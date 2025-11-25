Recapturan a la atacante del caso “Slender Man”: cronología del caso original, su desaparición y regreso a custodia

Por Amanda Musa y Chris Boyette, CNN

Una mujer que se declaró culpable del apuñalamiento de una compañera de sexto grado en 2014 volvió a ser detenida después de que la policía de Wisconsin informara que desapareció de un hogar grupal donde vivía bajo libertad supervisada la noche del sábado.

Morgan Geyser, de 23 años, fue encontrada a más de 160 kilómetros de distancia aproximadamente 24 horas después en Illinois, junto a una conocida.

La desaparición de Geyser ocurre más de 10 años después de que los investigadores dijeran que ella y una amiga, Anissa Weier, apuñalaron a su compañera, Payton Leutner, con el objetivo de complacer al personaje ficticio Slender Man. Las niñas tenían 12 años en ese momento. Esto es lo que sabemos.

Geyser firmó una renuncia a la extradición el martes durante una audiencia en el condado de Cook, Illinois. Será devuelta al condado de Waukesha, Wisconsin.

El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin presentó una petición para revocar la liberación condicional de Geyser, según Hillary Mintz, portavoz del condado de Waukesha.

Leutner había ido a la casa de Geyser para una fiesta de pijamas para celebrar su cumpleaños, según contó anteriormente a ABC.

Cuando se despertó a la mañana siguiente, Leutner dijo que Geyser y Weier estaban abajo en la computadora, donde se unió a ellas para comer donas antes de ir al parque. Le dijeron que el plan era jugar a las escondidas y le pidieron que se acostara bajo las hojas y ramas como parte del juego, relató.

Allí, en el bosque, Geyser la apuñaló repetidamente con un cuchillo de cocina, y ella y Weier la dejaron sola en el bosque, sangrando y luchando por pedir ayuda. Después de que Leutner logró salir arrastrándose del bosque, un ciclista que pasaba la encontró y llamó al 911.

Leutner fue apuñalada cerca del corazón y estuvo “a un milímetro de la muerte segura”, según documentos judiciales.

Cuando el ciclista la encontró, la niña suplicó: “Por favor, ayúdame. Me apuñalaron”, reveló el audio de la llamada al 911.

WISN, filial de CNN, informó que a Geyser le diagnosticaron esquizofrenia unos meses después del ataque.

Weier, que entonces tenía 16 años, se declaró culpable de intento de homicidio intencional sin premeditación debido a enfermedad mental o defecto, como parte de un acuerdo similar que estipulaba que aceptaría ser internada en una institución.

Geyser, que entonces tenía 15 años, se declaró culpable de intento de homicidio premeditado. Como parte del acuerdo, según la ley de Wisconsin, Geyser evitó más tiempo en la cárcel y sería internada en una institución mental.

“Es algo confuso de describir porque claramente cometió un delito, pero la ley no la considera responsable de ese crimen debido a su enfermedad mental”, explicó Anthony Cotton, abogado de Geyser, a CNN en ese momento.

Al final, Cotton dijo que Geyser “no sería considerada como alguien con antecedentes penales”.

Un juez de Wisconsin ordenó que Weier fuera internada en una institución estatal de salud mental por 25 años.

Geyser fue sentenciada a 40 años en una institución mental en lugar de cumplir condena en la cárcel, según la orden de un juez.

A Weier se le concedió la libertad de una institución de salud mental con la condición de que viviera con su padre y usara un monitor GPS.

En enero, un juez ordenó que Geyser podía ser liberada del Instituto de Salud Mental de Winnebago, donde pasó casi siete años, informó The Associated Press.

Los fiscales intentaron bloquear su liberación, alegando que ella había estado leyendo en secreto novelas sangrientas y comunicándose con un hombre que colecciona recuerdos de asesinos.

Sin embargo, un juez del circuito del condado de Waukesha ordenó posteriormente su liberación después de que funcionarios estatales y del condado completaran un plan de supervisión comunitaria y vivienda.

La Policía de Madison, Wisconsin, anunció que estaba buscando a Geyser, quien fue vista por última vez en un vecindario residencial en el lado oeste de la ciudad alrededor de las 8 p.m. del sábado junto con un adulto.

Según la Policía, ella desapareció la noche del sábado después de quitarse el brazalete de monitoreo. Las autoridades informaron más tarde en una actualización que recibieron confirmación alrededor de las 10:34 p.m. de que Geyser había sido detenida en Posen, Illinois.

La pareja viajó desde Wisconsin en autobús, según la Policía de Posen.

El domingo, agentes en Posen respondieron a un reporte de personas merodeando detrás de un edificio de una parada de camiones y descubrieron a un hombre y una mujer durmiendo en la acera, informó la Policía.

Geyser inicialmente dio un nombre falso a los agentes cuando la confrontaron, según la Policía de Posen.

“Después de varios intentos de identificarla, finalmente dijo que no quería decirles a los agentes quién era porque había ‘hecho algo muy malo’ y sugirió que los agentes podían ‘simplemente buscar su nombre en Google’”, dijo la Policía.

Charly Mecca, la persona que estaba con Geyser en el momento de su detención, contó el lunes a la filial de CNN WKOW más sobre su amistad y por qué Geyser dejó su hogar grupal.

Mecca dijo que se conocieron en la iglesia y poco a poco se hicieron amigas. Se le concedió permiso a Mecca para visitar a Geyser en el hogar grupal, y las dos se vieron casi todos los días durante el último mes.

Mecca le dijo al canal que Geyser quería dejar el hogar grupal porque su tiempo de visitas iba a ser retirado, y la decisión de irse se tomó rápidamente.

Un video de la cámara corporal de los agentes de policía obtenido por CNN muestra a Geyser diciéndoles a los agentes que Mecca no tenía conocimiento previo de su plan para escapar.

Lesli Boese, la fiscal del condado de Waukesha, dijo el lunes que su “oficina no volverá a involucrarse en este caso hasta que se presente una moción para revocar la libertad condicional”, y que las autoridades del condado de Dane investigan a Geyser por “abandonar su lugar de residencia”.

En una audiencia en el condado de Cook, Illinois, Geyser renunció a la extradición y será enviada de regreso a Wisconsin. No enfrenta cargos en Illinois.

Entró a la sala del tribunal de Chicago con la cabeza agachada, vistiendo una camisa azul.

La audiencia duró solo unos minutos. El juez fijó una fianza sin derecho a libertad bajo fianza a solicitud del condado de Waukesha.

A Geyser se le asignó una defensora pública, quien conversó brevemente con ella antes de que el juez explicara las reglas de extradición.

Permanecerá detenida en el condado de Cook durante 30 días o hasta que las autoridades de Wisconsin vayan a buscarla.

Geyser está actualmente bajo la custodia del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin, por lo que la agencia deberá decidir si presenta una petición para revocar su libertad condicional, algo que la Fiscalía del condado de Waukesha ha dicho que apoya.

“Al renunciar a la audiencia de extradición, la señora Geyser aceleró el proceso de regreso al condado de Waukesha para enfrentar las consecuencias de violar su libertad condicional”, dijo Boese en un comunicado.

“Nuestra oficina sigue comprometida con la protección de la comunidad y con garantizar que este caso avance sin demoras. Sus supuestas acciones el pasado fin de semana solo refuerzan nuestra posición de que una libertad condicional no es apropiada en este momento”.

Si se concede una petición para revocar su libertad condicional, Geyser regresaría a un cuidado institucional en una instalación hospitalaria, que es mucho más segura que el hogar grupal, según la Fiscalía del condado de Waukesha.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin para obtener comentarios.

