Delegación ucraniana se reúne con funcionarios estadounidenses para conversar sobre el plan de Trump para finalizar la guerra

Por Jennifer Hansler, Tim Lister y Daria Tarasova-Markina, CNN

Una delegación ucraniana inició nuevas conversaciones en Florida con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, sobre el plan respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Antes de comenzar la reunión, Rubio dijo que el objetivo de las negociaciones era crear “un camino a seguir que deje a Ucrania soberana, independiente y próspera”.

El jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, dijo que el proceso abordaría “la seguridad de Ucrania, la no repetición de la agresión de Ucrania, la prosperidad de Ucrania, y cómo reconstruir el país”.

Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, fue designado para dirigir el equipo ucraniano después de que el poderoso jefe de gabinete del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, renunciara el viernes en medio de un escándalo de corrupción.

El yerno de Trump, Jared Kushner, también asistirá a la reunión en Miami.

Ucrania busca garantías internacionales de seguridad como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra y un alto el fuego basado en las líneas de frente actuales. Se ha negado a ceder cualquier territorio que no esté ya ocupado por las fuerzas rusas.

Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mostrado pocas señales de estar dispuesto a ofrecer concesiones, y dijo que la guerra solo terminaría “una vez que las tropas ucranianas se retiren de los territorios que ocupan”.

Rubio se reunió con negociadores ucranianos en Ginebra el fin de semana pasado, cuando se hicieron revisiones sustanciales al plan original de 28 puntos desarrollado por Witkoff y Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de riqueza ruso y enviado especial del Kremlin.

Los aliados europeos de Ucrania dijeron que el plan original, considerado muy favorable a Rusia, requeriría “trabajo adicional”.

El asesor de Putin, Yuri Ushakov, dijo la semana pasada que el Kremlin había recibido la última versión del plan

“Este no es un documento oficial, pero tenemos el documento. Aún no lo hemos discutido con nadie porque sus puntos requieren un análisis y una discusión realmente serios”, dijo Ushakov.

Después de sugerir que quería que Ucrania aceptara un acuerdo antes del jueves de la semana pasada, Trump se abstuvo de imponer cualquier tipo de plazo.

“¿Sabes cuál es mi fecha límite? Cuando termine”, dijo.

Las negociaciones se producen en un contexto de persistentes ataques con misiles y aviones no tripulados rusos contra ciudades e infraestructuras en toda Ucrania.

Zelensky dijo este domingo que en la última semana Rusia había utilizado cerca de 1.400 drones de ataque, 1.100 bombas aéreas guiadas y 66 misiles en ataques.

Por su parte, Ucrania continúa atacando la infraestructura energética y de defensa rusa con drones de largo alcance y misiles de fabricación nacional. Ucrania también utilizó drones marítimos el viernes y el sábado en ataques en el Mar Negro contra dos petroleros sancionados utilizados para transportar petróleo ruso

Los dos petroleros, que navegaban bajo bandera de Gambia, resultaron dañados pero no se hundieron.

Mientras continúan las negociaciones, el exjefe del Estado Mayor militar de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, considerado un rival potencial de Zelensky, escribió este domingo en el Daily Telegraph que “la guerra no siempre termina con la victoria de un lado y la derrota del otro”.

“Nosotros, los ucranianos, aspiramos a una victoria completa, pero no podemos rechazar la opción de un fin a largo plazo de la guerra”, escribió Zaluzhnyi.

Zelensky se pronunció este domingo y dijo que había hablado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien está “coordinando de cerca” los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

“Continuaremos nuestra conversación en los próximos días. Son días importantes y mucho puede cambiar”, dijo Zelensky en una publicación en redes sociales. “Estamos coordinando de cerca, y en nuestros esfuerzos –y en los esfuerzos de todos nuestros socios– nuestras medidas conjuntas y posiciones compartidas serán extremadamente efectivas”.

El líder ucraniano también habló el domingo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la situación diplomática en medio de las conversaciones de paz en Miami, Florida, entre una delegación ucraniana y altos funcionarios estadounidenses.

“Tenemos un entendimiento común sobre los temas clave. También es importante que Ursula esté prestando mucha atención a la necesidad de fortalecer nuestra resiliencia ante los ataques constantes de Rusia contra nuestra infraestructura y el sector energético”, dijo Zelensky.

