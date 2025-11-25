Republicanos se resisten a la propuesta de salud de Trump incluso antes de su publicación

Por Adam Cancryn, Sarah Ferris y Tami Luhby, CNN

El presidente Donald Trump aún no ha presentado oficialmente su nuevo plan de salud. Sin embargo, muchos en su partido ya se oponen.

La Casa Blanca retrasó el lunes la presentación de su propuesta que evita un aumento repentino en las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) en medio de duras críticas de varios aliados y legisladores republicanos, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con el asunto.

El lanzamiento previsto provocó consternación inmediata en el Capitolio, donde muchos republicanos afirmaron haberse enterado tras la filtración de los detalles a la prensa. La propuesta generó fuertes críticas de los conservadores, que cuestionaron que incluya una extensión de subsidios mejorados que vencían a fin de año.

“Esto significa que los republicanos ampliarán Obamacare”, declaró Michael Cannon, director de estudios de políticas sanitarias del libertario Cato Institute. “Es realmente desalentador”.

La rápida reacción negativa a la propuesta del Gobierno siembra nuevas dudas sobre la capacidad del Partido Republicano de unirse en torno a un plan que aborde los costos de la atención médica, a pesar de la reiterada promesa de Trump de ofrecer una mejor alternativa a la ACA.

Además, deja en evidencia las escasas posibilidades de que el Congreso alcance un acuerdo bipartidista que pueda evitar el inminente aumento de los costos de salud para los consumidores. Los republicanos del Senado acordaron celebrar una votación a mediados de diciembre sobre el destino de los subsidios mejorados de la ACA como parte de un acuerdo de financiación gubernamental. Pero para cuando los senadores regresen de su receso de Acción de Gracias, esa fecha límite estará a solo unos días.

Más de 22 millones de estadounidenses se benefician con los subsidios mejorados de la ACA, y muchos de ellos enfrentarían fuertes aumentos en las primas si se permite que esos créditos fiscales se agoten a finales de año. Esta amenaza ha puesto el tema en primer plano tanto para demócratas como para republicanos, antes de las elecciones de mitad de mandato que, según ambos partidos, estarán impulsadas por la creciente preocupación de los votantes por el costo de la vida.

“La Casa Blanca entiende que debe tomar medidas al respecto, a pesar de lo grave que es el Obamacare”, declaró un asesor de la Casa Blanca. “Esto alimenta el problema de la asequibilidad”.

El paquete provisional desarrollado por la administración en las últimas semanas buscaba equilibrar una extensión temporal de los subsidios de la ACA con una serie de reformas conservadoras, según detalles circulados entre asesores y aliados en los últimos días.

Preveía la continuidad de los subsidios mejorados durante dos años, pero con nuevas restricciones para limitar su alcance, incluyendo un nuevo límite de ingresos y el requisito de que todos los afiliados realicen un pago mínimo de la prima mensual.

La propuesta también buscaba incentivar a los afiliados a elegir planes de la ACA de menor nivel, permitiéndoles redirigir parte de la ayuda federal a una cuenta de ahorros para la salud, cumpliendo así la exigencia de Trump de que se entregue más dinero directamente a las personas en lugar de canalizarlo a través de las aseguradoras.

La propuesta planteaba una serie de otras prioridades conservadoras, como ampliar la disponibilidad de planes fuera de los mercados de la ACA e imponer nuevas restricciones al uso de fondos federales para la atención médica de afirmación de género o la atención médica para inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, esos detalles iniciales no lograron convencer a gran parte de la conferencia republicana en el Capitolio el lunes, ya que los legisladores de base desconocían que la administración había desarrollado su propia propuesta. Muchos de ellos estaban irritados por su apoyo a un elemento clave de la ACA.

Varios republicanos declararon a CNN que se enteraron de la propuesta a través de sus redes sociales. En la Cámara de Representantes, donde Obamacare sigue siendo una palabra tóxica, fue visto con gran escepticismo, y muchos detalles clave quedaron sin respuesta. Hay pocas expectativas de que cualquier propuesta con dos años más de subsidios, incluso con un límite de ingresos más estricto y otras reformas, sea aceptada por los republicanos de la Cámara. De hecho, varios otros planes de costos de atención médica que están desarrollando los legisladores de la Cámara no incluyen ninguna extensión de los subsidios.

