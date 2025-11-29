Muere a los 88 años el dramaturgo británico Tom Stoppard, ganador del Oscar por “Shakespeare in Love”

Por Max Saltman, CNN

El galardonado dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard ha fallecido, según su agencia de talentos, United Agents. Tenía 88 años.

Stoppard, nacido en Checoslovaquia, ganó recientemente el Premio Tony 2023 por su obra “Leopoldstadt”.

Stoppard era conocido en Estados Unidos por su guion ganador del Oscar de la película de 1998 “Shakespeare in Love”, que coescribió con Marc Norman.

“Nos entristece profundamente anunciar que nuestro querido cliente y amigo, Tom Stoppard, ha fallecido en paz en su hogar en Dorset, rodeado de su familia”, declaró United Agents en un comunicado publicado en su sitio web.

“Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad y su profundo amor por el inglés”, continuó el comunicado. “Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo”.

