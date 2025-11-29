La economía en forma de K y la inflación impulsan las ventas del Black Friday un 4,1 % y el gasto en línea salta un 9,1 %

Por Nathaniel Meyersohn y Auzinea Bacon, CNN

Las ventas minoristas en EE.UU. durante el Black Friday, el día de compras más activo del año, aumentaron un 4,1 % en comparación con el año pasado, según datos publicados este sábado por Mastercard SpendingPulse. Solo los compradores en línea gastaron US$ 11.800 millones, un 9,1 % más que en 2024, de acuerdo con la plataforma de recopilación de datos Adobe Analytics.

Sin embargo, esas ganancias no consideran el aumento de precios más altos debido a la inflación, por lo que el gasto real podría mantenerse sin cambios.

“Tenemos una inflación del 3 %, así que tal vez (el aumento del 4,1 % en el gasto) es un aumento real de solo un 1 % aproximadamente, lo cual no es tanto aumento”, dijo Rick Newman, quien escribe The Pinpoint Press, un boletín sobre la economía de Estados Unidos, a CNN el viernes.

También hay una división en cuanto a quién gasta. El Libro Beige más reciente de la Reserva Federal (Fed), una recopilación de anécdotas sobre la economía, mostró que el gasto de los consumidores de ingresos bajos y medios está disminuyendo. Mientras tanto, la Fed encontró que los consumidores de altos ingresos siguen gastando, incluso en artículos de lujo y viajes.

Los consumidores han comprado menos artículos esta temporada navideña, pero los precios promedio de venta son más altos, según Claudia Lombana, experta nacional en consumo.

“Los que tienen mayores ingresos están gastando a voluntad, pero aquellos con menos recursos están presupuestando”, dijo Lombana a Omar Jiménez de CNN este sábado.

Es parte de la llamada economía en forma de K, en la que quienes ganan más se benefician de sus inversiones en el mercado de valores y la valoración de sus viviendas, y usan sus cheques de pago más abultados para gastar. Pero quienes ganan menos viven cada vez más al día y buscan descuentos, o reducen su gasto para hacer frente al aumento de precios.

“La situación actual de la economía es una economía bifurcada. Si tienes la suerte de poseer acciones y una vivienda, formas parte de la parte superior de esa caverna, esa economía en forma de K… te sentirás cómodo gastando bastante dinero este año”, dijo Newman.

No obstante, Newman añadió que las personas en la pendiente inferior de la K —aquellos que no poseen acciones ni una vivienda— están cada vez más preocupadas por la seguridad laboral.

“Creo que estas personas van a ahorrar en estas fiestas”, dijo, y añadió que serán más frugales con la compra de regalos y artículos de primera necesidad. Las facturas de calefacción, por ejemplo, son más altas debido al aumento del precio del gas natural. Y los precios de los comestibles están subiendo, mientras que el aumento de los alquileres supera el crecimiento de los ingresos, señaló.

El 85 % de los consumidores espera precios más altos debido a los aranceles del presidente Donald Trump, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés). Y eso influye en la forma en que compran.

“Nadie analiza cada artículo individualmente y dice: ‘Oh, los aranceles de Trump han subido los precios un 4 % o un 10 %’, pero la gente lo tiene presente”, afirmó Newman.

El valor es más importante que nunca para los consumidores en estos días. El sentimiento del consumidor es sombrío, el crecimiento del empleo se ha desacelerado y el cierre del Gobierno federal obligó a los compradores de bajos ingresos a reducir sus gastos debido a la pausa en la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SAP, por sus siglas en inglés).

A medida que los bienes y servicios se vuelven más difíciles de costear para los estadounidenses promedio, los compradores se han vuelto más selectivos sobre cómo gastan su dinero y buscan ofertas. Se inclinan hacia los minoristas que sienten que pueden ayudarles a estirar más sus dólares en comestibles, artículos básicos para el hogar, ropa y electrónicos.

Cadenas como Walmart, TJ Maxx, Gap y otras se están beneficiando, reportando ventas fuertes en sus últimos trimestres. Walmart está ganando participación de mercado frente a sus competidores en todos los grupos de ingresos y en varias categorías de mercancía.

Pero otros, como Target y Bath & Body Works, están teniendo dificultades.

De acuerdo con Bath & Body Works, la gente está gastando menos en regalos.

Se espera que los compradores sigan gastando durante esta temporada navideña, a pesar de la presión del costo de vida y otras presiones económicas. La NRF prevé que las ventas minoristas en noviembre y diciembre crezcan entre 3,7 % y 4,2 % en comparación con el año pasado. Ese crecimiento sería similar al aumento del año pasado.

La NRF proyecta un récord de US$ 1 billón en gastos navideños este año, frente a US$ 976.000 millones el año pasado.

El crecimiento del gasto en ropa aumentó un 6,1 % en línea y un 5,4 % en tiendas físicas durante el Black Friday, y Mastercard sugiere que “los compradores renovaron sus guardarropas mientras optaban por elecciones guiadas por el valor y la conveniencia”. Los consumidores gastaron un récord de US$ 6.400 millones en línea durante el Día de Acción de Gracias, un aumento del 5,3 % respecto al año pasado, según Adobe Analytics, ya que las grandes ofertas los impulsaron a comprar en línea.

“La magnitud de los descuentos fue la gran noticia en Acción de Gracias ayer, ya que los minoristas apostaron por ofrecer grandes ofertas para impulsar la demanda de los consumidores en línea”, dijo Vivek Pandya, analista principal de Adobe, en un comunicado el viernes.

Mientras tanto, el “compra ahora, paga después” sigue siendo una opción de pago importante para los consumidores esta temporada navideña. Adobe pronostica que se gastarán US$ 20.200 millones mediante este método de pago entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, un aumento del 11 % respecto a 2024.

“Vimos que la mitad de la gente en Estados Unidos ya estaba comprando para el período navideño antes de Halloween este año”, dijo Lombana. “Por supuesto, este período de cinco días desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday es significativo para los minoristas, tanto en línea como en tiendas físicas. Esperamos que el Cyber Monday sea fuerte”.

Ella señaló que “los consumidores definitivamente están siendo más cautelosos, pero durante las fiestas, también quieren participar en el espíritu navideño”.

