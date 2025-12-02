Los abogados de Sean “Diddy” Combs envían orden de cese y desistimiento a Netflix, por la docuserie producida por 50 Cent

Por Elizabeth Wagmeister, CNN

En vísperas del estreno en Netflix de una docuserie muy esperada sobre Sean “Diddy” Combs —producida por su antiguo rival Curtis “50 Cent” Jackson—, los abogados del atribulado magnate enviaron una carta de cese y desistimiento a la plataforma de streaming, exigiendo que no se estrene “Sean Combs: The Reckoning”.

En una declaración proporcionada a CNN, un portavoz de Combs también acusó a Netflix de utilizar “material robado que nunca fue autorizado para su difusión” en lo que calificaron como un “vergonzoso ataque”.

El material al que se refiere el representante de Combs aparece en el tráiler oficial del proyecto publicado por Netflix el lunes por la mañana.

“Necesitamos encontrar a alguien que trabaje con nosotros y que haya trabajado en los negocios más sucios de los sucios”, dice Combs en el tráiler de un minuto. “Estamos perdiendo”.

El portavoz de Combs, Juda Engelmayer, dijo a CNN que Combs lleva décadas filmándose a sí mismo con el objetivo de documentar su vida para un eventual documental. Engelmayer explicó que el material visto en el tráiler de Netflix, grabado seis días antes del arresto de Combs en septiembre de 2024, formaba parte de ese esfuerzo documental.

“Sean ha estado haciendo su propio documental desde que tenía 19 años. Ese material fue encargado como parte de ello”, dijo Engelmayer a CNN el lunes por correo electrónico.

Engelmayer dijo a CNN que ni Combs, quien cumple una condena de cuatro años tras un veredicto mixto en su juicio federal, ni su equipo han visto la docuserie de Netflix con antelación.

“La veremos esta noche. Ni Netflix ni el Sr. Jackson tuvieron la amabilidad de ofrecernos una copia anticipada”, dijo Engelmayer.

En respuesta a la solicitud de CNN para obtener comentarios, un portavoz de Netflix remitió a CNN a una declaración de la directora de la docuserie, Alexandra Stapleton, quien aseguró que el equipo de producción obtuvo el material de forma legal.

“Nos llegó, obtuvimos el material legalmente y tenemos los derechos necesarios”, dijo Stapleton. “Hicimos todo lo posible para mantener la identidad del cineasta en confidencialidad. Una cosa sobre Sean Combs es que siempre se está filmando a sí mismo, y ha sido una obsesión durante décadas. También nos pusimos en contacto varias veces con el equipo legal de Sean Combs para una entrevista y comentarios, pero no obtuvimos respuesta”.

En su carta de cese y desistimiento, los abogados de Combs amenazan con tomar más acciones legales, escribiendo el lunes: “Como sin duda saben, el Sr. Combs no ha dudado en emprender acciones legales contra entidades mediáticas y otros que violan sus derechos, y no dudará en hacerlo contra Netflix”.

Combs presentó anteriormente una demanda por difamación de US$ 100 millones contra NBCUniversal por un documental sobre él que se emitió en Peacock, “Diddy: The Making of a Bad Boy”.

En la declaración de Combs sobre el documental en general, su equipo dijo que Netflix y su CEO, Ted Sarandos, sabían que Combs “ha estado acumulando material desde que tenía 19 años para contar su propia historia, a su manera” y afirman que “es fundamentalmente injusto e ilegal que Netflix se apropie indebidamente de ese trabajo”.

La declaración agregó que también era “igualmente asombroso” que la compañía trabajara con Jackson para el documental, ya que es “un adversario de larga data con una vendetta personal que ha pasado demasiado tiempo difamando al Sr. Combs”.

CNN ha contactado a un representante de Jackson para obtener comentarios.

Mientras tanto, Jackson sigue burlándose y atacando a Combs en las redes sociales, publicando con frecuencia el lunes sobre Combs en su Instagram.

Combs fue sentenciado a 50 meses (aproximadamente cuatro años) este verano por un juez, después de que un juicio de dos meses terminara con su condena por dos cargos de transporte para participar en prostitución. Combs fue absuelto por un jurado de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, por los que enfrentaba décadas y posiblemente cadena perpetua si era condenado.

Había estado detenido en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024. A finales de octubre, Combs fue trasladado a Fort Dix, una prisión federal de baja seguridad en Nueva Jersey.

Combs está apelando su condena y sentencia.

Su defensa dijo previamente a CNN que se habían acercado a la administración del presidente Donald Trump para solicitar un posible indulto.

Combs también enfrenta unas 70 demandas civiles, en las que la mayoría de las decenas de demandantes —algunos de los cuales eran menores en el momento de los supuestos incidentes— afirman que fueron drogados y agredidos sexualmente por Combs.

Combs ha negado todas las acusaciones civiles. Algunas de las demandas han sido desestimadas.

