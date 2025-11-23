Israel ataca al jefe militar de Hezbollah en el primer bombardeo a Beirut en meses
Por Charbel Mallo y Dana Karni, CNN
Las Fuerzas Armadas de Israel realizaron un ataque aéreo en el sur de Beirut, el primero desde inicios de junio, dirigido contra la segunda figura más importante de Hezbollah.
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel atacaron “en el corazón de Beirut, apuntando al jefe militar de Hezbollah, quien dirigió los esfuerzos de expansión y armamento de la organización”.
Una fuente israelí dijo a CNN que el objetivo del ataque era Haytham Ali Tabatabai, considerado de facto el número dos de Hezbollah.
La fuente añadió que la evaluación de daños estaba en curso y que aún no estaba claro si Tabatabai había muerto en el ataque.
Netanyahu ordenó el bombardeo por recomendación del ministro de Defensa y del jefe militar de Israel, indicó su oficina.
“Aviones enemigos lanzaron una incursión en los suburbios del sur de Beirut, que dejó víctimas y daños significativos”, informó la agencia oficial de noticias del Líbano.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.