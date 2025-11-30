McLaren arruina su fin de semana y deja más vivo que nunca a Verstappen: sorpresivo tercer puesto de Sainz en el GP de Qatar

Por Federico Leiva, CNN en Español

Siete vueltas. Eso fue todo lo que duró la carrera en el GP de Qatar este fin de semana, gracias a una estrategia casi de principiantes de McLaren con las paradas en boxes, que le facilitó todo al tetracampeón del mundo Max Verstappen, que ahora tiene claras chances de quedarse con otro título, algo impensado hace unas horas atrás.

Estaba todo dado para que la escudería de Woking cerrara un gran fin de semana. Oscar Piastri había ganado la carrera sprint tras largar desde el primer lugar, y más tarde el mismo sábado había vuelto a lograr la pole para la carrera principal del domingo. Lando Norris, el líder del campeonato de pilotos, podía consagrarse campeón si terminaba por delante de su compañero de equipo y de Verstappen, quien llegaba tercero, más de 20 puntos por detrás.

Piastri, quien también tiene oportunidad de ser campeón, largó la carrera como para pelear por el campeonato, manteniendo el primer lugar tras las primeras dos curvas, algo trascendental en un circuito donde los sobrepasos son casi imposibles, excepto en la larga recta principal. Verstappen le arrebató el segundo lugar a Norris en esa largada, dejando al británico en el tercer escalón, pero con un panorama no tan desalentador como el que vino después.

El gran cambio en la carrera ocurrió en el séptimo giro. Niko Hülkenberg (Sauber) intentó un sobrepaso sobre Pierre Gasly (Alpine) en busca del noveno lugar, pero el alemán acabó por tocar un neumático del monoplaza del francés y destrozó buena parte del suyo propio, obligando a una rápida aparición del auto de seguridad, muy inesperada al ser un circuito a campo abierto donde las paredes de hormigón están lejos de la pista.

El Safety Car abrió una nueva carrera. Red Bull llamó de inmediato a Verstappen para cumplir con una de las dos paradas obligatorias de este GP y fue seguido por prácticamente todos los demás pilotos. Los únicos que no lo hicieron fueron los dos McLaren, Piastri y Norris. Cuando la carrera se reanudó, Verstappen solo había perdido un lugar y estaba exactamente detrás de los dos autos naranjas, pero al deber estos dos una parada, el neerlandés era el virtual líder.

Verstappen, como es costumbre, no cometió errores, y al no haber ningún otro incidente de consideración en la pista, marchó cómodamente hacia el triunfo, por delante de Piastri, quien nada pudo hacer para recortar una diferencia que se extendió a más de 10 segundos, remarcando el error casi infantil en la estrategia de McLaren.

“Con retrospectiva, es fácil analizarlo, pero al final lo hecho, hecho está. Había sido un buen fin de semana hasta la carrera”, dijo el australiano tras ver cómo bajaba al tercer puesto en el Mundial de Pilotos.

Las cosas fueron aún peor para Norris, quien tras su segunda parada quedó quinto, por detrás del Mercedes de Kimi Antonelli, quién recién cedió el lugar en los últimos minutos a raíz de una fallida maniobra en una curva abierta.

“Estoy frustrado, pero esto no cambia nada”, dijo el piloto británico tras el GP de Qatar. El cuarto puesto es un gran retroceso en sus aspiraciones, pero esos dos puntos extra que le ganó a Antonelli pueden también hacer la diferencia en la última carrera.

La gran sorpresa fue el tercer y último escalón del podio, propiedad del español Carlos Sainz, quien resistió con un Williams tras ganar cuatro posiciones desde su séptimo puesto de largada. El español mostró su satisfacción tras la carrera: “Estoy muy feliz, contento y orgulloso de todo el equipo, porque pensábamos que iba a ser el fin de semana más complicado de la temporada. He ido más rápido de lo que esperaba y lo hemos clavado tanto en las paradas como en los ajustes”.

Queda solo un Gran Premio por disputar, el de Arabia Saudita, que se correrá el próximo domingo 7 de diciembre.

Norris llega aún por delante en la clasificación, pero apenas 12 puntos por delante de Verstappen y 16 por delante de su compañero de equipo, Piastri. Teniendo en cuenta la distribución de puntos de cada carrera (25 al 1°, 18 al 2°, 15 al 3°, 12 al 4°, 10 al 5°, 8 al 6°, 6 al 7°, 4 al 8°, 2 al 9° y 1 al 10°), los tres pilotos tienen ya hecha la cuenta en sus cabezas.

El único que no depende de nadie en la previa.

Será campeón si termina 3° o mejor, sin importar cómo resulten Verstappen o Piastri.

Si el neerlandés gana la carrera, necesitará llegar 3° o 2°.

Si “Mad Max” termina 2°, necesitará llegar 7° o mejor y que Piastri no gane.

Si Verstappen termina 3°, necesitará llegar 8° o mejor y que Piastri no gane.

Si el australiano gana el GP, necesitará llegar 5° o mejor.

Si el australiano termina 2°, necesitará llegar 7° o mejor.

Será campeón si gana la carrera y Norris termina 4° o peor.

Si el británico termina 5°, 6° o 7°, también deberá ganar el GP.

Si Norris es 8°, necesitará llega 2° o mejor y que Piastri no gane.

Si el británico termina 9° o 10°, necesitará llega 3° o mejor y que Piastri no gane.

Es el más complicado.

Será campeón si gana la carrera y Norris termina 6° o peor.

También si termina 2° y el británico 10° o peor, siempre y cuando Verstappen termine afuera del podio.

