Perú y Chile acuerden patrullajes conjuntos de la frontera en medio de la creciente llegada de migrantes venezolanos

Los gobiernos de Chile y Perú acordaron este lunes realizar patrullajes conjuntos en la frontera para “fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial”, en medio de la creciente llegada de migrantes venezolanos.

En la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, que busca darle solución al problema generado con los migrantes en la frontera entre Arica y Parinacota, en Chile, y Tacna, en Perú, participaron los cancilleres de ambos países, Hugo de Zela y Alberto van Klaveren.

Tanto el comunicado de la parte peruana, como el de la chilena señalan que se busca trabajar sobre la base de un “diagnóstico compartido” y orientar esfuerzos hacia la formulación de “soluciones prácticas y efectivas” en un trabajo articulado por el comité y dirigido por viceministros y subsecretarios. Aunque, ninguno de los dos países, por el momento, ha dado detalles de acciones concretas respecto a cómo solucionar el tránsito de los migrantes hacia Venezuela.

Lo que sí adelantaron, tanto Perú como Chile, es que se acordó reforzar la seguridad en la frontera con “la implementación de patrullajes conjuntos”. También adelantaron que se ha acordado constituir un grupo de trabajo técnico en “materia consular y migratoria” que se reunirá el 9 de diciembre en la ciudad peruana de Tacna para “establecer criterios para la verificación migratoria y entendimiento para la devolución de personas en situación de migración irregular”, según el comunicado de la cancillería peruana.

Tras anunciarse que las elecciones presidenciales en Chile se definirán con un balotaje entre Antonio Kast y Jeannette Jara, el candidato de ultraderecha —el favorito— anunció que aquellas personas que no tuvieran su documentación en regla y no abandonen voluntariamente el país, tendrían que hacerlo “posteriormente a que yo asuma la presidencia” con “lo que tienen, con lo puesto”.

Desde entonces, decenas de inmigrantes se encuentran en la región fronteriza de Arica y Parinacota para dirigirse desde el complejo Chacalluta, en Chile, hacia el complejo de Santa Rosa, en Perú. Según estas personas, su objetivo es ingresar a Perú para regresar por tierra a Venezuela antes del 14 de diciembre, fecha en la que se dará el balotaje en Chile.

Este lunes Kast, insistió: “Nosotros hemos sido claros desde un comienzo, no vamos a hacer regularizaciones masivas, les quedan 100 días. ¿Y eso ha generado un movimiento migratorio, sí, eso no es challa, es la verdad”.

El viernes por la noche, Perú declaró, por 60 días, en estado de emergencia los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada – Los Palos, ubicados en la región Tacna. Así, la policía peruana mantendrá el control del orden con el apoyo de Fuerzas Armadas.

Además, se establece que se realizará patrullaje permanente en la línea fronteriza con Chile, así como intervención a los migrantes que intenten cruzar por zonas no habilitadas y/o autorizadas. El decreto de urgencia también autoriza monitoreo aéreo con drones y acciones de inteligencia. Horas antes, el presidente de Perú, Jose Jerí había dicho que, “nuestras fronteras se respetan”.

El mismo viernes, y desde Palacio de Gobierno, el canciller Hugo de Zela dijo en conferencia de prensa que “no tenemos las condiciones, ni las capacidades para recibir más migrantes”. Refiriéndose a la posibilidad de que algunos ciudadanos venezolanos sin la debida documentación ingresen dijo: “No van a ingresar porque precisamente para eso lo que estamos haciendo es reforzar nuestra presencia en la frontera”.

