La demanda mundial de tierras raras está causando estragos en uno de los sistemas fluviales más caudalosos de Asia

La demanda mundial de minerales de tierras raras está provocando la contaminación tóxica de algunos de los ríos más importantes de Asia, amenazando la salud y el sustento de decenas de millones de personas.

Las tierras raras están en el centro de una furiosa competencia geopolítica, especialmente entre Estados Unidos y China. Este último país ha desarrollado un control casi total de los minerales como parte de su política industrial más amplia.

Actualmente se está produciendo una lucha global para conseguir nuevas fuentes, pero muchas regiones ricas en depósitos ya son ejemplos claros del costo de la minería sin control.

El poderoso río Mekong es el corazón y el sustento del Sudeste Asiático: un ecosistema próspero que serpentea a través de seis países y sustenta a unos 70 millones de personas que dependen de esta vía fluvial para obtener alimentos, agua, agricultura y comercio.

El río también es vital para la producción mundial de alimentos a través de las exportaciones de arroz, pescado de agua dulce y camarones a países de todo el mundo, incluido Estados Unidos.

“No hay ningún supermercado importante en Estados Unidos que no tenga un producto del Delta del Mekong”, afirmó Brian Eyler, director de los programas del Sudeste Asiático y de Energía, Agua y Sostenibilidad del Centro Stimson.

Pero millones de personas que viven a lo largo del Mekong y sus afluentes, que beben, se bañan y pescan en sus aguas todos los días, podrían estar expuestas a toxinas mortales de cientos de minas no reguladas en la región, muchas de las cuales están ubicadas en zonas sin ley y devastadas por la guerra en Myanmar.

Una nueva investigación del centro de estudios estadounidense Stimson Center ha mapeado a “escala masiva” más de 2.400 sitios —muchos de ellos minas no reguladas en el sudeste asiático continental— que podrían estar liberando contaminantes peligrosos como cianuro, mercurio, arsénico y otros metales pesados ​​directamente en los ríos de la región.

“Está teniendo un impacto ambiental tan grande que todo se está acumulando aquí con un resultado potencialmente desastroso para el Mekong”, declaró Regan Kwan, analista de investigación del Centro Stimson e investigador principal del proyecto.

Kwan y su equipo analizaron imágenes satelitales para identificar y mapear las minas y detectaron actividad no regulada en o a lo largo de 43 ríos en Myanmar, Laos y Camboya.

Los yacimientos incluyen minería aluvial, principalmente para extraer oro, plata y estaño; lixiviación in situ, para extraer tierras raras; y lixiviación en pilas, para extraer oro, cobre, níquel y manganeso.

Cada una de estas técnicas mineras utiliza métodos diferentes para extraer los metales o minerales, a menudo utilizando otros productos químicos como mercurio o cianuro de sodio, que si no se contienen o manipulan adecuadamente pueden filtrarse al medio ambiente con consecuencias potencialmente desastrosas para los ríos, la vida silvestre, los alimentos y la salud humana.

La intoxicación por cianuro puede ser mortal y causar coma, convulsiones y paro cardíaco. El mercurio puede acumularse a través de la cadena alimentaria, amenazando a las plantas y animales que lo consumen, incluido el arroz, uno de los principales productos de exportación de la región.

Además, los metales pesados ​​lixiviados durante el proceso de extracción también pueden acumularse en el medio ambiente, lo que representa una amenaza para las aves, los peces y los seres humanos.

Las preocupaciones por la contaminación han afectado a las comunidades que viven río abajo a lo largo del río Kok en Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar, después de que pruebas mostraran la presencia de arsénico y otros minerales en el agua.

“Ya nadie se comerá el pescado del río”, indicó Kwan. “No están seguros de poder comer los alimentos que se cultivaban. No saben qué hacer con las actividades económicas que giraban en torno al río”.

“Muchas de estas personas son agricultores de subsistencia… Necesitan cultivar sus propios alimentos para comer. Necesitan cultivar alimentos para vender”, añadió.

Se considera que el Mekong es un sistema fluvial limpio que alimenta a decenas de millones de personas, pero si la contaminación de la industria de las tierras raras continúa creciendo sin control, los investigadores temen un posible colapso del ecosistema, y ​​quienes viven directamente río abajo de las minas corren el mayor riesgo de exposición a los contaminantes.

“El Mekong podría servir como ejemplo de cómo no abordar la minería de tierras raras, ya que causará muchísimos daños”, afirmó Eyler, coautor del informe. “Esta región no es pequeña. Cientos de millones de personas podrían verse afectadas”.

Las tierras raras incluyen 17 elementos metálicos esenciales en productos cotidianos, desde automóviles y motores a reacción hasta dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes y televisores de pantalla plana.

