Al menos tres muertos en el mayor ataque con drones y misiles de Rusia en un mes contra Ucrania

Rusia lanzó su mayor bombardeo con drones y misiles en un mes sobre Ucrania, provocando la muerte de al menos tres personas, informó este sábado el presidente Volodymyr Zelensky.

En total, Moscú lanzó alrededor de 36 misiles y casi 600 drones contra Ucrania entre la madrugada del viernes al sábado, según Zelenski. Amplias zonas de la capital, Kyiv, se encuentran sin electricidad.

“Los principales objetivos del ataque fueron infraestructura energética e instalaciones civiles, con cuantiosos daños e incendios en edificios residenciales. Actualmente tenemos informes de decenas de heridos y tres muertos”, afirmó el mandatario.

Los ataques afectaron los hogares de los ucranianos comunes, así como la red energética y la infraestructura crítica del país, denunció el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, en Telegram este sábado por la mañana, calificándola de “una noche difícil… particularmente en Kyiv”.

Dos personas, entre ellas un hombre de 42 años, murieron en la capital y 15 resultaron heridas, entre ellas un niño, según informaron las autoridades locales y la policía. Se desconoce por el momento dónde falleció la tercera persona.

Kyiv estuvo bajo alerta aérea más de diez horas durante la madrugada del sábado, afirmaron periodistas de CNN en la ciudad, asediada por drones y fuertes explosiones audibles en el cielo.

Fotos publicadas por Reuters mostraron a personal de emergencias intentando entrar en un edificio de varias plantas en Kyiv. Decenas de ventanas estaban destrozadas y gran parte de la fachada parecía quemada.

Polonia envió aviones militares y sistemas de defensa aérea en respuesta al ataque, confirmaron las fuerzas armadas de Varsovia y añadieron que “estas acciones son de naturaleza preventiva”.

El Ministerio de Energía de Ucrania informó que los ataques rusos durante la noche dejaron a más de 600.000 personas sin electricidad.

“Como resultado del ataque, más de 500.000 consumidores en Kyiv, más de 100.000 en la región de Kyiv y casi 8.000 en Járkiv se quedaron sin electricidad por la mañana”, manifestó el ministerio.

