Hay un obstáculo importante en el plan de Bangladesh de ejecutar a su ex primera ministra: la India

En su momento, fue considerada una heroína laica, hija de un líder revolucionario, cuyo brutal asesinato en la década de 1970 definió su ascenso político.

Pero el ascenso de Sheikh Hasina a la cima de la política de Bangladesh precedió a una impactante caída del poder al autoexilio en India.

Una sentencia de muerte dictada en ausencia podría llevarla a la ejecución, si Nueva Delhi decide repatriarla.

La líder derrocada fue declarada culpable de crímenes de lesa humanidad por la violenta represión de las protestas estudiantiles que derrocaron su régimen en 2024.

Huyó a la India en agosto pasado, tras 15 años de un Gobierno cada vez más autoritario, buscando refugio en la capital de uno de sus aliados más cercanos.

Ahora se ha convertido en un peón en un tenso enfrentamiento entre ambos países, mientras Dacca exige su extradición para que comparezca ante la justicia por crímenes que ella insiste en no haber cometido.

“Tuvo que huir del país para huir de la ira del pueblo”, declaró el politólogo bangladesí Mubashar Hasan. “Esconderse en la India y que le impusieran la pena de muerte. Es una historia extraordinaria”.

La trayectoria política de Hasina es una historia de proporciones shakespearianas: una saga de tragedia, exilio y poder inextricablemente ligada a la historia de su país natal.

Hija mayor del jeque Mujibur Rahman, el carismático “Padre de la Nación”, se vio inmersa en la política desde muy joven, al presenciar la lucha de Bangladesh por la independencia de Pakistán. Pero fue una noche sangrienta de agosto de 1975 la que realmente forjó su camino.

En un brutal golpe militar, oficiales del ejército asesinaron a su padre, a su madre y a tres de sus hermanos en su casa de Dacca. Hasina y su hermana sobrevivieron, ya que estaban de visita en Alemania Occidental en ese momento.

Tras el caótico período posterior, el general Ziaur Rahman, esposo de su futura archienemiga, Khaleda Zia, llegó al poder. Su régimen aprobó una ley que protegería a los asesinos de Mujibur durante décadas.

De la noche a la mañana, la vida de Hasina cambió radicalmente y se vio obligada a exiliarse en la India durante seis años, lo que inculcó en la futura líder un profundo respeto por el Estado indio.

Cuando finalmente regresó a Bangladesh en 1981, se encontró con una nación que clamaba por sus ideales fundacionales de laicismo. Pero también entró en una arena política que estaba a punto de ser definida por otra mujer empujada a la tragedia: Zia, cuyo esposo había sido asesinado.

Al recordar el día de su regreso del exilio forzado, Hasina dijo: “Cuando aterricé en el aeropuerto, no recibí a ninguno de mis familiares, pero sí el amor de millones de personas, y esa fue mi única fuerza”.

Así comenzó la era de las “Batallas de las Begums”, un duelo profundamente personal, pero destructivo, entre dos mujeres que conmovería a Bangladesh durante los siguientes 30 años.

Al tomar las riendas de la Liga Awami de su padre, Hasina emprendió un largo viaje por el desierto político, sorteando arrestos domiciliarios y medidas represivas en medio de una creciente rivalidad con Zia. En 1996, Hasina llevó a su partido a la victoria electoral, convirtiéndose en primera ministra por primera vez.

Su primer acto en el cargo fue anunciar el procesamiento de los implicados en el golpe de Estado de 1975 y en los asesinatos de su familia, iniciando finalmente una búsqueda de justicia.

Musulmana laica, Hasina ejerció el cargo durante un mandato, pero fue derrotada en las siguientes elecciones contra Zia. Sin embargo, al regresar al poder en 2008, se la percibió como una líder diferente: más resuelta, menos confiada y decidida a consolidar su posición.

Durante los siguientes 15 años, gobernó Bangladesh con mano de hierro, y marcó el comienzo de una era de fuerte crecimiento económico. Al mismo tiempo, brindó a la India un apoyo crucial, fortaleciendo a Nueva Delhi mediante acuerdos económicos y de seguridad en una región que incluye a sus adversarios Pakistán y China.

Pero el éxito de Bangladesh en materia de desarrollo tuvo un alto precio: las organizaciones de derechos humanos advirtieron que ella y su Gobierno se encaminaban hacia un sistema de partido único. Los críticos expresaron su preocupación por el aumento de los informes de violencia política, intimidación de votantes y acoso a los medios de comunicación y a figuras de la oposición.

A medida que aumentaba la presión, Hasina “podía contar con el apoyo total y sin cuestionamientos de la India”, reflexionó el periódico The Indian Express en un editorial reciente.

En el país, sin embargo, su imagen se asoció con una represión agresiva.

“Derramó demasiada sangre para estar en el poder”, dijo el politólogo Hasan.

El control de Hasina sobre el poder parecía inquebrantable. Había demostrado ser experta en sobrevivir a tormentas causadas por protestas populares, arrestos e intentos de asesinato, pero el levantamiento juvenil que estalló el año pasado fue diferente.

