Trump dice que la acción terrestre de EE.UU. contra redes de narcotráfico en Venezuela comenzará “muy pronto”

El presidente Donald Trump sugirió este jueves que Estados Unidos se está preparando para tomar nuevas medidas contra las redes de narcotráfico en Venezuela, diciendo a los miembros del servicio durante una llamada de Acción de Gracias que los esfuerzos para ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, dijo Trump a los miembros del servicio en la llamada.

“Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere entregar por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente. “La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”.

“Les advertimos: dejen de enviar veneno a nuestro país”, agregó Trump.

Los comentarios de Trump sugieren que ha tomado una decisión sobre un curso de acción en Venezuela tras múltiples reuniones informativas de alto nivel y una creciente demostración de fuerza de Estados Unidos en la región a principios de este mes.

