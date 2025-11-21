Muere piloto tras estrellarse un caza indio en el Salón Aeronáutico de Dubái

Por Charlotte Reck, CNN

Un piloto murió tras estrellarse un caza indio Tejas durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubai, según informó este viernes la Oficina de Medios de Comunicación de Dubai.

Los servicios de emergencia y los bomberos están gestionando la situación in situ, según se ha informado.

El Salón Aeronáutico de Dubái es una de las ferias de aviación y defensa más grandes del mundo.

