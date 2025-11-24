Tornado deja destrucción “significativa” tras su paso en el área de Houston

Por Cindy VonQuednow, CNN

Más de 100 casas resultaron dañadas la tarde del lunes después de que un tornado azotara el condado de Harris, Texas, dijo el alguacil Mark Herman en una publicación de Facebook.

Los equipos de emergencia están buscando actualmente a residentes que puedan estar heridos o atrapados en el área afectada, señaló el alguacil.

El Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que un tornado golpeó el condado, pero aún no ha calificado la intensidad de la tormenta.

Tormentas severas se desarrollaron en el área de Houston la tarde del lunes, donde había temperaturas cálidas antes de la llegada de un frente frío. Una atmósfera inestable combinada con una variación brusca de viento produjo tormentas enormes y largas, lo que resultó en reportes de varios tornados.

El alguacil calificó la tormenta como un “evento meteorológico severo” que causó “daños generalizados y significativos”.

Un video de la destrucción captado por un dron reveló el alcance de los daños, que incluyeron techos arrancados y escombros esparcidos por jardines y piscinas.

Fotos publicadas por el Departamento de Bomberos de Cy-Fair también mostraron ventanas rotas, cercas dañadas, techos afectados y escombros dispersos por la zona.

Se insta a los residentes a evitar salir si es posible, ya que hay escombros generalizados y cables eléctricos caídos en los vecindarios afectados, dijeron funcionarios del condado de Harris en otra publicación.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros residentes”, dijo Herman en una publicación. “Estamos utilizando todos los recursos disponibles para localizar a los heridos, asegurar el área y apoyar a nuestra comunidad durante esta emergencia”.

Las condiciones serán favorables para más tormentas severas la noche del lunes a medida que el frente frío se acerque a la región de Houston.

CNN se ha puesto en contacto con la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de Harris para obtener información adicional.

