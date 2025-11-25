“Stranger Things” vuelve tras casi tres años y medio: ¿Qué pasó antes de la última temporada?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La serie “Stranger Things” debutó en Netflix hace nueve años. La temporada 4 se emitió hace casi tres años y medio. Se requiere una buena memoria para recodar cada detalle del popular programa, del que este miércoles se estrenan cuatro episodios de su temporada 5, la final, en Netflix.

He aquí un recuento de lo ocurrido en “Stranger Things” antes de la temporada final para ponerse al día con su historia.

Los creadores de la serie, los hermanos Ross y Matt Duffer, dijeron a The Hollywood Reporter que la serie responderá todas las preguntas y esclarecerá los misterios planteados desde la primera temporada.

Este final de “Stranger Things” llegará a los espectadores dividido en tres partes. El llamado “Volumen 1”, con los primeros cuatro capítulos, estará disponible este miércoles 26 de noviembre. Sigue luego el “Volumen 2”, con tres episodios, a estrenarse el 25 de diciembre. Y “El final”, con el octavo y último capítulo, que podrá verse el 31 de diciembre en Netflix y en selectas salas de cine en Estados Unidos.

Se desarrolla en noviembre de 1983, en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana. El hecho que activa la trama es la desaparición del adolescente Will Myers (Noah Schnapp), cerca de un laboratorio secreto del Gobierno. Sus tres amigos Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) y Dustin (Gaten Matarazzo) se ponen en su búsqueda y encuentran en el bosque a una joven de su edad, de cabello rapado, a quien le dan el nombre de Eleven, pues lleva ese número tatuado en el brazo. Eleven es una fugitiva que escapó del Laboratorio de Hawkins.

La primera temporada presenta los temas centrales de la serie: hay un laboratorio en las afueras del pueblo que realiza experimentos secretos, que incluyen la creación de individuos con poderes mentales capaces de penetrar otras realidades y controlar objetos. Estos experimentos acaban mal y terminan abriendo un portal por el que se cuelan a nuestra realidad criaturas desde una dimensión denominada “Upside Down”.

El “Upside Down” es una copia fidedigna de Hawkins, con todas sus edificaciones, pero oscura y aterradora, poblada por monstruos llamados Demogorgons. Y allí es donde se encuentra Will Byers secuestrado.

La madre de Will, Joyce (Winona Ryder) y el jefe de Policía de Hawkins, Jim Hopper (David Harbour) ayudan a los muchachos en intentar rescatar a Will y se adentran en el Laboratorio de Hawkins para acceder al portal que da acceso al “Upside Down”. Logran traerlo con vida de vuelta, pero en la última escena se revela que Will sigue conectado a esta horrorífica dimensión, por lo que la amenaza no ha terminado. El episodio también deja en suspenso el paradero de Eleven, quien desaparece tras su combate con el Demogorgon.

La primera temporada también introduce a otros personajes importantes en la historia: el hermano de Will, Jonathan Byers (Charlie Heaton), la hermana de Mike, Nancy (Natalia Dyer) y su novio, Steve (Joe Keery). Ellos se unen a la lucha contra las criaturas del “Upside Down”.

La historia se inicia durante Halloween, en 1984, con los cuatro amigos adolescentes disfrazados de los personajes de la película “Ghostbusters”. Eleven vive ahora en una cabaña, con el jefe de la Policía Jim Hopper como su padre. Todo parece tranquilo, pero Will sigue teniendo visiones sobre el “Upside Down”, que revela a su madre Joyce. Los nuevos científicos del Laboratorio de Hawkins también se ofrecen a ayudar a Will a recuperar su salud mental.

Se introducen dos nuevos personajes en la historia: Max (Sadie Sink), y su hermano mayor, algo pendenciero, Billy (Dacre Montgomery).

En esta temporada el principal antagonista es llamado el “monstruo de la sombra” (luego bautizado “The Mind Flayer” o “El azotamentes”) y se revela que las visiones de Will son, en realidad, proyecciones de esta entidad, que está construyendo túneles debajo de Hawkins para usarlos como vía para abrir portales que le permitan a las criaturas del “Upside Down” colarse en nuestra realidad.

Los protagonistas se enfrentan a unas criaturas similares a los Demogorgons, pero con características de perros. Estos monstruos persiguen a los personajes hasta el Laboratorio de Hawkins, donde se encuentra el principal portal que conecta la dimensión aterradora del “The Mind Flayer” con nuestra realidad. Eleven logra cerrarla con su poder psíquico.

La temporada 2 culmina en un aparente final feliz, cuando Hopper recibe los papeles de adopción formal de Eleven. Y se ve a los jóvenes bailando en la fiesta de fin de año de la escuela secundaria. Pero una toma final revela que, a lo lejos, se ve la sombra del monstruo “The Mind Flayer”, que sigue acechando al pueblo.

La temporada 3 de “Stranger Things” está ambientada en el verano de 1985. La novedad en Hawkins es el nuevo centro comercial Starcourt, que se convierte en el lugar de reunión principal para los protagonistas, mientras las relaciones entre ellos evolucionan: Eleven y Mike se acercan más, y Max ayuda a Eleven a adaptarse a la vida de adolescente. Mientras tanto, Dustin regresa del campamento de ciencias con una nueva novia, Suzie, y el grupo pronto descubre que algo siniestro está ocurriendo bajo el centro comercial.

Los sucesos extraños comienzan cuando las ratas se comportan de manera errática y las personas empiezan a actuar como poseídas. El grupo descubre que los rusos —en 1985 está vigente la Guerra Fría y el principal antagonista de EE.UU. es la Unión Soviética— están operando un laboratorio secreto bajo el Starcourt Mall, intentando reabrir la puerta al “Upside Down”. El “Azotamentes” (“The Mind Flayer”), la entidad monstruosa del “Upside Down” en la temporada 2, posee a Billy y lo utiliza para formar un ejército al tomar el control de los habitantes de Hawkins, convirtiéndolos en un colectivo aterrador.

La temporada culmina en un enfrentamiento dramático en el centro comercial. Eleven pierde sus poderes tras ser atacada por el “Azotamentes”, pero el grupo se une para derrotar a la criatura. Hopper aparentemente se sacrifica para cerrar el portal al “Upside Down”, y Joyce se muda de Hawkins con su familia y Eleven. La temporada termina con una pista de que Hopper podría seguir vivo, lo que prepara la historia para el próximo capítulo.

La temporada 4 se desarrolla en 1986. Mike y Eleven son novios, al igual que Lucas y Max. Joyce, con la ayuda de Murray (Brett Gelman), da con el paradero de Hopper en la Unión Soviética y parten a rescatarlo.

A través de una serie de flashbacks, en la temporada 4 se revela que el portal que conecta la realidad con la dimensión alternativa del “Upside Down” tuvo su origen en el Laboratorio de Hawkins cuando una Eleven aún niña se enfrentó a otro joven con poderes, One (Jamie Campbell Bower), de naturaleza violenta y perturbada, y lo envió al “Upside Down”, donde, con el pasar de los años se transformó en Vecna.

Vecna, para adquirir poder y abrir otros portales, se cuela en la realidad y empieza a dar muerte a varios adolescentes. Los jóvenes protagonistas, con una Eleven que ya recuperó sus poderes, enfrentan a Vecna y lo detienen brevemente, pero no logran evitar que haga daño a Max (Sadie Sink), quien cae en un coma, y que surjan grandes grietas en la realidad que amenazan con que los monstruos del “Upside Down” se cuelen por ellas.