Lo que comenzó como manifestaciones estudiantiles por las cuotas de empleo en la administración pública se convirtió rápidamente en un clamor nacional que exigió su dimisión. La respuesta del régimen fue una brutal represión que, según la oficina de derechos humanos de la ONU, dejó hasta 1.400 muertos.

Pero el derramamiento de sangre no aplastó el movimiento, sino que lo galvanizó, convirtiendo la ira pública en una fuerza imparable que finalmente derrocó a su Gobierno.

“Tuvo que huir”, dijo Hasan. “Ese acto en sí mismo es un reconocimiento de culpa. El pueblo, las fuerzas armadas, todos se volvieron contra ella porque traspasó los límites. Mató, su orden era matar a tantos”.

La vida de Hasina como refugiada política en Nueva Delhi cierra el círculo de su historia, devolviéndola al mismo estado de exilio que sufrió hace casi medio siglo.

Hasina fue juzgada en ausencia y condenada a muerte por el Tribunal de Crímenes Internacionales, el tribunal nacional de crímenes de guerra de Bangladesh, un órgano judicial que ella ayudó a establecer. Allí, Hasina enfrentó cargos principalmente relacionados con incitar a la muerte de manifestantes, ordenar su ahorcamiento y ordenar el uso de armas letales, drones y helicópteros para reprimir los disturbios.

El tribunal consideró “clarísimo” que Hasina había ordenado la muerte de manifestantes estudiantiles. La sentencia fue recibida con aplausos y lágrimas en la sala.

“Nos tranquilizó un poco”, declaró a Reuters Abdur Rab, padre de una de las víctimas. “Pero estaremos completamente satisfechos cuando la veamos con la soga al cuello”.

India, que también aplica la pena de muerte, adoptó una postura neutral, tomando nota del veredicto y prometiendo “colaborar constructivamente con todas las partes interesadas”.

La familia de Hasina ha elogiado a Nueva Delhi por brindarle refugio. “India siempre ha sido un buen amigo”, declaró su hijo, Sajeeb Wazed, a la agencia de noticias local ANI. “En la crisis, India prácticamente le salvó la vida a mi madre”.

Durante más de una década, Hasina fue uno de los aliados regionales más firmes de India. Su gobierno fue fundamental en la represión de los grupos insurgentes antiindios que utilizaban el territorio bangladesí como refugio.

El primer ministro Narendra Modi había elogiado previamente a Hasina por mantener segura la extensa frontera de sus países. Ahora, la caída de su Gobierno ha suscitado importantes preocupaciones de seguridad en Nueva Delhi ante la posibilidad de que resurgan grupos islamistas radicales. Anil Trigunayat, diplomático indio que sirvió en Bangladesh, expresó sus “grandes dudas” de que Nueva Delhi envíe a Hasina a casa para enfrentar la prisión o la pena de muerte.

La exlíder ha rechazado las acusaciones en su contra, calificándolas de caza de brujas política, lo que permite a India argumentar que los cargos en su contra tienen motivaciones políticas.

La ley de extradición de la India, así como su tratado de extradición con Bangladesh, contiene una excepción por “delito político”, diseñada para situaciones como esta, que permite a un Estado denegar la extradición si el delito es de naturaleza política.

“India tendrá que considerarlo un delito político, no los crímenes de lesa humanidad por los que se la acusa”, declaró.

Sin embargo, Trigunayat señaló que Hasina no ha agotado todos los recursos legales. Puede apelar el veredicto ante el Tribunal Supremo de Bangladesh y, posteriormente, posiblemente ante la Corte Penal Internacional de La Haya, añadió.

“Dado que no se han agotado todos los recursos, India no tendría prisa en entregarla”, declaró Trigunayat.

El día en que Hasina fue sentenciada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh instó a India a entregarla “sin demora”.

“Esta es la responsabilidad de India, de conformidad con el tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países”, declaró el ministerio.

La sentencia de muerte de Hasina crea un ambiente tenso para las elecciones de Bangladesh previstas para febrero próximo.

Con la Liga Awami, su partido, ahora proscrito y su liderazgo disperso, el gobierno interino liderado por el ex Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus se enfrenta a la monumental tarea de sacar al país de su profunda polarización política.

La ausencia de la Liga Awami deja el campo político abierto para que su principal rival, el Partido Nacionalista de Bangladesh de Zia, y decenas de otros partidos más pequeños se presenten a futuras elecciones, aunque los expertos advierten que las profundas divisiones podrían no resolverse fácilmente.

“Bangladesh está lejos de la reconciliación en esta etapa”, afirmó el politólogo Hasan.

Afirma que la Liga Awami podría intentar un regreso político, aunque no bajo el liderazgo de Hasina.

La pregunta ahora es si la muerte de Hasina marca el fin de una era tóxica o simplemente el comienzo de un nuevo capítulo de incertidumbre.

