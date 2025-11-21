Ucrania debe elegir entre perder su dignidad o el apoyo de EE.UU. con el plan de paz Trump, afirma Zelensky

Por Svitlana Vlasova y Catherine Nicholls, CNN

Ucrania atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, declaró este viernes el presidente, Volodymyr Zelensky, ante la propuesta de Estados Unidos para poner fin a los combates. La misma implica una presión sobre Kyiv para ceder territorio, limitar el tamaño de sus fuerzas armadas y comprometerse a no unirse a la OTAN a cambio del fin de la guerra.

“La presión sobre Ucrania es ahora máxima. Ucrania podría enfrentarse a una decisión muy difícil: o la pérdida de dignidad, o el riesgo de perder un socio clave, o los 28 puntos, o un invierno extremadamente duro”, declaró Zelensky en su mensaje diario por videoconferencia, al referirse al plan de 28 puntos presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Los riesgos más difíciles y mayores son vivir sin libertad, sin dignidad, sin justicia, y creer en alguien que ya nos ha atacado dos veces”, añadió.

Ucrania trabajará con calma y rapidez con Estados Unidos y sus aliados para poner fin a la guerra, declaró Zelensky.

Varios líderes europeos se han manifestado en apoyo a Ucrania desde que se conocieron los detalles de la propuesta de Trump, y han prometido respaldar a Kyiv e insistieron en que no se tomaran decisiones sobre el futuro del país sin su participación.

“Presentaré argumentos, persuadiré, ofreceré alternativas, pero no daremos al enemigo ningún motivo para decir que Ucrania no quiere la paz, que está obstaculizando el proceso y que Ucrania no está preparada para la diplomacia”, continuó Zelensky.

