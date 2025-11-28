Proceso de verificación de antecedentes de afganos está bajo nuevo escrutinio tras el tiroteo en Washington

Por Zachary Cohen, Evan Perez y Kristen Holmes, CNN

El presidente Donald Trump culpa al Gobierno de Joe Biden por el tiroteo de esta semana contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington e insiste en que el sospechoso, un afgano de 29 años, estaba entre los millones de extranjeros que el expresidente permitió ingresar a Estados Unidos sin la debida verificación.

Los detalles sobre los antecedentes del presunto atacante, incluido su trabajo previo para la CIA en Afganistán, y las conversaciones con fuentes familiarizadas con el proceso de verificación, pintan un panorama mucho más complejo.

Aunque los investigadores aún no han establecido un motivo claro para el tiroteo, es probable que el incidente reavive las preocupaciones sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la rapidez con la que miles de evacuados fueron llevados a EE.UU.

Funcionarios de Trump han sugerido que una falla en la investigación de antecedentes está probablemente relacionada con el ataque, mientras que el presidente ya lo está utilizando como motivo para endurecer aún más su política inmigratoria en Estados Unidos, incluyendo la reevaluación del estatus de residencia permanente para extranjeros de diversos países.

En un mensaje en video desde su club Mar-a-Lago en Florida el miércoles por la noche, Trump argumentó que el ataque perpetrado por un lobo solitario “pone de relieve la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta nuestra nación”.

“Debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país”, declaró Trump.

El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, es uno de los más de 190.000 afganos admitidos en Estados Unidos tras la retirada de Afganistán, bajo programas diseñados para reasentar a quienes ayudaron a los militares de Washington durante la guerra de 20 años en el país.

A lo largo de más de una década, dijeron fuentes a CNN, Lakanwal pasó por numerosas rondas de verificación —comenzando alrededor de 2011 por la CIA, cuando empezó a trabajar con las Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia de Estados Unidos— y terminando a principios de este año cuando el Gobierno de Trump aprobó el asilo permanente en EE.UU.

En 2021, Lakanwal formó parte de un grupo prioritario evacuado de Kabul después de que la capital afgana cayera en manos de los talibanes.

Debido a su trabajo para EE.UU., incluido su servicio en una unidad afgana de élite contra el terrorismo, Lakanwal fue considerado en riesgo de represalias una vez que los talibanes tomaron el control de Afganistán.

Tras ser evacuado, Lakanwal se sometió a lo que, según informaron fuentes a CNN, fueron múltiples niveles de investigación por parte de diversas agencias del Gobierno estadounidense: primero en un país de Medio Oriente, según una fuente familiarizada con el asunto y luego de forma regular durante los últimos años mientras residía en Estados Unidos.

En abril, Lakanwal, quien vivía en el estado de Washington, recibió asilo permanente por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En junio, el DHS publicó los resultados de una auditoría sobre el papel del FBI en la facilitación del proceso de verificación de afganos llevados a EE.UU. tras la retirada de 2021.

La auditoría, realizada por el inspector general del departamento, no encontró fallos sistémicos en el proceso multifacético, que involucraba a varias agencias federales, establecido en ese momento para examinar y verificar a los evacuados afganos.

El informe reconoce, sin embargo, que “los procesos normales requeridos para determinar si las personas representaban una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública fueron superados por la necesidad de evacuar y proteger de inmediato las vidas de los afganos, aumentando la posibilidad de que actores malintencionados intentaran aprovechar la evacuación acelerada”.

Las preocupaciones sobre la exhaustividad de la verificación para personas admitidas en Estados Unidos después de la retirada de Afganistán han causado inquietud en las agencias de seguridad estadounidenses durante años.

En 2023 y 2024, inteligencia obtenida de aliados llevó al FBI a expresar preocupaciones sobre la exhaustividad de la verificación para solicitantes de asilo afganos y de Asia Central, según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.

El uso desenfrenado de documentos de identificación fraudulentos y el uso de intermediarios con vínculos con grupos terroristas fueron una preocupación principal.

El FBI envió agentes para investigar los antecedentes de decenas de personas que habían sido admitidas en Estados Unidos, y las nuevas investigaciones provocaron algunas expulsiones, dijeron los funcionarios.

Aun así, otros no están de acuerdo en que el proceso de revisión sea el culpable del tiroteo.

“No creemos que esto sea un problema de revisión,” dijo Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, un grupo sin fines de lucro involucrado en ayudar a reasentar a miles de afganos tras la retirada de Estados Unidos en 2021.

Hablando con Becky Anderson de CNN este viernes, VanDiver repasó la extensa cantidad de controles a los que afganos como Lackanwal fueron sometidos, incluso antes de que él obtuviera asilo este año.

“Las personas que vinieron en los aviones en agosto de 2021, fueron investigadas antes de salir. Fueron revisadas cuando fueron a un tercer país para continuar su procesamiento. Fueron revisadas por (Aduanas y Protección Fronteriza) y USCIS antes de llegar aquí. Mientras estaban aquí, y esperando ajustes de estatus, fueron revisadas continuamente,” dijo VanDiver.

