Arándanos, mantequilla y marihuana: el “miércoles verde” agrega una cosa más a la lista de compras de Acción de Gracias

Si los invitados a tu mesa de Acción de Gracias este año están un poco más entusiasmados de lo habitual, no des por hecho que comieron demasiado pavo. Y si parecen más entusiasmados por disfrutar de un pastel después de una comida abundante, bueno…

Añadiendo a la creciente lista de festividades y promociones de compras de finales de noviembre, las marcas de cannabis ahora están promocionando el “miércoles verde”: el día antes de Acción de Gracias, cuando los amigos de la infancia se reúnen y, presumiblemente, fuman. Y los consumidores están atendiendo la llamada: el “miércoles verde” es la segunda festividad más importante para el cannabis, después del 20 de abril, según Joyce Sinali, cofundadora del Consejo de Medios de Comunicación sobre el Cannabis, un grupo comercial que busca mejorar la percepción pública de la marihuana.

“El ‘miércoles verde’ no es una festividad real”, dijo Jennifer Bartholomeo, gerente general de Travel Agency, una cadena de dispensarios de Nueva York. “Pero si lo piensas, estás viajando a casa para ver a tu familia, la familia extendida está de visita y todos están dando un paseo con su primo. ¿Y qué crees que estás haciendo en ese paseo?”.

Ya sea que los familiares más jóvenes se escabullan de la reunión para fumar juntos o se preparen un comestible para calmar su ansiedad antes de encontrarse con el resto de la familia, “colocarse” en esta festividad del siglo XVII es una tradición emergente del siglo XXI.

“Miércoles verde” es un término relativamente nuevo para un fenómeno familiar: viejos amigos se reúnen en su ciudad natal y celebran la víspera del Día de Acción de Gracias. A medida que los productos de cannabis se legalizaron en Estados Unidos a mediados de la década de 2010, la industria comenzó a usar el término en marketing para animar a los amigos a acudir a los dispensarios locales a comprar su dosis, dijo Sinali.

“Queremos que la gente venga y consiga productos interesantes y con matices, y los lleve a la mesa para su cena de Acción de Gracias”, dijo Sinali.

La estrategia ha funcionado: Sinali afirmó que entre el 10 y el 20 % de los clientes de los dispensarios el “miércoles verde” son compradores primerizos.

Y en un momento en que la gente intercambia cada vez más alcohol por productos de cannabis, el “miércoles verde” también se está volviendo más popular entre quienes no suelen fumar. Will Cohen, cofundador de la marca judía de cannabis Tokin’ Jew, solía referirse al día anterior al Día de Acción de Gracias como “miércoles de apagón”, cuando eso significaba “emborracharse con amigos del instituto”. Ahora, el alcohol y el cannabis “compiten” por el miércoles anterior al Día de Acción de Gracias, dijo.

La estudiante de posgrado Kara Dickson, quien visitó la sucursal de la Agencia de Viajes en Union Square esta semana para abastecerse antes de las fiestas, dijo que su familia “ya no bebe junta”.

“Preferimos tomar una gomita, relajarnos y ver una película”, le dijo a CNN.

Este jueves, dijo, su familia planea hartarse de pavo, comer un comestible de cannabis cada uno y dormirse en el sofá viendo fútbol.

Fumar, al igual que el bullicio que rodea el Día de Acción de Gracias, es un ritual, dijo Cohen. Cuando se comparte un porro, por ejemplo, se acostumbra pasarlo a la persona de la izquierda. En la cena de Acción de Gracias, ocurre algo similar, solo que en lugar de intercambiar porros, las familias comparten aquello por lo que están agradecidos.

“Creo que es una forma para que la generación más joven —y, sinceramente, la generación mayor; todos fuman marihuana, la compartan o no— reúna a la familia”, dijo.

Cohen dijo que drogarse puede ser un acto comunitario, y en Acción de Gracias, eso se parece a la salida clandestina de los familiares más jóvenes que internet llama “el paseo de los primos”.

“Es una forma de conectar”, dijo. “También es casi una sesión de chismes: ‘¡Dios mío, vamos a terminar igual que nuestros padres! ¡Están locos de remate!’. ¡Qué buena manera de hacerlo, con un porro!”.

Aunque Dickson dijo que su familia “podría estar enfadada conmigo por revelarles” que consumen cannabis, todavía no puede creer que pueda drogarse con sus padres.

“Puede que me hayan descubierto fumando en el instituto, y se volvieron locos, como debería hacerlo un buen padre”, dijo. “No puedo imaginarme diciéndole a mi ‘yo’ de secundaria que esto es lo que estábamos haciendo en Acción de Gracias después de la universidad”.

