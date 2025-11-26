“Stranger Things”: ¿qué es cierto y qué es falso de lo que se sabe de la temporada 5?

Por Dan Heching, CNN

“Stranger Things”, uno de los programas más exitosos de la era del streaming, está llegando a su fin después de 10 años, y es un poco abrumador.

El último episodio del programa se emitió hace casi tres años y medio, lo que significa que recordar lo que sucedió mientras absorbes todos los adelantos de la nueva temporada—que se lanzará en tres tandas a lo largo del año— requiere esfuerzo.

La sinopsis oficial puede ayudarnos a tener una ventaja. Según Netflix, nuestro elenco de héroes está “unido por un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna”. Mientras tanto, el Gobierno ha puesto la ciudad de Hawkins bajo una estricta cuarentena militar y, nuevamente, está buscando a Eleven (Millie Bobby Brown), quien, en consecuencia, ha vuelto a esconderse.

Fuera de eso, aquí hay una guía útil de lo que sabemos antes del tan esperado regreso del programa, y los rumores y teorías que es mejor ignorar.

Ya pasaron los días de las temporadas 1 y 2 de “Stranger Things”, donde todos los episodios excepto uno terminaban ordenadamente en menos de una hora.

La nueva temporada de ocho episodios contará con muchas entregas que duran mucho más de 90 minutos, según IMDb. Esto, por supuesto, no es un enfoque nuevo. ¿Recuerdas el enorme episodio final de la temporada 4, que tuvo una duración de 2 horas y 19 minutos y preparó el terreno para una última confrontación contra Vecna (Jamie Campbell Bower)?

Los creadores y showrunners de “Stranger Things”, Matt y Ross Duffer, dijeron recientemente a The Hollywood Reporter que diseñaron la temporada final en “volúmenes, así que básicamente son como megapelículas”, en la que cada parte conduce a “su propio clímax”.

De hecho, el final de la serie se estrenará en cines el día de Año Nuevo, anunció Netflix el mes pasado. El gran clímax se proyectará en más de 350 cines en Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre a las 8:00 p.m. hora de Miami (5:00 p.m. hora del Pacífico) —al mismo tiempo que se estrena en la plataforma de streaming— y continuará hasta el día siguiente.

Una de las alegrías distintivas de “Stranger Things” ha sido el elenco: cada temporada ha traído nuevos rostros que finalmente resultaron muy bienvenidos, como Priah Ferguson, Sadie Sink, Maya Hawke y Joseph Quinn (¡QEPD Eddie!).

La temporada 5 no será diferente en este sentido, ya que incorporará a una de las actrices más estimadas y celebradas del ámbito de la ciencia ficción cinematográfica: Linda Hamilton, famosa por “Terminator”.

Matt Duffer dijo recientemente a la revista Time que él y su hermano han “tenido mucha suerte” porque todos los veteranos de la industria a quienes han invitado a participar en “Stranger Things” —incluyendo a Winona Ryder, Paul Reiser, Matthew Modine y Sean Astin, quienes comenzaron sus carreras en los años 80, cuando se sitúa la serie— han aceptado.

“Me gusta la idea de incluir más actores de carácter de esa época que tal vez han sido poco convocados recientemente”, dijo al medio. “Alguien que las generaciones más jóvenes que ven la serie quizás no conozcan y a quienes podamos presentarles”.

Acompañando a Hamilton esta temporada están las estrellas emergentes Nell Fisher —quien interpretará a Holly Wheeler, la hermana menor de Mike y Nancy, ahora un poco más crecida— junto con Jake Connelly y Alex Breaux.

En su momento, Netflix era el rey del maratón, lanzando temporadas completas de una sola vez.

Desde entonces, el péndulo ha oscilado un poco, y Netflix ha intentado tener lo mejor de todos los mundos, lanzando recientemente algunas temporadas de series populares en partes.

La apuesta de programación del gigante del streaming con “Stranger Things” parece estar aún más acentuada esta vez, considerando que las tres partes de esta temporada se lanzarán en o justo antes de Acción de Gracias, Navidad y Nochevieja este año.

¿Quién sale perdiendo aquí realmente? Los espectadores. Porque si no estás preparado para pasar tus fiestas en Hawkins, corres el riesgo de grandes spoilers.

