“Zootopia 2” arrasa en la taquilla del fin de semana de Acción de Gracias con un estreno de US$ 156 millones

“Zootopia 2” de Walt Disney Animation y la adaptación musical de Broadway de Universal, “Wicked: For Good”, dieron a los cines el impulso necesario para el fin de semana festivo de Acción de Gracias.

“Zootopia 2” se estrenó el miércoles, y se inició un fin de semana de cinco días por Acción de Gracias. Su recaudación estimada de US$ 156 millones es el segundo mejor estreno en cinco días durante Acción de Gracias, solo por detrás de la película animada de Disney “Moana 2”, que se estrenó en 2024 con US$ 225 millones en el mercado interno.

“Disney lo ha convertido en un evento que ocurre prácticamente cada año durante el feriado de Acción de Gracias”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en Comscore. “Las familias simplemente abrazaron (‘Zootopia 2’) de una manera tan profunda”.

La temporada de fiestas de fin de año es tan importante para Hollywood como la lucrativa temporada de verano, especialmente después de un octubre históricamente malo, señaló Shawn Robbins, director de análisis en Fandango y fundador de la firma de análisis Box Office Theory.

Hollywood se mantuvo fiel a la fórmula del año pasado, cuando una película de “Wicked” y una secuela animada de Disney atrajeron a grandes audiencias a los cines. El fin de semana pasado, “Wicked: For Good” superó las expectativas al estrenarse con US$ 150 millones. Recaudó otros US$ 62,8 millones de viernes a domingo, llevando su total en el mercado interno a US$ 270,4 millones.

“Nos estamos malacostumbrando con estos dos últimos años. Es realmente difícil lograr eso”, dijo Robbins. “También demuestra el poder de las películas dirigidas a mujeres en la taquilla, porque ninguna de estas es un éxito de taquilla dirigido por hombres”.

Juntas, “Wicked: For Good” y “Zootopia 2” recaudaron un total combinado de US$ 249 millones en el mercado interno durante los cinco días, según datos de Comscore.

“Zootopia 2” también recaudó US$ 400 millones a nivel internacional, alcanzando un estimado de US$ 556 millones a nivel global. Y “Wicked: For Good” ha recaudado US$ 393,25 millones en todo el mundo desde su estreno.

Según Dergarabedian, las dos películas son más complementarias que competitivas, en gran parte porque las películas clasificadas como PG atrajeron a audiencias familiares y se estrenaron en dos fines de semana diferentes.

“No se restaron público entre sí en absoluto… Este desempeño nació de un lanzamiento perfectamente curado y perfectamente planificado de estas dos películas”, afirmó.

“Now You See Me: Now You Don’t” de Lionsgate Films ocupó el puesto número 3, con US$ 7 millones de viernes a domingo, seguida de “Predator: Badlands” de Disney (US$ 4,8 millones) y “The Running Man” de Paramount Pictures (US$ 3,7 millones).

La comedia romántica de A24, “Eternity”, se estrenó con apenas US$ 5,2 millones durante los cinco días del fin de semana, ocupando el puesto número 6 en general.

Según los analistas, las comedias románticas han perdido popularidad en la taquilla en los últimos años. En 2009, hubo 20 estrenos amplios de comedias románticas, en comparación con hasta cuatro estrenos anuales en la actualidad, según David A.

Gross, quien publica el boletín de la industria FranchiseRe.

En el puesto número 8 este fin de semana estuvo el estreno de “Hamnet” de Focus Features (US$ 1,35 millones). El drama histórico que detalla la inspiración de Shakespeare para la obra “Hamlet” es considerado candidato para nominaciones a los premios Oscar.

Los analistas tienen la esperanza de que Hollywood pueda recaudar la impresionante suma de US$ 9.000 millones en la taquilla nacional este año. Actualmente, la taquilla está un 1,24 % por encima del año anterior y necesitaría otros US$ 1.200 millones para alcanzar ese hito, según Dergarabedian.

“La solidez del calendario en general todavía apunta a que los US$ 9.000 millones son muy, muy probables”, dijo Robbins, quien señaló que la industria quedará ligeramente por debajo o apenas por encima de la marca de los US$ 9.000 millones. Es posible que dependa en gran medida de “Avatar: Fire and Ash” de Disney, que se estrena el 19 de diciembre.