“Este es un hombre que, como dijo el presidente, ‘se volvió loco’ y tomó una acción desquiciada que no es en absoluto representativa de la comunidad afgana,” añadió VanDiver.

Un funcionario del Gobierno de Trump rechazó la idea de que hubiera algún tipo de protocolo normal en vigor durante ese tiempo.

“El Gobierno estaba en ruinas y en proceso de ser tomado por los talibanes. Nuestra comprensión, y lo que hemos visto documentado, es que había muy poca revisión en curso,” dijo el funcionario.

La primera ronda de revisión que recibió Lakanwal alrededor de 2011 por parte de la CIA se centró en determinar si podía trabajar de manera segura con personal de inteligencia y Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán, según un alto funcionario de EE.UU.

En ese momento, la CIA habría hecho su propia revisión de Lakanwal a través de varias bases de datos, incluida la base de datos del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC), para determinar si tenía vínculos conocidos con grupos terroristas, dijo el alto funcionario.

Lakanwal fue investigado nuevamente una década después por el NCTC durante la retirada estadounidense de Afganistán, antes de que se le permitiera ingresar a Estados Unidos.

“En cuanto a la investigación de antecedentes, no se encontró nada”, declaró el alto funcionario estadounidense a CNN, señalando que la revisión no mostró vínculos con organizaciones terroristas. “No tenía antecedentes en ninguna de las verificaciones”.

El alto funcionario señaló que el Gobierno de EE.UU. había estado haciendo revisiones continuas y anuales de las personas desde la llegada de los afganos al país, especialmente tras el fallido complot terrorista frustrado antes de las elecciones del año pasado en Oklahoma, que involucró a un evacuado afgano.

El director del NCTC de Trump, Joe Kent, confirmó en un tuit este viernes que Lakanwal fue revisado previamente por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos mientras aún estaba en el extranjero, pero señaló que la revisión se centró en su capacidad para servir junto a las fuerzas estadounidenses en Afganistán, no en si era apto para convertirse en residente permanente de EE.UU.

“Es cierto que el terrorista que perpetró el ataque en Washington fue ‘investigado’ por la comunidad de inteligencia; sin embargo, solo fue investigado para servir como soldado en la lucha contra los talibanes, AQ e ISIS en Afganistán; NO fue investigado por su idoneidad para venir a Estados Unidos y vivir entre nosotros como vecino, integrarse en nuestras comunidades o, eventualmente, obtener la ciudadanía estadounidense”, declaró Kent en la publicación.

Kent también acusó al Gobierno de Biden de usar ese mismo estándar para permitir la entrada de personas a Estados Unidos durante la retirada de Afganistán, “dejando de lado los estándares de revisión previos aplicados a Visas de Inmigrante Especial y cualquier sentido común de revisión o preocupación por los estadounidenses.”

“Como resultado, más de 85.000 afganos, incluidas personas con antecedentes similares a este atacante fueron admitidos rápidamente en nuestro país sin la rigurosa revisión que nos ha protegido en el pasado,” afirmó.

En 2021, el Gobierno de Biden estuvo bajo una enorme presión por parte de grupos de veteranos para evacuar a afganos que habían trabajado con soldados estadounidenses, algunos de los cuales se encargaron de ayudar a la gente a salir del país.

El sentido de urgencia durante esa retirada caótica generó preocupaciones bipartidistas sobre el proceso de selección para los afganos que finalmente fueron admitidos en Estados Unidos.

Eso se debió en parte al gran volumen de afganos que estaban llegando y a la urgencia de la propia evacuación, que se produjo mientras el Gobierno de Kabul, respaldado por Estados Unidos, colapsaba.

Todos esos factores contribuyeron a las preocupaciones sobre la capacidad de verificar con precisión la identidad de quienes estaban siendo admitidos en EE.UU., y evaluarlos en consecuencia.

Ese proceso está ahora bajo un intenso escrutinio, ya que Trump exige que se reexamine a todas las personas de Afganistán que llegaron a Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden. y critica lo que, según él, fueron millones de “extranjeros desconocidos y sin verificar” admitidos en el país bajo su predecesor.

El jueves, el Gobierno anunció que volverá a examinar todas las tarjetas de residencia emitidas a personas de 19 países “de preocupación” por orden de Trump.

“Por orden de @POTUS, he ordenado un reexamen completo y riguroso de cada tarjeta de residencia para cada extranjero de cada país de preocupación”, escribió Joe Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en una publicación en X el jueves.

Al ser consultados por detalles adicionales, incluyendo qué países se consideran “de preocupación”, USCIS remitió a CNN a los 19 países recogidos en una proclamación presidencial de junio.

Los 19 países incluyen Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a USCIS, dijo el jueves que el Gobierno también está revisando todos los casos de asilo que fueron aprobados bajo el expresidente Joe Biden.

“Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende indefinidamente a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin en un comunicado a CNN, y agregó: “El Gobierno de Trump también está revisando todos los casos de asilo aprobados bajo el expresidente Biden.”

