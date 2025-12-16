EE.UU. designa al colombiano Clan del Golfo como organización terrorista; ya van 14 grupos latinoamericanos en esta lista

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este martes al grupo criminal colombiano Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera, con lo que ya suman 14 grupos latinoamericanos en esta lista desde que comenzó el segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

En una breve actualización, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadounidense informó que el Clan del Golfo pasó de ser un grupo con personas sancionadas por estar presuntamente involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial a tener la designación de organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

Expertos señalan que la designación como FTO puede dar lugar a sanciones financieras más duras y ramificaciones legales en Estados Unidos contra los implicados, y también podría preceder al uso de la fuerza militar. El Departamento de Estado de EE.UU. afirma que “las designaciones pueden ayudar a las acciones policiales de otras agencias de Estados Unidos y otros gobiernos”.

En un comunicado, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., dijo este martes que el Clan del Golfo es “responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia”.

“EE.UU. continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, agregó Rubio.

CNN contactó a las autoridades de Colombia para obtener comentarios y está a la espera de respuesta.

El Clan del Golfo es una banda criminal colombiana dedicada al narcotráfico y a la extorsión, que según la Policía Nacional del país es una de las “organizaciones más peligrosas del crimen trasnacional”.

También conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista, el Clan del Golfo es un grupo formado por exnarcotraficantes y exparamilitares que nació tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha, en el 2006.

Este grupo criminal suele tener enfrentamientos con las autoridades colombianas. En marzo de este año, nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron y uno más fue capturado tras un “bombardeo” que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó sobre “estructuras armadas” de esa organización en Segovia, Antioquia, en el noroeste del país.

Pese a ello, los esfuerzos de paz del Gobierno colombiano siguen su marcha. En agosto, Petro aseguró que su Gobierno inició conversaciones con el Clan del Golfo, fuera de territorio colombiano, en busca de un eventual acuerdo de paz.

El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo iniciaron diálogos a mediados de septiembre en Qatar, que fungió como país mediador junto a España, Noruega y Suiza.

Tras la primera ronda de diálogos, Colombia y el grupo criminal acordaron un pacto que contempla una etapa inicial de “construcción de confianza”. En tanto, el pasado 5 de diciembre, ambas partes anunciaron la creación de tres zonas especiales en el norte y oeste colombianos, en donde se ubicarán a miembros del Clan del Golfo a partir de marzo de 2026.

Antes de la designación de este martes, el Tesoro de EE.UU. ya había sancionado este año a personas supuestamente vinculadas con el Clan del Golfo.

En septiembre, el Gobierno de Trump impuso sanciones a cinco colombianos, vinculados con el Clan del Golfo, por presunto narcotráfico.

En un comunicado, la OFAC señaló en ese momento a los detenidos como “líderes dentro del Clan del Golfo”.

“Las sanciones de hoy en Colombia son el resultado de la colaboración con la Policía Nacional de Colombia y la Administración de Control de Drogas (DEA)”, indicó el comunicado de la OFAC.

En tanto, Dairo Antonio Úsuga, mejor conocido como alias “Otoniel” y señalado como líder del Clan del Golfo, fue sentenciado en agosto de 2023 a 45 años de cárcel “por participar en una empresa criminal continua como líder de la multimillonaria organización paramilitar y de narcotráfico conocida como el Clan del Golfo”, según un comunicado de prensa que emitió la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

La jueza federal de distrito Dora L. Irizarry también condenó a Otoniel a 45 años por conspiración marítima de narcóticos y a 45 años por conspiración para distribuir narcóticos en el Distrito Este de Nueva York. Las sentencias se cumplirán simultáneamente, según el comunicado de prensa. También tendrá que pagar US$ 216 millones en decomisos.

El narcotraficante, que fue extraditado a EE.UU. en mayo de 2022, se declaró culpable de los tres cargos en enero de 2023.

Desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero de este año, el Gobierno de Trump ha designado a 14 grupos latinoamericanos como FTO, siendo el último de ellos el Clan del Golfo.

Estos son los otros 13 grupos que han sido designados como FTO en los últimos meses:

Con información de Mauricio Torres, Sofia Benavides, Gonzalo Zegarra, Sebastián Jiménez Valencia, Jhasua Razo, Rocío Muñoz-Ledo y Sol Amaya, de CNN, y de la agencia EFE.