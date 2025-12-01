La FIFA anunció cuándo y cómo dará a conocer el calendario del Mundial 2026 con sedes y horarios confirmados

Por Federico Leiva, CNN en Español

La ansiedad es total. A cuatro días de que se dé a conocer el sorteo del Mundial 2026, la FIFA anunció cuándo y de qué manera se determinarán las sedes y los horarios de cada uno de los 104 partidos que tendrá la primera Copa del Mundo de 48 selecciones.

La casa madre del fútbol dijo este lunes que será el sábado, casi 24 horas después del sorteo, cuando publicará el cronograma completo de la fase de grupos, donde habrá doce zonas de cuatro países cada una.

Será en esta oportunidad que los aficionados tendrán total conocimiento de las sedes y los horarios de cada uno de los encuentros, un momento crucial, especialmente para los simpatizantes que aún estaban esperando conocer el calendario para lanzarse a la compra de boletos para partidos específicos.

No será una mera publicación en redes sociales. La FIFA anunció que hará una transmisión global en vivo, a cargo del presidente de la entidad, Gianni Infantino, junto a un grupo de “leyendas de la FIFA” y representantes de los 42 seleccionados que ya tienen su boleto asegurado para la gran cita de Norteamérica y de las que todavía tienen chances en los repechajes que se jugarán en marzo próximo.

La transmisión especial tendrá, además del calendario, análisis de las leyendas y reacciones a los enfrentamientos que el sorteo haya determinado un día antes.

Según la FIFA, “el proceso de asignación de partidos que sigue al sorteo busca garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones jugar en vivo en las diferentes zonas horarias”.

Queda claro que el calendario recién estará 100 % completo en marzo, cuando se hayan definido el repechaje intercontinental y el de la UEFA, de donde saldrán las últimas seis selecciones clasificadas.

La transmisión en vivo comenzará a las 12 p.m., hora de Miami, a través de las plataformas de la FIFA, entre ellas, FIFA.com y el canal de YouTube del ente internacional.

El sorteo del Mundial 2026 se hará el viernes, a las 10 a.m., hora de Miami, en Washington. Los bombos son los siguientes:

Bombo 1:

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2:

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3:

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

Habrá algunas consideraciones a tener en cuenta para el sorteo. Todos los grupos tendrán al menos una selección europea y habrá cuatro que tendrán dos. En ningún caso podrá haber tres representantes de la UEFA juntos.

Además, España y Argentina (número 1 y 2 del ranking FIFA de noviembre, respectivamente) resultarán sorteados en lados distintos del cuadro. El objetivo es que si ambas terminan como primeras de su grupo, solo podrán enfrentarse en una hipotética final. Lo mismo sucederá con Francia e Inglaterra, las número 3 y 4 del listado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.