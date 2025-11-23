Una tendencia inusual en la economía preocupa a la Fed

Análisis por Bryan Mena

Algo en la economía de EE.UU. no está cuadrando, y eso inquieta a quienes tienen la tarea de contener la inflación y mantener estable el mercado laboral.

Las empresas estadounidenses han reducido drásticamente sus contrataciones este año, reacias a invertir sin conocer los efectos completos de las amplias políticas económicas del presidente Donald Trump. La economía perdió empleos en junio y agosto, y el promedio de creación de puestos en los tres meses que terminaron en septiembre fue de apenas unos 62.000, según el Departamento de Trabajo.

Aun así, la productividad de los trabajadores —un factor clave del rendimiento económico— sigue alta. Y el producto interno bruto, que mide todos los bienes y servicios producidos en la economía, se ha mantenido sólido.

Esa dicotomía de una economía en expansión y un mercado laboral que se debilita presenta un enigma para los responsables de las políticas de la Reserva Federal, complicando sus esfuerzos para determinar si la economía necesita enfriamiento o impulso.

“La divergencia entre un sólido crecimiento económico y una débil creación de empleo creó un entorno particularmente desafiante para las decisiones políticas”, señalaron los funcionarios de la Fed en su reunión de octubre, según las actas publicadas el jueves.

Una economía en crecimiento, impulsada por consumidores resilientes e inversiones masivas en IA, debería impulsar la contratación, especialmente ahora que la Reserva Federal ha comenzado a reducir los costos de los préstamos. Pero eso no ha sucedido, y se teme que no suceda.

“En cuanto a la política monetaria, el discurso del próximo año girará en torno a cómo gestionar una expansión sin empleo”, declaró a CNN Ryan Sweet, economista jefe para EE. UU. de Oxford Economics. “¿Cómo se intenta que las empresas contraten más?”

La reciente serie de máximos históricos en el mercado bursátil sugiere que muchas empresas estadounidenses son optimistas sobre el valor de la IA. Sin embargo, esa confianza no se ha traducido hasta ahora en una expansión de su plantilla.

El gasto empresarial en equipos y software de procesamiento de información representó el 4,4 % del PBI en el segundo trimestre, según datos del Departamento de Comercio, ligeramente por debajo del máximo alcanzado en el año 2000, cuando las empresas incrementaron inversiones similares durante el auge de las puntocom. El sólido gasto de los consumidores este año también ha mantenido a flote las ganancias de las empresas.

“Las empresas están invirtiendo mucho en esta nueva tecnología, pero a veces eso implica reducir otros gastos, como la contratación”, afirmó Eugenio Alemán, economista jefe de Raymond James. Añadió que es probable que la fuerte inversión en IA persista en el tercer trimestre y alcance su punto máximo el próximo año.

El cierre del Gobierno probablemente afectó el PIB en el trimestre actual, de octubre a diciembre, pero se espera ampliamente que la economía recupere la mayoría de esas pérdidas a inicios del próximo año.

Mientras tanto, el mercado laboral estadounidense se ha visto obstaculizado por los importantes cambios de política de Trump desde principios de año.

“Ha sido un año difícil para el empleo precisamente debido a los cambios en las políticas comerciales y de inmigración que afectan tanto la oferta como la demanda de mano de obra”, dijo James Ragan, director de investigación de gestión patrimonial en DA Davidson.

No está claro si los recortes de tasas podrán contrarrestar los efectos corrosivos de cambios de política significativos que han generado incertidumbre para impulsar las contrataciones, señalan los economistas.

“Afortunadamente, no estamos viendo muchos despidos, porque así es como se convierte una expansión sin empleo en una recesión”, dijo Sweet. “La economía puede crecer sin crear muchos empleos, pero el crecimiento de la productividad debe ser adecuado”.

Se espera que los funcionarios de la Reserva Federal implementen algunos recortes de tasas más hasta 2026, según sus últimas proyecciones económicas de septiembre.

Una expansión sin empleo podría traducirse rápidamente en una recesión.

“Eres muy vulnerable a cualquier cosa que salga mal”, dijo Sweet. “El mercado laboral es tu línea de defensa, y si empieza a deteriorarse, se acabó el juego”.

También aumenta el riesgo de que la Fed cometa un error de política.

En un discurso pronunciado el mes pasado, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, describió la divergencia entre el PBI y el crecimiento del empleo como un “conflicto” que debería resolverse por sí solo, para bien o para mal.

“Algo tiene que ceder: o el crecimiento económico se suaviza para estar a la altura de un mercado laboral débil, o el mercado laboral se recupera para estar a la altura de un crecimiento económico más fuerte”, dijo.

Y si el crecimiento del empleo sigue siendo inconsistente con el PBI, eso coloca a la economía estadounidense en una posición precaria.

El crecimiento económico persistentemente fuerte también hace que los funcionarios de la Reserva Federal tengan menos confianza en que deberían reducir las tasas de interés, y ya hay mucha vacilación para continuar con los recortes de tasas dentro del comité de fijación de tasas del banco central.

“Con dos recortes de tasas ahora en vigor, me resultaría difícil volver a recortar las tasas en diciembre a menos que haya evidencia clara de que la inflación caerá más rápido de lo esperado o que el mercado laboral se enfriará más rápidamente”, dijo el viernes la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, en un evento en Zúrich, y agregó que hay señales de que “la política probablemente no sea muy restrictiva”.

