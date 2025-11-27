Skip to Content
CNN - Spanish

Trump dice que la acción terrestre de EE.UU. contra redes de narcotráfico en Venezuela comenzará “muy pronto”

By
Published 5:00 pm

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump sugirió este jueves que Estados Unidos se está preparando para tomar nuevas medidas contra las redes de narcotráfico en Venezuela, diciendo a los miembros del servicio durante una llamada de Acción de Gracias que los esfuerzos para ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, dijo Trump a los miembros del servicio en la llamada.

“Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere entregar por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente. “La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”.

“Les advertimos: dejen de enviar veneno a nuestro país”, agregó Trump.

Los comentarios de Trump sugieren que ha tomado una decisión sobre un curso de acción en Venezuela tras múltiples reuniones informativas de alto nivel y una creciente demostración de fuerza de Estados Unidos en la región a principios de este mes.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.