Aunque los títulos pueden contener algunas pistas, ningún buen misterio revelaría todos sus secretos tan pronto. Dicho esto, echemos un vistazo más de cerca a los títulos de la temporada 5.

El segundo episodio de esta temporada, titulado “The Vanishing of…”, parece ser un guiño al episodio piloto “The Vanishing of Will Byers”. Esto tiene mucho sentido, ya que las temporadas finales casi siempre cierran el círculo y regresan al inicio. En los primeros cinco minutos de la temporada 5, que ya se han divulgado, la serie efectivamente regresa al principio, cuando Will (Noah Schnapp) desapareció por primera vez en el “Upside Down”… solo para encontrarse cara a cara con un Vecna.

¿Otras posibles pistas? El episodio 4, “Sorcerer”, podría ser una referencia a Dungeons & Dragons, y el episodio 6, titulado “Escape from Camazotz”, puede referirse a la mitología maya, donde “camazotz” significa espíritus o demonios parecidos a murciélagos. Este podría ser el nombre oficial de los “demobats” que mataron al valiente Eddie (Quinn) en la temporada 4. “Camazotz” también se conecta con la literatura de Madeleine L’Engle, cuyo innovador libro “A Wrinkle in Time” presentaba un planeta malévolo con ese nombre.

Por último, el final de la serie parece insinuar un final feliz, ya que “The Rightside Up” funciona como el opuesto de “The Upside Down”.

Pero hay que decirlo: con esta serie, nunca se sabe cuándo en realidad te están despistando.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, los creadores señalaron cuatro episodios: los episodios 4 y el 6 de la temporada 2, y los episodios 7 y 9 de la temporada 4. La temporada 2, para refrescar la memoria, muestra finalmente a Will Byers como un espía, trabajando sin saberlo para el “Upside Down”, una conexión desagradable con la que ha tenido que lidiar a lo largo de la serie.

“La temporada 2 es cuando realmente comenzamos a desarrollar la mitología y a profundizar en todo, y cómo esto iba a ser una serie continua. Ahí es donde realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante como lo es”, dijo Matt Duffer al medio.

Tiene mucho sentido, por otro lado, ver algunos de los episodios finales de la temporada 4, especialmente el final de esa temporada, ya que son los que más directamente preparan la acción de la nueva entrega, que comienza en el otoño de 1987 (o aproximadamente un año y medio después de la temporada 4), según Netflix.

Las elecciones de los Duffer sobre qué ver antes parecen indicar que habrá más respuestas que preguntas cuando la serie termine, a diferencia de otros finales de series famosos (te estamos mirando, “Lost”). Dado que los episodios profundizan en la mitología, es lógico pensar que finalmente obtendremos claridad total, al menos, sobre la conexión de Will con Vecna y el “Upside Down”, y quizás por qué fue “elegido” en primer lugar.

Y por si tienes más tiempo, Ross Duffer recomienda ver las temporadas 1 y 2 completas.

“(Esas) son las temporadas que más referenciamos, porque realmente queríamos que esto fuera circular y que cerrara el círculo. Hay muchos misterios que planteamos y que intencionalmente no respondimos en esas primeras temporadas”, dijo a THR.

Ja, ja. Aunque hay un claro deseo de los fans de justicia para quienes ya han caído —principalmente Barb (Shannon Purser), el Dr. Alexei (Alec Utgoff) y Eddie—, ¿qué pasa con todos los que han sobrevivido hasta ahora? ¿Están a salvo? “Stranger Things” no sería el thriller inquietante y absorbente que es si lo estuvieran.

Aunque todavía tenemos unas cinco semanas para sumergirnos en la temporada final de la serie original, consuélate con el hecho de que esto no es realmente el final.

El próximo año, la serie animada “Stranger Things: Tales from ’85” debutará en Netflix. Es una especie de precuela que tiene lugar entre las temporadas 2 y 3 del programa. Los hermanos Duffer han dicho que el atractivo de hacer una serie animada dentro del mundo de “Stranger Things” es que “realmente no hay límites”, y que esto amplía mucho lo que se puede hacer con los personajes a esa edad.

La temporada 5 de “Stranger Things”, episodios 1 al 4, se estrena en Netflix este miércoles a las 8:00 p.m. hora de Miami.