También son cruciales para las baterías de los vehículos eléctricos, así como para los escáneres de resonancia magnética y los tratamientos contra el cáncer.

Los elementos en sí no son raros (son más abundantes que el oro), pero son difíciles y costosos de extraer, y el proceso puede ser devastador para el medio ambiente.

La minería sin control ni regulación ha florecido en partes de la región donde la regulación laxa, los altos niveles de corrupción o las áreas de conflicto activo van de la mano.

Si bien muchas de las minas no son nuevas, el golpe militar de 2021 en Myanmar, el aumento de los precios del oro y la enorme demanda mundial de tierras raras han impulsado una creciente actividad minera, según los investigadores.

“La demanda de productos que utilizan tierras raras no hace más que aumentar. Apostamos nuestro futuro en ello, con proyectos y activos de energía limpia como las turbinas eólicas”, afirmó Eyler.

Como tal, estas industrias están en auge y cada mes se inician o amplían operaciones más minas en el sudeste asiático continental, dijeron los investigadores.

Casi el 80 % de la actividad minera no regulada identificada en los datos proviene de Myanmar, uno de los mayores productores de tierras raras del mundo.

El país ha sido durante mucho tiempo una fuente de jade, rubíes, oro, cobre, ámbar y otros minerales, y los centros de extracción concentrados en el norte y el este ya son conocidos por ser paraísos de actividades peligrosas, ilícitas y corruptas, donde la adicción a la metanfetamina, el trabajo sexual, la trata de personas y otros abusos son impulsados ​​por la pobreza desenfrenada, las condiciones de trabajo peligrosas y la explotación.

Esta lucrativa industria ha estado dominada por el ejército de Myanmar y sus milicias subsidiarias durante décadas, enriqueciendo a los generales y proporcionando dinero para armas en su prolongada lucha contra los grupos armados étnicos.

La extracción de tierras raras en Myanmar ha crecido rápidamente en los estados de Kachin y Shan desde el golpe de Estado y la consiguiente guerra civil, lo que ha sumido al país en el caos y ha profundizado la pobreza y la violencia ya arraigadas.

Varios grupos rebeldes controlan los territorios donde se ubican la mayoría de las minas mencionadas en el informe de Stimson, según los investigadores.

“Es prácticamente una carrera hacia el fondo para ver quién puede extraer más”, afirmó Kwan.

En Myanmar, existen tres organizaciones armadas étnicas, cada una de las cuales abre nuevas minas con regularidad y no se coordinan entre sí. Y la demanda china persiste para tener más acceso a estos elementos pesados ​​de tierras raras.

Una vez extraídos los minerales en Myanmar, se exportan a China para su procesamiento.

China controla más del 90 % de la producción mundial de tierras raras refinadas y muchas de las minas en Myanmar tienen gerentes y operadores técnicos chinos que dirigen los sitios, dijeron los investigadores.

“Los ciudadanos chinos siempre están involucrados en las minas de tierras raras en Myanmar y Laos, y eso es porque son los únicos que saben cómo hacerlo de esta manera”, dijo Kwan.

China también ha sido durante mucho tiempo un aliado diplomático clave de la junta militar de Myanmar y ha mantenido una influencia significativa sobre muchas de las milicias étnicas que operan al otro lado de su frontera con Myanmar.

Cuando la agencia de noticias Reuters le pidió esta semana que comentara los últimos hallazgos del Centro Stimson, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China manifestó que no estaba al tanto de la situación.

“La parte china ha exigido constantemente a las empresas chinas en el extranjero que realicen sus operaciones de producción y negocios de conformidad con las leyes y regulaciones locales, y que adopten medidas estrictas para proteger el medio ambiente”, afirmó el ministerio.

Mientras tanto, Estados Unidos firmó recientemente un memorando de entendimiento con varios países del sudeste asiático sobre tierras raras, como parte de su esfuerzo por diversificar su dependencia de las importaciones procedentes de China.

Los investigadores están preocupados de que la creciente demanda de tierras raras y oro sólo seguirá incrementando la minería no regulada en la región y están presionando para que se realicen pruebas urgentes en los ríos y las llanuras aluviales para comprender el alcance del problema y proteger a las comunidades.

Pai Deetes, director ejecutivo de la Fundación Ríos y Derechos, con sede en Tailandia, declaró en una conferencia de prensa este martes que los derechos humanos y los estándares ambientales seguirán siendo explotados a lo largo de estos ríos mientras el Sudeste Asiático esté en el centro de la cadena de suministro global de minerales de tierras raras.

“Es injusto que esta región sea la zona de sacrificio de esta demanda global”, afirmó.

