Sale del hospital el líder de derechos civiles Jesse Jackson tras un tratamiento en la UCI

El reverendo Jesse Jackson, líder de derechos civiles, fue dado de alta del Hospital Northwestern Memorial el lunes, según informó la Organización Rainbow PUSH, después de que fuentes indicaran que estaba recibiendo atención para controlar su presión arterial.

Jackson, de 84 años, protegido del reverendo Martin Luther King Jr., ha estado bajo observación por parálisis supranuclear progresiva (PSP), según informó la Coalición Rainbow PUSH en un comunicado previo. Actualmente se encuentra estable, según informó el lunes la organización que Jackson fundó.

Jackson regresará a una residencia, según informó una fuente.

“Nuestra familia quiere agradecer a los innumerables amigos y seguidores que se han comunicado, visitado y orado por nuestro padre”, declaró Yusef Jackson, hijo y portavoz de la familia.

“Damos testimonio de que la oración funciona y también queremos agradecer al profesional, atento y extraordinario personal médico y de seguridad del Hospital Northwestern Memorial. Humildemente, les pedimos que sigan orando durante este tiempo tan valioso”.

Un comunicado de la organización de Jackson, emitido el 16 de noviembre, indicó que respiraba por sí solo, sin la ayuda de máquinas y sin soporte vital. Otra fuente añadió previamente que había estado recibiendo medicación para elevar su presión arterial, que es una forma de soporte vital.

No se han publicado más detalles sobre su condición.

La PSP es “un trastorno neurológico poco común que afecta los movimientos corporales, la marcha, el equilibrio y los movimientos oculares”, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE.UU.

La enfermedad suele comenzar alrededor de los 60 años y presenta algunos síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, añade. La mayoría de las personas con PSP desarrollan una discapacidad grave en un plazo de tres a cinco años.

Jackson “ha estado lidiando con esta enfermedad neurodegenerativa durante más de una década”, declaró previamente la organización en un comunicado. “Inicialmente se le diagnosticó enfermedad de Parkinson; sin embargo, en abril pasado se confirmó su condición de PSP”.

Durante su estancia en el hospital, Jackson ansiaba volver al trabajo, según una declaración familiar previa que afirmaba que había “convocado a 2.000 iglesias para preparar 2.000 canastas de alimentos para prevenir la desnutrición durante la temporada navideña”.

Jackson alcanzó prominencia nacional en la década de 1960 como colaborador cercano de King. Tras el asesinato de King en 1968, Jackson se convirtió en uno de los líderes de los derechos civiles más transformadores de Estados Unidos.

En 1971, fundó la Operación PUSH para mejorar las condiciones económicas de las comunidades negras en todo el país. Posteriormente, en 1984, Jackson lanzó la Coalición Nacional Arcoíris con el objetivo de lograr la igualdad de derechos para todos los estadounidenses, según la Coalición Arcoíris PUSH.

Doce años después, ambas organizaciones se fusionaron para formar la Coalición Arcoíris PUSH.

