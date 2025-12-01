Las 5 cosas que debes saber este 1 de diciembre: Elecciones en Honduras, Trump habla con Maduro, tiroteo en California y más

Por CNN en Español

Trump confirmó que habló con Maduro. Continúan los diálogos para un acuerdo que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Fiesta de cumpleaños infantil en California termina en tragedia. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El candidato Nasry Asfura, del opositor Partido Nacional, lidera el conteo de votos en las elecciones de Honduras, muestran los primeros datos publicados por el Consejo Nacional Electoral el domingo. Según las cifras preliminares, le siguen Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y en tercer lugar la candidata oficialista Rixi Moncada.

Asfura recibió recientemente el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, escribió el mandatario en redes días atrás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas que se encontraban a bordo del Air Force One el domingo que tuvo una llamada telefónica con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pero no profundizó en los detalles de esa conversación. “No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”, dijo Trump. “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”.

En el sur de Florida, las delegaciones de Washington y Kyiv se enfrentaron en negociaciones “duras pero muy constructivas” sobre un plan que permita el fin de la guerra en Ucrania, según fuentes familiarizadas con los diálogos. El próximo y mayor desafío en la diplomacia itinerante de Estados Unidos puede ser lograr que Rusia acepte lo que se negocie. Análisis.

Una celebración de cumpleaños infantil se convirtió en el escenario de un tiroteo masivo la noche del sábado que dejó a tres niños y otra persona muerta y al menos 11 heridos. El presunto atacante armado sigue prófugo, según las autoridades.

Una nueva tormenta avanza desde las llanuras hacia el noreste de Estados Unidos, amenazando con más interrupciones en los viajes después de que una ráfaga posterior al Día de Acción de Gracias dejara una nevada récord en Chicago, cerrara carreteras en varios estados y provocara miles de cancelaciones de vuelos.

¿A qué país llegó el papa León XIV con la esperanza de ser un “mensajero de paz”?

A. Líbano

B. Ecuador

C. Rusia

D. Sudán



McLaren arruina su fin de semana y deja más vivo que nunca a Verstappen

Una estrategia casi de principiantes de McLaren con las paradas en boxes le facilitó todo al tetracampeón del mundo Max Verstappen, que ahora tiene claras chances de quedarse con otro título.

De “Avatar 3” a un campeón de ping-pong: los estrenos más esperados en streaming y cines este invierno

A continuación, un adelanto de varios títulos destacados para esta temporada navideña y de fin de año.

Un desconocido le envió un mensaje por Facebook. Fue el comienzo de una pesadilla que le costó US$ 280.000

El Facebook de Joe Novak sonó el año pasado con un mensaje amistoso de un desconocido. No sabía que era el inicio de una experiencia que eventualmente destrozaría su vida.

1.000

En Asia, lluvias intensas causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en los que murieron más de 1.000 personas. También se reportan cientos de desaparecidos.

“No creo que todos sean del Tercer Mundo, pero en muchos casos sí lo son. No son buenos países. Son países plagados de crimen. Son países que no hacen un buen trabajo”

— Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras hablaba de la suspensión en las decisiones sobre solicitudes de asilo. “No queremos a esas personas”, dijo el mandatario.

Joaquín Sabina pone fin a sus legendaria trayectoria musical

El icónico cantautor español Joaquín Sabina, autor de himnos como “Y nos dieron las diez” y “19 días y 500 noches”, decidió poner punto final a su extensa y celebrada carrera con un último concierto en Madrid. Tras décadas de giras y éxitos que marcaron a varias generaciones a ambos lados del Atlántico, Sabina se despidió de los escenarios.



🧠 La respuesta del quiz es: A. El papa León XIV llegó el domingo al Líbano para una visita de tres días.

