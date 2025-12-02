Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado y liberado de prisión, según su abogado

Por María Santana, CNN en Español

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue liberado de prisión. “El presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández ha sido liberado de prisión”, dijo a CNN Renato Stabile, abogado del exmandatario hondureño.

Noticia en desarrollo

