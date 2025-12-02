EE.UU. y Venezuela siguen coordinando deportaciones tras el cierre del espacio aéreo, afirma la autoridad aeronáutica local

Por Max Saltman y Stefano Pozzebon, CNN

Estados Unidos solicitó a Venezuela que aceptara vuelos de deportación esta semana, según un comunicado emitido este martes por la Autoridad Aeronáutica Venezolana (VAA).

La ​​solicitud se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera el sábado que el espacio aéreo venezolano se considerara “cerrado en su totalidad”. CNN se comunicó con la Casa Blanca por comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

La VAA informó en una publicación de Instagram que “ha recibido una solicitud del Gobierno de Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país a Venezuela”.

La publicación agregó que los vuelos de deportación desde Phoenix, Arizona, habían estado aterrizando los miércoles y viernes “de forma semanal… desde el acuerdo firmado entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense”.

La VAA incluyó una copia de una solicitud de permiso para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Maquetía, a las afueras de Caracas, el 3 de diciembre, firmada por John J. Fasce, de Eastern Airlines, con fecha del 1 de diciembre y el tipo de vuelo indicado como “MISIÓN ICE”.

