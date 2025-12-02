En un video de 2016, Hegseth afirmó que las Fuerzas Armadas de EE.UU. “no seguirán órdenes ilegales” del presidente

Por Andrew Kaczynski, CNN

El secretario de Defensa Pete Hegseth dijo a la audiencia en un video de 2016, no reportado anteriormente, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “no seguirán órdenes ilegales de su comandante en jefe”, y describió la negativa a acatar órdenes ilegales como parte del ethos y los estándares militares, un mensaje por el que ahora condena a los demócratas por difundirlo.

Hegseth ha pasado la última semana denunciando a seis legisladores demócratas por instar a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses a desobedecer órdenes ilegales, calificando al grupo como los “Seis Sediciosos”. Hegseth los acusó de difundir información “despreciable, imprudente y falsa” y ordenó una investigación del Pentágono sobre uno de ellos, el senador de Arizona Mark Kelly, un capitán retirado de la Marina.

El mensaje en video de los demócratas se difundió mientras Hegseth y la Casa Blanca enfrentan un creciente escrutinio por los mortales ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, acciones que algunos legisladores de ambos partidos consideran que podrían haber sobrepasado los límites establecidos por la ley.

Tanto el presidente Trump como Hegseth dijeron este martes que no estaban al tanto de un segundo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe en septiembre. Hegseth dijo que “no vio personalmente a sobrevivientes” en el barco antes del segundo ataque y que apoyaba al almirante Frank M. “Mitch” Bradley, comandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, quien dio la orden para el segundo ataque, de acuerdo con la Casa Blanca.

No obstante, el propio Hegseth habló abiertamente sobre la obligación de las Fuerzas Armadas de rechazar órdenes que violen la ley en los comentarios de abril de 2016, grabados en un evento organizado por el Liberty Forum de Silicon Valley.

Hegseth, colaborador de Fox News que en ese momento acababa de abandonar un grupo conservador de veteranos, fue invitado a comentar sobre los soldados encarcelados por crímenes de guerra. Afirmó claramente que las acciones ilegales tienen un costo.

“Sí creo que debe haber consecuencias para crímenes de guerra absolutos. Si haces algo completamente ilegal y despiadado, entonces hay una consecuencia por ello”, dijo Hegseth. “Por eso las Fuerzas Armadas dijeron que no seguirían órdenes ilegales de su comandante en jefe. Hay un estándar, hay un ethos. Existe la creencia de que estamos por encima de muchas cosas que harían nuestros enemigos u otros”.

En sus comentarios al grupo de personas, Hegseth habló críticamente sobre el entonces presidente Barack Obama, denunciando las decisiones de política exterior y las reglas de enfrentamiento militar del Gobierno, las cuales, según él, habían debilitado la preparación y la moral de las Fuerzas Armadas de EE.UU. Hegseth dijo que a menudo escuchaba de veteranos que no querían que sus hijos se enlistaran bajo el mandato de Obama.

“Todavía quiero creer y espero que haya muchos estadounidenses que entienden lo que representa este país, que están dispuestos a arriesgar sus vidas, y familias que comprenden la importancia de eso para animar a su hijo o hija”, añadió. “Solo espero que recibamos un comandante en jefe digno de esa lealtad”.

Kingsley Wilson, portavoz del Pentágono, dijo a CNN en un comunicado: “Como dijo el secretario Hegseth la semana pasada y antes de asumir el cargo, las Fuerzas Armadas ya tienen procedimientos claros para manejar órdenes ilegales. Las órdenes que se están dando a nuestras Fuerzas Armadas bajo el mandato del presidente Trump son legales, y el despreciable video de los ‘Seis Sediciosos’ instando a nuestras fuerzas a desafiar su cadena de mando fue una operación de influencia políticamente motivada por funcionarios electos destinada a sembrar desconfianza y caos en nuestras Fuerzas Armadas”.

En un comunicado a CNN, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la postura de Hegseth ha sido consistente y acusó a los demócratas de poner en peligro a las Fuerzas Armadas con su video.

