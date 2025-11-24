Chelsea vs. Barcelona por la Champions League 2025/2026: previa, posibles alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

La quinta jornada de la Liga de Campeones de la UEFA tiene reservado un plato fuerte: Chelsea vs. FC Barcelona. Tanto el conjunto inglés como el español son grandes candidatos para dejar huella en esta edición de la competencia y, hasta ahora, no han decepcionado.

Los de Londres vienen con una excelente racha positiva de cinco partidos sin derrotas y de ocho triunfos en sus últimas 10 presentaciones, contabilizando todas las competencias. El blaugrana, por su parte, recuperó terreno en LaLiga en las últimas dos fechas con dos triunfos y ahora apuesta a hacer lo mismo en la fase de liga de la Champions.

Y es que, ante todo, este será un duelo directo para evitar la primera ronda de playoffs.

Ambos equipos tienen siete puntos (producto de dos victorias, un empate y una derrota) y están hoy fuera de las primeras ocho posiciones, por lo que, si se cerrara la primera fase ahora mismo, los dos deberían jugar una eliminatoria de 180 minutos si quieren ingresar a los octavos de final. Por eso, los tres puntos valen oro.

Chelsea tendrá que seguir supliendo la ausencia de Cole Palmer, el jugador más distintivo que tiene en la plantilla, mientras que, en el FC Barcelona, Pedri y Gavi seguirán fuera de competencia.

La buena noticia para los catalanes es que de a poco parecen ir recuperando la mejor versión de su jugador estrella Lamine Yamal, quien se anotó dos goles y otras dos asistencias en los últimos tres encuentros, dejando atrás una pubalgia que lo tuvo a maltraer físicamente, y que también desató una polémica entre el club y la selección de España en la última convocatoria. Además, Raphinha podría ver más minutos, como parte de su puesta a punto tras una larga lesión. Volvió el último fin de semana en la goleada ante el Celta, aunque solo jugó unos 10 minutos.

“Lo pasé muy mal, han sido momentos complicados. Quiero estar jugando en el campo y estar dos meses fuera sin jugar es complicado. Estar tanto tiempo parado es complicado y me ha costado mucho. Espero poder volver a jugar en este estadio, ayudar en los minutos que esté en el campo y ayudar al equipo. Necesito ritmo de juego y espero rápidamente recuperar mi mejor versión”, dijo el delantero brasileño en la previa del partido ante el Chelsea.

Otro de los que habló fue el entrenador del equipo culé, Hansi Flick quien se deshizo en elogios para el actual campeón del Mundial de Clubes: “El Chelsea es uno de los mejores equipos del mundo, tiene grandes jugadores jóvenes, un gran entrenador que le ha dado una identidad, los partidos que he visto ha estado genial. Tenemos que tener fe en nosotros y luchar mañana”.

“Ellos quieren presionar alto, nosotros también. Quieren la pelota, nosotros también. Cuando veías al Barcelona jugar con Pep (Guardiola), todos estaban enamorados de ese equipo, todos se fijaban en ese estilo, en cómo entrenaba”, señaló.

En la vereda de enfrente, el que tomó el micrófono fue el lateral español Marc Cucurella, quien palpitó el cruce con Yamal: “Siempre es difícil jugar con esta clase de futbolistas, pero lo de mañana no es un Lamine contra Cucurella. La clave será quitarles el balón, ellos quieren siempre someterte, tenerte cerca de tu área. Y también el tema físico, los duelos, si ganamos esos primeros balones tendremos muchas posibilidades de ganar el partido”.

Chelsea: Robert Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Neto, João Pedro, Estevao; y Delap.

Barcelona: Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Ferran Torres; y Lewandowski.

3 p.m. de Miami

3 p.m. de Bogotá

2 p.m. de Ciudad de México

5 p.m. de Buenos Aires

9 p.m. de España

Estados Unidos: TUDN USA, Univision, ViX Premium y Paramount+.

México: TNT Sports y HBO Max.

España: Movistar y Movistar+.

Colombia: ESPN y Disney+.

Argentina: ESPN y Disney+.

