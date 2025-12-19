Jake Paul, el polémico youtuber contra el que arremeten los críticos: ¿boxeo o entretenimiento?

Por Federico Leiva, CNN en Español

El 20 de enero de 2020 no fue una fecha más para Jake Paul. El Chico Problemático, entonces de 23 años, se subió al ring por primera vez en serio, convirtiéndose en un parteaguas para la comunidad del boxeo desde entonces. Casi seis años y 13 peleas después, algo queda claro: su figura no deja a nadie indiferente.

Sin embargo, al momento de su debut en el cuadrilátero, su nombre no se había escuchado jamás en un gimnasio de boxeo. En ese entonces, Jake Paul era un nombre asociado a la ahora extinta plataforma de videos Vine, donde tenía millones de seguidores y reproducciones al momento de su cierre, y YouTube, en donde aterrizó en 2014.

En los años siguientes lanzó canciones raperas y videos musicales junto al equipo Team 10, mientras que, al mismo tiempo, se mostraba en la serie de Disney Channel “Bizaardvark”. La música fue su hogar hasta ese mismo 2020, año en que los guantes se robaron su atención.

Claro que su debut fue, para muchos, objeto de burla, principalmente por los nombres de sus oponentes. El primero fue otro debutante, el también youtuber AnEsonGib. Esa noche, en Miami, Paul certificó su primera victoria y su primer nocaut, técnico, en el primer round. AnEsonGib apenas parecía saber cómo moverse por el ring y, de hecho, solo se subió al cuadrilátero una vez más en su vida, en 2022.

Paul disputó su segunda pelea ese mismo año en noviembre, ya sin público por la pandemia, ante otro debutante, Nate Robinson, un basquetbolista que jugó en la NBA hasta 2015 y que prácticamente se subió al ring sin saber lo que es una guardia. Quizás por eso nunca más volvió a pelear. El resultado fue el mismo, o casi, porque Robinson al menos logró escuchar las campanas dos veces antes de caer dormido a la lona tras un derechazo de Paul que encontró su rostro.

Los siguientes rivales de Paul no ayudaron a cimentar su fama entre los amantes del boxeo. Pasaron dos luchadores de artes marciales mixtas: Ben Askren (nocaut en el primer asalto) primero, y Tyron Woodley (dos veces) después, todos en 2021. Ambos se subían al cuadrilátero por primera vez y no lo han vuelto a pisar desde entonces, lo cual dice mucho.

La sexta pelea también fue ante un exluchador de la UFC, pero uno legendario: Anderson Silva, el brasileño que reinó de 2006 hasta 2013 entre los peso medio del octágono. Claro que para cuando enfrentó a Paul ya había dejado la corona una década atrás. Silva al menos tenía experiencia en el boxeo, con cuatro presentaciones. El desenlace fue en las tarjetas, donde Paul volvió a salir victorioso.

El 2023 fue el año de la única derrota de Paul. Fue en Arabia Saudita ante Tommy Fury, hermano del reconocido boxeador Tyson Fury. El nacido en Manchester, más reconocido por sus apariciones en televisión que en el ring, ganó en decisión dividida. Esa derrota, en su primera vez ante un personaje que al menos sabía de que se trataba el boxeo, renovó la ola de críticas hacia el youtuber, que aumentó aún más cuando a los pocos meses volvió a pelear con un exluchador de la UFC sin ninguna experiencia entre las cuerdas.

El triunfo ante Nate Díaz al menos le sirvió a Paul para cerrar un capítulo y abrir uno nuevo, apuntando ya a boxeadores profesionales para sus combates, aunque ninguno daba realmente la talla para catalogarlo de gran evento pugilístico.

Primero pasó Andre August (13 peleas en total, la última ante Paul) y luego Ryan Bourland (20 peleas, la última también ante Paul). El exluchador de la UFC Michael Perry se subió al ring (otro que no volvió a pelear tras hacerlo ante el youtuber) para tapar el hueco que dejó el legendario Mike Tyson, quien arregló un combate, pero sufrió un percance físico que obligó a posponer la pelea para finales de 2024.

Quizás sea esa velada, la de Tyson, la que definitivamente enfrentó a Paul con el mundo del boxeo tradicional. Y motivos no faltaban. Más allá del histórico palmarés de Iron Mike, quedaba claro (y quedó mucho más después de ver el combate) que a sus casi 60 años solo quedaba el eco de sus furiosos golpes y movilidad de piernas. Paul, por entonces de 27 años, lo venció por unanimidad de los jueces, pero la opinión del público en redes sociales fue mucho más mordaz de lo que fueron las tarjetas.

Terence Crawford, acaso el mejor peleador libra por libra hasta su retiro esta semana, lo calificó de “espectáculo bochornoso”. Gervonta Davis de “circo”.

La noche fue tan mala que hasta estrellas de otros deportes se sumaron a las críticas. La exestrella de los Lakers de Los Ángeles Magic Johnson dijo que el combate “no fue nada bueno para el boxeo”, mientras que el exjugador de la NFL JJ Watt se dijo “enfadado conmigo mismo por quedarme despierto para ver eso”.

El Jake Paul vs. Mike Tyson marcó el entretenimiento vs. el boxeo, acaso la dicotomía que hoy por hoy rodea al youtuber. Algunos dicen que merece cumplir su sueño de pelear por un título real, otros que “es solo dinero” haciendo más dinero. Esa discusión podría cambiar este viernes.

Esta vez, Jake Paul (que en su última presentación venció por decisión unánime a un Julio César Chávez Jr. en plena caída libre en el deporte) no tendrá enfrente a una leyenda jubilada, ni a debutantes, ni a oponentes que piensan en usar los pies en el cuadrilátero.

En la otra esquina estará el excampeón de los pesos pesados Anthony Joshua. Puede que su inactividad y la derrota del año pasado ante Dubois generen dudas sobre su verdadero nivel hoy en día, pero algo es seguro: el combate inclinará la balanza.

Si Paul, como aventuran muchos, recibe una paliza ante un oponente que le saca una cabeza de diferencia de estatura, será una victoria para los puristas de este deporte. Pero si gana, serán pocos los que puedan negarle a un youtuber la posibilidad de aspirar por algo más grande.

