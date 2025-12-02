ICE lanzará una operación dirigida a inmigrantes somalíes en Minneapolis, dice un funcionario federal

Por Holmes Lybrand y Chris Boyette, CNN

Una nueva operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis y St. Paul, Minnesota, tendrá como objetivo a inmigrantes somalíes indocumentados, dijo un funcionario federal a CNN este martes, mientras el presidente ha intensificado los ataques contra la comunidad en los últimos días.

The New York Times, que citó documentos y a un funcionario que habló bajo anonimato, fue el primero en informar sobre la operación en Minneapolis.

El más reciente esfuerzo federal de inmigración llega mientras el presidente Donald Trump terminó su reunión de gabinete este martes afirmando que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos, refiriéndose a ellos como “basura” que debería “regresar de donde vinieron”.

“No los quiero en nuestro país”, dijo. “Su país no sirve por una razón. Su país apesta, y no los queremos en nuestro país”.

Los comentarios del presidente representan una escalada de sus ataques contra los somalíes, particularmente en Minneapolis. Ha señalado repetidamente a los somalíes desde el tiroteo de la semana pasada de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, aunque el presunto atacante es un afgano que no tiene nada que ver con Somalia.

Funcionarios de Minneapolis realizaron una conferencia de prensa sobre el tema esta tarde.

En un comunicado, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que la agencia “no discute operaciones futuras o potenciales”.

En respuesta al informe del Times, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, calificó la operación propuesta como una “maniobra de relaciones públicas”.

“Damos la bienvenida al apoyo en la investigación y enjuiciamiento del crimen”, publicó Walz en X. “Pero hacer una maniobra de relaciones públicas y atacar indiscriminadamente a los inmigrantes no es una solución real a un problema”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo…