Rusia afirma haber capturado la ciudad clave de Pokrovsk, mientras Ucrania descarta las “declaraciones ruidosas” de Moscú

Rusia afirmó el lunes haber capturado la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk, lo que sería una victoria importante para sus fuerzas si se confirma, aunque Ucrania desestimó lo que calificó como “declaraciones ruidosas” de Moscú dirigidas a influir en las negociaciones para poner fin a la guerra.

La afirmación de Moscú, que CNN no puede verificar de forma independiente, llega tras meses de intensos combates por el control de este centro estratégico. Moscú ha sufrido miles de muertos y heridos en su asalto a la ciudad.

Esto ocurre poco después de conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Florida sobre cómo poner fin a la guerra, y apenas un día antes de que se espere que el enviado especial del presidente de EE.UU. Donald Trump, Steve Witkoff, se reúna con Putin en la capital rusa.

Ucrania no ha comentado directamente la afirmación de Moscú, pero Andriy Kovalenko, jefe del Centro Ucraniano para Contrarrestar la Desinformación, advirtió el lunes que Rusia haría “muchos intentos de ejercer presión en la línea del frente en las próximas semanas y acompañaría esto con declaraciones ruidosas”.

Dijo que esto se hacía “exclusivamente para el público occidental y para aumentar la apuesta diplomática” en medio de nuevas negociaciones sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania.

Más temprano el lunes, las Fuerzas Armadas de Ucrania dijeron que “a pesar de la difícil situación” en Pokrovsk y sus alrededores, los militares ucranianos “siguen conteniendo la ofensiva enemiga”.

La afirmación de Moscú llega un día después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitara a las tropas en la línea del frente.

El general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General ruso, le dijo a Putin durante una visita a un puesto de mando militar el domingo que las tropas rusas habían capturado Pokrovsk, según afirmó el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. No está claro por qué el Kremlin no anunció antes el supuesto avance.

Un video publicado por el Kremlin el lunes y geolocalizado por CNN muestra a soldados rusos desplegando una bandera rusa en el centro de Pokrovsk, un área que ha estado bajo control de Moscú durante algún tiempo, mientras los soldados rusos han avanzado lentamente por la ciudad desde el sur.

Durante mucho tiempo, Pokrovsk fue vista como una ciudad importante para los ucranianos, debido a sus conexiones por carretera y ferrocarril, pero los frecuentes ataques con drones y artillería sobre la carretera y la línea ferroviaria clave obligaron a Kyiv a encontrar rutas de suministro alternativas, disminuyendo el valor estratégico de la ciudad.

Durante la visita de Putin el domingo, el líder ruso agradeció a los comandantes y al personal militar por sus “acciones exitosas”, según Peskov.

“Quisiera agradecerles por los resultados de las operaciones en Pokrovsk, tanto a ustedes, a todo el mando y personal del grupo, y, por supuesto, a los combatientes, nuestros muchachos que están cumpliendo estas misiones de combate”, dijo Putin.

Putin añadió que el éxito en Pokrovsk “podría garantizar un progreso constante” hacia todos los objetivos de la guerra.

Ivana Kottasová de CNN contribuyó con el reportaje.