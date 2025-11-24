La controvertida Fundación Humanitaria de Gaza pondrá fin a sus operaciones en el enclave palestino

Por Tal Shalev, CNN

La controvertida Fundación Humanitaria de Gaza oficialmente pondrá fin a sus operaciones en el territorio palestino, según dos fuentes israelíes, después de haber suspendido su labor en el enclave el mes pasado tras el inicio del alto el fuego.

“Estamos poniendo fin a nuestras operaciones porque hemos cumplido nuestra misión de demostrar que existe una mejor manera de entregar ayuda a los gazatíes”, dijo John Acree, director ejecutivo de la organización, en un comunicado.

La fundación, respaldada por Estados Unidos e Israel, operaba varios sitios en el sur de Gaza y uno en el centro del enclave, donde comenzó a distribuir ayuda humanitaria a finales de mayo. Pero el esfuerzo de distribución rápidamente se convirtió en caos, cuando palestinos desesperados irrumpieron en los recintos cercados en un intento por tomar la comida limitada que había disponible.

Según las Naciones Unidas, más de 2.100 palestinos murieron mientras buscaban ayuda, incluidos muchos que estaban cerca o de camino a los sitios de la fundación.

La Fundación Humanitaria de Gaza tenía planes de expandirse a más sitios en el territorio, pero esos planes nunca se concretaron. La organización suspendió sus operaciones al inicio del alto el fuego, a mediados de octubre, cuando Estados Unidos y la comunidad internacional volvieron a recurrir a las Naciones Unidas como el principal medio para distribuir ayuda humanitaria.

La organización afirma que, en última instancia, entregó más de 187 millones de comidas a los palestinos en Gaza.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.