“Estos legisladores sembraron dudas en una cadena de mando clara, lo cual es imprudente, peligroso y profundamente irresponsable para un funcionario electo”, dijo Kelly. “Es absurdo que a CNN le importen más los comentarios poco polémicos del secretario que los de funcionarios electos que están poniendo en peligro a los miembros militares al decirles que desobedezcan a su comandante en jefe”.

El video publicado el mes pasado por los demócratas incluye comentarios de los senadores Kelly y Elissa Slotkin de Michigan, y de los representantes Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander y Chris Deluzio, todos ellos veteranos o exfuncionarios de Seguridad Nacional.

Su mensaje de dos minutos advertía que “las amenazas a nuestra Constitución” provienen “de aquí mismo, en casa” y recordaba a los militares y al personal de inteligencia que tienen el deber legal de rechazar órdenes ilegales.

“Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución”, dijeron. “Sepan que los respaldamos… no abandonen el barco”.

Aunque los legisladores no identificaron ninguna orden específica que consideraran ilegal, los demócratas publicaron el mensaje en video en medio de un creciente debate sobre la legalidad de los ataques militares estadounidenses contra supuestas embarcaciones de drogas en el Caribe y el Pacífico, y el despliegue de militares en servicio activo en ciudades estadounidenses pese a las objeciones de los gobernadores.

Hegseth dijo que el mensaje de los legisladores fue una “operación de influencia con motivación política” que “creó ambigüedad en lugar de claridad” acerca de los procesos legales establecidos, y argumentó que su advertencia a las Fuerzas Armadas “socava la confianza, crea vacilación en la cadena de mando y erosiona la cohesión”.

Los informes de que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un segundo ataque a una embarcación solo intensificaron la controversia que rodea la decisión del Gobierno de usar la fuerza militar para combatir el contrabando de drogas. Durante meses, los legisladores demócratas han presionado al Gobierno para que presente la justificación legal de tales ataques.

En respuesta, el Gobierno ha afirmado que los barcos transportan a individuos vinculados a aproximadamente dos decenas de cárteles de drogas que, según dice, están involucrados en un conflicto armado con Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho repetidamente que las acciones del Gobierno “cumplen plenamente con la Ley de Conflicto Armado”, el área del derecho internacional destinada a prevenir ataques contra civiles.

Sin embargo, muchos expertos legales sostienen que los presuntos narcotraficantes son civiles, no combatientes, y que los ataques, por lo tanto, constituyen ejecuciones extrajudiciales.

CNN informó anteriormente que personas informadas sobre el ataque de “doble golpe” manifestaron su preocupación de que podría violar la ley de conflicto armado, que prohíbe la ejecución de un combatiente enemigo que ha quedado fuera de combate debido a una herida o rendición.

El representante Mike Turner, un republicano de Ohio que forma parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo que el ataque de seguimiento estuvo “completamente fuera de cualquier cosa que se haya discutido con el Congreso” respecto a los ataques del Gobierno de Trump contra presuntas embarcaciones de droga en el Caribe.

“Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave, y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, dijo en “Face the Nation” de CBS.

El senador Tim Kaine, un demócrata de Virginia, dijo a CBS que el ataque “llega al nivel de crimen de guerra, si es cierto”.

Hegseth ordenó una revisión en el Pentágono sobre el senador Kelly por su participación en el video, citando el Código Uniforme de Justicia Militar, que permite que ciertos oficiales retirados sean convocados nuevamente para acciones disciplinarias. La medida es en gran parte sin precedentes, y algunos críticos lo han descrito como un intento de castigar a un oponente político por repetir un principio largamente establecido del derecho militar.

El Código Uniforme de Justicia Militar exige a los miembros del servicio obedecer órdenes legales, pero también impone el deber de rechazar órdenes que sean claramente ilegales, un estándar enseñado en las Fuerzas Armadas durante décadas.

