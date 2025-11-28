Plataforma de lanzamiento en Rusia resulta dañada durante despegue de cohete hacia la estación espacial, según la agencia

Por Brad Lendon y Nina Subkhanberdina, CNN

Una plataforma de lanzamiento del principal complejo espacial de Rusia resultó dañada durante el despegue este jueves de una misión que transportaba a dos rusos y un estadounidense a la Estación Espacial Internacional (ISS), anunció Roscosmos.

La nave Soyuz MS-28 se acopló exitosamente a la estación espacial, que luego abordaron los tres miembros de la tripulación, confirmó la agencia espacial de Moscú.

Pero una inspección posterior al lanzamiento en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, reveló “daños en varios elementos de la plataforma de lanzamiento”, según un comunicado de Roscosmos, que todavía utiliza la instalación espacial en su antiguo vecino soviético.

“Actualmente se está realizando una evaluación del estado del complejo de lanzamiento”, indicó, y agregó que todas las piezas necesarias para reparar la plataforma están disponibles.

“El daño será reparado en un futuro próximo”.

La plataforma de lanzamiento contiene sistemas de soporte para el cohete y una estructura que permite a los cosmonautas acceder a su cápsula mientras está encima de un cohete Soyuz.

Las plataformas de lanzamiento deben ser capaces de soportar calor extremo, presión de aire y vibraciones mientras un cohete emprende el vuelo.

Los analistas rusos afirmaron que las reparaciones de la plataforma de lanzamiento podrían tardar una semana o más. Cualquier retraso prolongado podría impedir que Rusia pueda lanzar misiones a la estación espacial, señalaron.

“En el peor de los casos, esto podría afectar seriamente la rotación de misiones tripuladas y vuelos de carga a la ISS”, escribió el analista y bloguero Georgy Trishkin en Telegram.

Normalmente, la tripulación de la ISS despega aproximadamente cada seis meses desde Baikonur.

“Esta es la única plataforma de lanzamiento que utiliza Roscosmos para el programa ISS, y en el futuro se suponía que se utilizaría para lanzamientos a la Estación Orbital Rusa”, escribió el comentarista Vitaliy Egorov en Telegram.

“A partir de hoy, Rusia ha perdido la capacidad de lanzar humanos al espacio, algo que no ocurría desde 1961. Ahora será necesario reparar rápidamente esta plataforma de lanzamiento o modernizar otra”, apuntó Egorov.

Además de la nave rusa Soyuz, la NASA utiliza la nave espacial Dragon de SpaceX para transportar tripulaciones a la ISS.

Los tres hombres a bordo de la misión que despegó el jueves se unen a otros siete tripulantes que ya están orbitando en la ISS.

Está previsto que tres de ellos regresen a la Tierra el 8 de diciembre, según la NASA.

