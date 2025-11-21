Eligieron morir juntos en el Titanic. Ahora un objeto que recuerda su historia de amor está a la venta

Por Lianne Kolirin, CNN

Isidor e Ida Straus son recordados como dos de las víctimas más conocidas del naufragio del Titanic y entre los pocos pasajeros de primera clase que murieron.

La pareja, retratada en la película ganadora del Oscar “Titanic” de James Cameron en 1997, recibió un lugar en uno de los botes salvavidas, pero se negó a separarse.

El cuerpo de Isidor, copropietario de la tienda Macy’s de Nueva York, fue recuperado. El de su esposa nunca fue hallado. Ahora, más de un siglo después del desastre marítimo más famoso del mundo, el reloj de bolsillo que Isidor llevaba entonces está a la venta.

El reloj de oro fue recuperado del cuerpo de Isidor y devuelto a su hijo Jesse. Ida está conmemorada en la tumba de su esposo en el cementerio Woodlawn de Nueva York.

Se estima que el reloj, que se subastará el sábado, alcance hasta 1 millón de libras esterlinas (US$ 1,3 millones) y está grabado con las iniciales de Isidor y la fecha 6 de febrero de 1888, día de su 43º cumpleaños y año en que él y su hermano Nathan se convirtieron en socios plenos de Macy’s.

El reloj, descrito por la casa de subastas británica Henry Aldridge & Son, encargada de la venta, como “uno de los objetos del Titanic más importantes e icónicos jamás ofrecidos”, fue heredado por varias generaciones de la familia antes de salir a la venta.

En la película “Titanic” de 1997, los Straus, interpretados por Lew Palter y Elsa Raven, fueron mostrados abrazados en una cama mientras el barco se hundía. En realidad, la pareja, que regresaba a Estados Unidos desde su natal Alemania, fue vista por última vez por sobrevivientes de pie juntos en la cubierta, tomados de la mano, antes de ser arrastrados por una ola.

La pareja fue dirigida al bote salvavidas número ocho, pero Isidor se negó a subir mientras hubiera hombres más jóvenes impedidos de abordar, de acuerdo con documentos de los Archivos Nacionales del Reino Unido. Su esposa también se negó, diciendo: “A donde tú vayas, yo iré”.

