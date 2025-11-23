Bolsonaro fue visto en las instalaciones de la Policía Federal un día después de su detención

Por CNN en Español

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue visto brevemente este domingo en la entrada de la sede de la Policía Federal en Brasilia, un día después de haber sido detenido para evitar lo que las autoridades calificaron como un “intento de fuga”, según imágenes obtenidas por CNN Brasil.

Bolsonaro, que permanece detenido de manera preventiva, recibió la visita de su esposa Michelle Bolsonaro, quien estuvo en la sede policial entre las 3 p.m. y las 4:50 p.m., con autorización del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, según la afiliada de CNN.

En las imágenes se observa a Bolsonaro a través de las puertas de vidrio de la instalación, en la entrada de la sede policial por unos instantes. CNN contactó a la Policía Federal para solicitar más detalles de la aparición de Bolsonaro y espera respuesta.

El expresidente pasó su primera noche preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, donde fue detenido después de que intentara manipular su tobillera electrónica con un soldador, según las autoridades.

Durante una audiencia de control de detención, Bolsonaro negó que su intención fuera fugarse y aseguró que su comportamiento se debió a un episodio de “paranoia” y “alucinaciones” provocadas por la combinación de un antidepresivo y un antiepiléptico, según EFE.

Explicó que comenzó a manipular la tobillera desde la tarde del viernes hasta la medianoche del sábado porque creía que el dispositivo tenía un sistema de escucha. También rechazó la teoría de que pretendiera aprovechar una vigilia de simpatizantes cerca de su domicilio para huir.

Un equipo médico que lo evaluó determinó que Bolsonaro está estable, según EFE, aunque suspendió la prescripción de uno de los medicamentos que podría haber provocado su supuesta confusión mental.

Sus abogados utilizaron estos argumentos para solicitar nuevamente al Supremo que le conceda una prisión domiciliaria humanitaria, citando su “estrés”, la “avanzada edad” y los efectos de sus medicamentos.

La Corte Suprema publicó este sábado un video en el que, según dice, se muestra a Bolsonaro admitiendo que manipuló su tobillera electrónica con un hierro caliente.

En el video, un funcionario penitenciario examina la carcasa parcialmente derretida de la tobillera de Bolsonaro y le pregunta al respecto. “¿Usó algo para quemar esto aquí?”, pregunta Rita Gaio, subdirectora de la Secretaría de Administración Penitenciaria de Brasil.

“Hierro caliente”, se escucha responder a Bolsonaro, quien le dice a Gaio que usó un soldador por “curiosidad” y que no intentó quitar ni dañar el brazalete que sujeta el dispositivo a su tobillo.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ordenó al equipo de defensa de Bolsonaro que explicara la manipulación de la tobillera en un plazo de 24 horas, según una orden divulgada por el tribunal el sábado junto con el video.

El abogado de Bolsonaro dijo a los medios brasileños que el tema de la tobillera electrónica del expresidente es irrelevante, argumentando que Bolsonaro no habría podido escapar de su casa ya que estaba bajo custodia armada. CNN se ha puesto en contacto con los abogados de Bolsonaro para obtener comentarios.

“El tema de la tobillera es un intento de justificar lo injustificable”, dijo el sábado a los periodistas el abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno. “El presidente Bolsonaro no tendría manera de salir de su casa. Tiene un patrullero armado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que no habría manera de que saliera de su domicilio”.

La detención del expresidente ocurrió apenas días antes de iniciar una condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, participar en una organización criminal armada y cometer actos violentos contra el orden democrático durante el asalto a edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023.

Además de planear un golpe de Estado, Bolsonaro fue condenado por participar en una organización criminal armada, intentar abolir el orden democrático de Brasil por la fuerza, cometer actos violentos contra instituciones estatales y dañar bienes públicos protegidos durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero de 2023.

El arresto de Bolsonaro representa un nuevo golpe político para el expresidente, quien ha sostenido durante meses que su juicio fue una persecución política.

Con información de Billy Stockwell, Max Saltman y Marcelo Medeiros, de CNN, y la agencia EFE