Algunos conservadores también consideraron la iniciativa como un giro radical respecto a los principios que la Casa Blanca había anunciado apenas unos días antes, cuando Trump sugirió que cualquier financiación se destinaría directamente a los estadounidenses que adquirieran cobertura.

“No es muy trumpiano”, dijo un exalto funcionario del Gobierno sobre el plan.

Un funcionario de la Casa Blanca cuestionó que el plan de salud del Gobierno estuviera terminado, y advirtió que “hasta que el presidente Trump no se pronuncie personalmente, cualquier información sobre las posturas de la administración en materia de atención médica es mera especulación”. El funcionario también señaló que la Casa Blanca no había programado oficialmente ningún anuncio, aunque personas familiarizadas con el asunto afirmaron que sus asesores habían informado con antelación a algunos legisladores clave sobre sus planes para una implementación inminente.

El lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó a ofrecer un nuevo cronograma, y se limitó a afirmar que Trump está “muy concentrado en presentar una propuesta de salud que arregle el sistema y reduzca los costos para los consumidores”.

“A veces se informa sobre ciertas cosas y luego el presidente Trump hace un anuncio, y esas cosas no siempre son ciertas, ni provienen de fuentes internas. Así que dejaré que el presidente hable por sí mismo”, declaró a los periodistas fuera de la Casa Blanca.

Aun así, el complicado episodio ofreció un claro anticipo de las dificultades que enfrenta la Casa Blanca para elaborar una propuesta que pueda convencer a la mayoría de los republicanos, y mucho menos conseguir el apoyo demócrata necesario para aprobarla antes de fin de año.

El marco recibió elogios tibios de solo unos pocos demócratas con mentalidad pactada, entre ellos las senadoras Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, de New Hampshire, y Jacky Rosen, de Nevada, quienes rompieron filas a principios de este mes para ayudar a poner fin a un cierre gubernamental sin precedentes.

“Si los informes son ciertos y el presidente está considerando negociar de buena fe, creo que podemos encontrar una vía para avanzar que nos permita obtener un amplio apoyo bipartidista en el Congreso”, declaró Shaheen.

Pero, en general, los demócratas del Congreso rechazaron abrumadoramente la propuesta y se mantuvieron firmes en su histórica demanda de una extensión directa de los subsidios de la ACA.

“En lugar de trabajar de buena fe con los demócratas para reducir el costo de la atención médica de los estadounidenses, los republicanos han optado por refugiarse en la comodidad de sus antiguas cruzadas ideológicas”, declaró el senador Ron Wyden, de Oregón, el demócrata de mayor rango en el Comité de Finanzas del Senado.

En el entorno de Trump, algunos aliados señalaron las divisiones dentro del Partido Republicano como evidencia del gran desafío que supone elaborar un plan de salud exitoso, y los peligros de siquiera intentarlo.

Incluso antes del lunes, dos personas cercanas al proceso de elaboración de políticas de la administración habían expresado serias dudas sobre la capacidad de los funcionarios para elaborar un paquete que pudiera resultar popular tanto entre los legisladores como entre los votantes republicanos, cuestionando en privado cómo Trump podría tener éxito ahora donde él y otros han fracasado durante la última década.

Cannon, quien en conversaciones con republicanos ha abogado por ampliar el acceso a planes de salud a corto plazo fuera del ACA, dijo que ya no vale la pena intentar reformar el ACA en sí mismo porque “Obamacare nos entrampó en esta situación donde ante cualquier propuesta republicana, los demócratas gritan que están socavando el Obamacare”. Pero Trump se ha mantenido personalmente obsesionado con lograr el amplio acuerdo sobre la atención médica que se le ha escapado durante años. Y con los votantes cada vez más preocupados por la asequibilidad y escépticos ante la agenda de la administración, los asesores dijeron que no les queda otra opción que intentarlo de nuevo.

“El presidente lo entiende”, dijo el asesor de la Casa Blanca. “Si logramos idear algo que realmente ofrezca a la gente más opciones y haga que la atención médica sea más asequible, será un mensaje contundente de cara a las elecciones intermedias”.

