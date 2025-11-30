La vida cambió en este pueblo rural luego de que perdiera su clínica por la megaley de Trump

Por Eva McKend, CNN

Mientras los últimos tonos del otoño boreal persisten en las Montañas Blue Ridge, la comunidad de 200 personas de Churchville, Virginia, está lidiando con la pérdida de su clínica de salud.

Los días en que las personas mayores caminaban desde su casa hasta el médico de la ciudad para ir a atenderse quedaron atrás.

Augusta Medical Group mencionó como causa del cierre de las clínicas rurales en Churchville y otras dos localidades las disposiciones de atención médica de la legislación insignia del presidente Donald Trump, el “gran y hermoso proyecto de ley”.

“He estado llamando a varios médicos para encontrar un reemplazo, un nuevo médico, y para una cita de bienestar, lo más pronto posible es a finales de enero”, dijo Teresa Leach, de 56 años, en una entrevista mientras tomaba un café en la tienda MTN Mystic, a pocos metros de la clínica cerrada. Leach, quien padece asma, dijo que votó por Trump el año pasado.

Los demócratas esperan convertir la atención médica en un tema clave a nivel nacional en las elecciones intermedias del próximo año. Sin embargo, el escenario de Churchville ilustra los desafíos que enfrenta el partido, especialmente en las comunidades rurales.

Trump ganó el condado de Augusta, que incluye Churchville, por casi 50 puntos en 2024. Jena Crisler, una médica, se postuló para representar al área en la Cámara de Delegados de Virginia y perdió este mes ante el candidato republicano por más de 40 puntos, incluso a pesar de la gran performance demócrata en el estado.

Una mujer sentada en la misma cafetería susurró en voz baja que apoyó a la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024. Le toma más de una hora visitar a sus médicos en Charlottesville. La atención médica rural siempre es precaria, dice, y el cierre de la clínica fue un golpe especialmente duro para su esposo.

Pero dijo que no pondría un cartel a favor de un demócrata “por el ambiente” y se negó a ser identificada por CNN.

Al otro lado de la calle de la cafetería, un cartel en el escaparate de una tienda dice: “Gracias, Trump. Salva a Estados Unidos de nuevo”.

Los proveedores de salud rurales que dependen de la financiación de Medicaid ya estaban bajo presión antes de que el proyecto de ley recortara el gasto federal en salud en cientos de miles de millones de dólares durante la próxima década, principalmente al instituir requisitos laborales y más controles de elegibilidad.

Lynlee Thorne, directora política de Rural Ground Game, un grupo enfocado en impulsar la participación demócrata en áreas rurales, dijo que los demócratas continuarán destacando la importancia de una atención médica accesible a través de eventos tipo cabildo público y campañas, tratando de recuperar la credibilidad y la confianza en la América rural.

“Creo que la gente tiene interés en tener conversaciones reales sobre lo que está pasando en sus vidas, y realmente no hay nada que pueda reemplazar esa conversación de persona a persona en la puerta de su casa”, dijo Thorne.

Crisler sabía que se enfrentaba a grandes adversidades cuando se enfrentó al delegado titular Chris Runion en el distrito 35 del estado. Sugirió que su campaña se centró menos en el resultado y más en la necesidad de que los demócratas se presenten en todas partes en lugar de simplemente ceder en comunidades donde son superados en número.

“Creo que están muy preocupados y lo estarán aún más cuando empiece a afectarles personalmente”, dijo Crisler sobre el cierre de las clínicas.

Un portavoz de Runion dijo que no estaba disponible para hacer comentarios.

CNN contactó al representante estadounidense Ben Cline, republicano que representa la zona en Washington y votó a favor del proyecto de ley de Trump. Su oficina no respondió.

El pediatra Mark Downey derrotó al republicano Chad Green en el distrito 69 del estado, que incluye los condados de Newport News, York, James City y Gloucester. En una entrevista con CNN, afirmó que es importante que los demócratas sigan promoviendo la atención médica, incluso si el mensaje no tiene repercusión inmediata entre los votantes.

“Puede que no suceda de la noche a la mañana. La gente no cambia de opinión de inmediato, pero cuando empiezan a ver la pérdida de acceso y de servicios, con el tiempo se dará una situación en la que ya no les resultará tan conveniente o les supondrá una mayor dificultad”, dijo Downey, quien había intentado dos veces sin éxito ser elegido para la legislatura estatal.

Irene Holmes, de 59 años, se mudó a Churchville hace tres años. Tras la muerte de su hijo, ella y su esposo querían un cambio de aires de Nueva York. Aquejada por numerosos problemas médicos, desde problemas hepáticos hasta hipertensión, confiaba en la clínica del pueblo y la valoraba.

“Tengo una mezcla de problemas y muchos problemas médicos”, dijo.

En política, suele callarse para evitar discutir con sus vecinos. Pero cuando le preguntaron si Trump era el culpable del cierre de la clínica, Holmes respondió: “Totalmente”.

“Lo que ha hecho es destruir las zonas rurales”, dijo Holmes.

Dale White, residente de Churchville y administrador de la iglesia, dice que las preocupaciones sobre la clínica son exageradas.

“Se trata de gente de la antigua vida rural agrícola que ha estado recibiendo atención médica en Staunton y Fishersville, Waynesboro y Charlottesville desde que tienen memoria”, dijo White.

De vuelta en la cafetería MTN Mystic, Dane Buse, su dueño, sugiere que ahora es el momento de que las comunidades rurales se vuelvan creativas.

“Perder la clínica es lo mismo que perder una tienda de comestibles o un proveedor local”, dijo Buse.

Sugirió que la comunidad podría unirse para encontrar un médico que haga visitas a domicilio.

“Tal vez esto sea lo que necesitamos”, dijo Buse.

