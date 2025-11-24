Muere Udo Kier, célebre actor alemán del cine de autor europeo y de Hollywood, a los 81 años

Por Issy Ronald, CNN

Udo Kier, el actor alemán que trabajó tanto en el cine de autor europeo como en películas de Hollywood, colaborando con algunos de los artistas más importantes de su época, murió el domingo a los 81 años, dijo su pareja, Delbert McBride, a Variety.

CNN contactó al representante de Kier para solicitar comentarios.

Tras ganar notoriedad en películas de terror de culto a mediados de la década de 1970, Kier construyó una prolífica carrera interpretando villanos con un estilo distintivo.

A lo largo de seis décadas, acumuló más de 250 películas y colaboró con algunos de los cineastas más reconocidos de su tiempo —Rainer Werner Fassbinder, Lars von Trier, Gus Van Sant y Werner Herzog—, así como con otras figuras del arte, como Madonna y Andy Warhol.

En décadas más recientes, ganó mayor atención del público general por sus papeles en producciones de Hollywood, como “Ace Ventura: Pet Detective”.

Kier nació en 1944 en Colonia, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, apenas horas antes de que una bomba impactara el hospital. Él y su madre tuvieron que ser rescatados de los escombros, contó al Guardian en una entrevista de 2002.

De adolescente, conoció a Fassbinder —con quien luego colaboraría— en un bar, antes de que cualquiera de los dos alcanzara la fama. Fue uno de los muchos encuentros fortuitos que impulsaron su carrera.

Cuando Kier se mudó a Londres a los 18 años, el cantante británico Michael Sarne lo vio en una cafetería y después lo eligió para su primer papel: el de un gigoló en un cortometraje. “Me gustó la atención, así que me hice actor”, dijo Kier a Variety en 2024.

Siete años después, se sentó junto al director estadounidense y colaborador de Andy Warhol, Paul Morrissey, en un avión. “No sabía quién era. Nos pusimos a hablar. Le dije que era actor y le enseñé mis fotos, y él anotó mi número en la última página de su pasaporte”, contó Kier al Guardian.

Morrissey lo eligió después para su película de terror de 1973 “Flesh for Frankenstein”, y luego para “Blood for Dracula” un año más tarde.

La interpretación de Kier como Drácula lo convirtió en una estrella de culto. Poco después, se reencontró con Fassbinder y ambos colaboraron en múltiples proyectos, incluido la miniserie épica de 15 horas “Berlin Alexanderplatz”, que retrata la vida en el Berlín de entreguerras.

En sus últimos años, Kier vivió en Palm Springs, California, donde tenía una perra llamada Liza (por Liza Minnelli) y una tortuga gigante llamada Hans.

