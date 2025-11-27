Las 5 cosas que debes saber este 27 de noviembre: crimen organizado, incendio en Hong Kong y Acción de Gracias

CNN en Español

Trump promete más mano dura en inmigración tras un tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington. Los logros de los funcionarios de EE.UU. con sus visitas al Caribe en medio de las tensiones con Venezuela. ¿Qué está abierto y qué está cerrado el Día de Acción de Gracias?

Las organizaciones criminales con presencia en América Latina están pasando por una transformación “dinámica” que les permite operar en más lugares, aumentar sus ganancias y desafiar a más autoridades de todos los niveles, según el estudio “The Armed Conflict Survey 2025” del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos. Mientras el consumo de cocaína está a la baja en Estados Unidos, el de drogas sintéticas se ha disparado.

En la misma semana, funcionarios clave del Pentágono realizaron dos visitas al Caribe: el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a República Dominicana, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a Trinidad y Tobago. Ambas se centraron en reforzar la cooperación en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico, en medio de la escalada de tensiones con Venezuela por el despliegue militar en la región.

Dos miembros de la Guardia Nacional siguen en estado grave tras un tiroteo en la ciudad de Washington el miércoles. Las autoridades identificaron a Rahmanullah Lakamal, quien llegó a Estados Unidos desde Afganistán en 2021, como el sospechoso. Al presidente Donald Trump solo le tomó unas pocas horas convertir lo que llamó “un acto de maldad y de terrorismo” en un argumento contundente a favor de una represión aún más intensa contra la inmigración. Análisis.

Una mujer que tiene vínculos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, está bajo custodia de ICE después de ser arrestada a principios de este mes cerca de Boston. Bruna Caroline Ferreira, oriunda de Brasil y madre del sobrino de Leavitt, actualmente se encuentra en proceso de deportación, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Al menos 55 personas murieron en un enorme incendio que arrasó varios edificios de gran altura en Hong Kong. Los bomberos lucharon durante horas contra las llamas, intentando llegar a quienes estaban atrapados en los pisos superiores de los edificios de Wang Fuk Court, en el barrio de Tai Po. El complejo alberga a más de 4.000 personas, una gran parte de ellas de 65 años o más.

Investigan al copropietario de Miss Universo en México por presuntos vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República de México informó este miércoles que investiga al empresario Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del certamen Miss Universo, por su presunta vinculación con una red de delincuencia organizada relacionada con narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible.

Qué está abierto y cerrado en EE.UU. en Acción de Gracias 2025

Puede ser confuso saber qué tiendas y oficinas estarán abiertas el Día de Acción de Gracias o qué establecimiento modificará su horario en Estados Unidos. Esto es lo que debes saber si necesitas salir a última hora.

¿Aún no tienes boletos para el Mundial 2026? Así será la tercera fase de venta

La fiebre mundialista ya se siente en Norteamérica y el resto del planeta. La primera Copa del Mundo de 48 selecciones agotó los cerca de dos millones de boletos que se pusieron a la venta de manera anticipada, según la FIFA, que ya estableció fecha de inicio para la tercera fase.

14 años

La Justicia de Perú condenó al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho.

“Tiene que vendérselo a Ucrania, (y) tiene que venderle Ucrania a Rusia. Eso es lo que hace un negociador”

—El presidente de EE.UU., Donald Trump, desestimó una grabación de audio en la que su enviado especial Steve Witkoff asesora al principal asesor de política exterior rusa, Yuri Ushakov, sobre cómo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, debería abordar una llamada.

¿Cómo sobrevivió esta familia 20 horas en un bote volcado en Florida?

Cuatro navegantes de Florida fueron rescatados después de quedar varados en la parte superior de su embarcación volcada durante aproximadamente 20 horas, según el Departamento de Policía de Clearwater.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Abraham Lincoln declaró el Día de Acción de Gracias una festividad nacional, tras los incansables esfuerzos de una editora de revista llamada Josepha Hale, quien también fue autora de la canción “Mary Had a Little Lamb”.

