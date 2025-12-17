¿Quién apoya a Trump? Aparentemente, menos gente que nunca

Análisis por Aaron Blake, CNN

Hace un año, el presidente Donald Trump habló como si el pueblo estadounidense le hubiera otorgado una victoria aplastante para la historia.

“Estados Unidos nos ha otorgado un mandato poderoso y sin precedentes”, declaró poco después de las elecciones de noviembre. En su discurso inaugural de enero, afirmó que su victoria demostraba cómo “toda la nación se está uniendo rápidamente en torno a nuestra agenda”.

Las afirmaciones de Trump fueron enormemente exageradas en su momento. Un año después, son prácticamente imposibles de conciliar con la realidad de Trump.

De hecho, el apoyo a Trump parece ahora más débil que nunca.

Aunque muchos se han centrado en el declive de sus índices de aprobación general, quizás la mejor medida del poder político de Trump sea quiénes lo aprueban firmemente. Después de todo, gran parte de su prestigio político se basa en su dominio de la base republicana; es así como mantiene a raya a su partido.

Una serie de encuestas recientes ha mostrado que esta cifra de “aprobación total” se ha reducido a aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses. Este es un nuevo mínimo para su segundo mandato en prácticamente todas las encuestas, y muchas consultas muestran que también rivaliza con las cifras más bajas de su primer mandato.

Una nueva encuesta de NBC News-SurveyMonkey realizada el fin de semana mostró que esa cifra bajó del 26 % en abril al 21 % actual. (También mostró que el porcentaje de republicanos MAGA que aprobaban firmemente a Trump disminuyó del 78 % al 70 %).

Pero no es la única encuesta que muestra que esta cifra está llegando a su mínimo. Aquí está su posición en encuestas recientes:

18 % en una encuesta de AP-NORC de este mes. Los únicos resultados más bajos en la extensa historia de la encuesta se registraron en 2017 (15 % en diciembre de 2017 y 16% en junio de 2017).

19 % según una encuesta de Reuters-Ipsos de este mes. Este es también un nuevo mínimo este año y una disminución respecto al 29 % de enero.

22 % en una encuesta de Fox News el mes pasado. El mínimo anterior de Trump en cualquiera de sus mandatos fue del 25 %.

21 % en una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette el mes pasado, el nivel más bajo de su segundo mandato.

Una encuesta reciente mostró algo diferente. La encuesta de la Universidad Marista para NPR y PBS News del mes pasado mostró que el índice de aprobación de Trump era ligeramente superior, del 26 % . A diferencia de estas otras encuestas, este porcentaje fue superior al registrado durante gran parte del primer mandato de Trump, según las encuestas de Marist.

Pero aun así fue un nuevo mínimo en su segundo mandato. Y, de hecho, es similar a la cifra obtenida tras los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando el apoyo a Trump cayó a mínimos históricos.

Este es uno de los números claves que debemos tener en cuenta de cara al futuro.

Trump no es ajeno a los problemas en las encuestas. Pero siempre se ha mantenido políticamente fuerte gracias al tamaño y la devoción de su base. Esto impide que los republicanos objeten sus acciones o lo critiquen.

El peligro para Trump ahora es que los republicanos están empezando a verlo como un político sin capacidad de maniobra y no temen tanto las consecuencias políticas de romper con él.

Hemos comenzado a ver ejemplos de esto, desde los republicanos de la Cámara de Representantes que se opusieron a él para forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, hasta la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia y la reciente votación en el Senado de Indiana, donde una mayoría de republicanos se opusieron a las demandas de Trump de que rediseñaran su mapa del Congreso.

Contar con el firme apoyo de solo 1 de cada 5 estadounidenses no va a abrir repentinamente las puertas para que los republicanos se separen de Trump. Pero sí sugiere que su base, verdaderamente devota, parece tan reducida como nunca.

Como es su mandato.

