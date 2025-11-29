El Museo del Louvre aumentará un 45 % el precio de la entrada para visitantes no europeos

Por Jack Guy, CNN

La visita al museo del Louvre en París será significativamente más cara para los viajeros de fuera de Europa, según un anuncio de las autoridades de que planean aumentar el precio de las entradas en un 45 %.

A partir del 14 de enero de 2026, una entrada individual para visitantes de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) —un grupo de naciones que incluye a los estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega— costará 32 euros (US$ 37), informó un portavoz del Louvre a CNN el viernes.

Quienes visiten el lugar en grupo con guía deberán pagar 28 euros (US$ 32,40) por persona.

Se espera que los aumentos de precios aporten entre 15 y 20 millones de euros adicionales (alrededor de US$ 17 y US$ 23 millones) al año, que se invertirán en “modernizar y mejorar el Louvre para abordar los problemas estructurales que enfrenta el museo”, dijo el portavoz.

Construido a partir de finales del siglo XII, el Palacio del Louvre fue la residencia oficial de los reyes de Francia durante siglos. La decisión de Luis XIV de trasladar su corte a Versalles, a las afueras de la capital francesa, permitió la fundación del Museo del Louvre en 1793.

Desde entonces, se ha convertido en el museo más visitado del mundo y en un punto cultural destacado de cualquier estancia en París.

El año pasado, el Louvre recibió 8,7 millones de visitantes, de los cuales los turistas estadounidenses representaron el 13 % del total, sólo superados por los franceses.

Pero las grandes multitudes que entran por las puertas del museo cada día han puesto a prueba el edificio centenario y a su personal.

Otros problemas incluyen medidas de seguridad inadecuadas, que quedaron expuestas de manera espectacular el 19 de octubre durante un audaz robo a plena luz del día en el que cuatro hombres sustrajeron joyas históricas de valor incalculable.

Estas deficiencias fueron descritas en un informe publicado por un tribunal francés el 6 de noviembre, que criticó a la dirección del Louvre por centrarse en compras que acaparan titulares y proyectos de renovación en lugar de mantener la seguridad de uno de los museos más grandes del mundo.

Pierre Moscovici, presidente del Tribunal de Cuentas, autor del informe, declaró a los periodistas que el robo fue una “señal de alarma ensordecedora” para el museo.

Sin embargo, el plan de introducir precios de entradas más altos para los visitantes no pertenecientes al EEE es anterior al robo, tal como lo anunció la ministra de cultura francesa, Rachida Dati, a principios de este año.

Medidas similares se aplicarán también en otras atracciones, como el Palacio de Versalles, la Sainte Chapelle de París y el Castillo de Chambord en el Valle del Loira, según el portavoz.

Joseph Ataman, Caitlin Danaher y Camille Knight de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.