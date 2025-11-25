Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League 2025/2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Sin margen de error. Así enfrenta el Real Madrid la segunda parte de la fase de liga de la Champions League 2025/2026. La derrota en Anfield ante el Liverpool modificó los planes de un equipo que, hasta allí, marchaba con paso perfecto por la máxima competencia europea, al menos en lo matemático, porque en lo futbolístico son varias las dudas que no ha terminado de despejar.

El primero de los cuatro obstáculos que tiene el cuadro “merengue” para buscar la clasificación directa a los octavos de final del torneo es el Olympiacos, como visitante. Un encuentro que comenzará fuera de los primeros ocho puestos. Teniendo en cuenta que los próximos compromisos serán ante Manchester City (local), Monaco (local) y Benfica (visitante), volver de Grecia con los tres puntos en la valija es casi que una obligación.

Los blancos no llegan de la mejor manera. Queda poco del entusiasmo que despertó el equipo con la victoria sobre el FC Barcelona en el clásico español hace exactamente un mes, y ya despilfarró casi toda la ventaja numérica que había sacado en la tabla de posiciones de LaLiga con ese triunfo. Dos empates consecutivos fuera de casa ante el Rayo Vallecano y Elche (donde pudo haber perdido) dejaron al cuadro culé solo un punto por debajo.

A esas dos igualdades se le suma la caída contra el Liverpool para completar una seguidilla de tres partidos sin ganar, todos ellos como visitante.

El Real Madrid no pasa por una situación crítica, pero sí es evidente que atraviesa una merma en su rendimiento tanto colectivo como individual, especialmente en futbolistas trascendentales como Kylian Mbappé, que no marcó goles en estos últimos tres encuentros.

Xabi Alonso tiene otro dolor de cabeza: las lesiones. Ya se sabía que el “merengue” no podría contar con Éder Militao, Franco Mastantuono, Dani Carvajal y David Alaba, pero ahora se sumaron también el portero Thibaut Courtois y Dean Huijsen, titulares el domingo por el certamen doméstico. El belga tiene una gastroenteritis y el defensor se ha hecho estudios para determinar cuál es la dolencia.

Antonio Rudiger parece estar listo para volver, pero, dada la larga inactividad que acumuló por una lesión de septiembre, Alonso lo dejó afuera de la convocatoria para no forzarlo de entrada.

La única buena noticia para el entrenador español es la vuelta del mediocampista francés Aurélien Tchouaméni, quien se había lesionado en la caída en Anfield. Un retorno que puede ayudar y mucho en esta recta final clave de la primera fase de esta competencia donde el Real Madrid es rey absoluto.

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega, Dani García, Santiago Hezze, Chiquinho, Daniel Podence, Gelson Martins y Ayoub El Kaabi.

Real Madrid: Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinicius; y Kylian Mbappé.

3 p.m. de Miami

3 p.m. de Bogotá

2 p.m. de Ciudad de México

5 p.m. de Buenos Aires

9 p.m. de España

En Estados Unidos: TUDN, UniMás, Paramount+ y ViX.

México: Caliente TV.

Colombia: ESPN 2 y Disney+.

Argentina: ESPN y Disney+.

En España: Movistar Liga de Campeone, Movistar+ y LaLiga TV Bar.

