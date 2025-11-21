El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, se reúne con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca

Por Elise Hammond y Betsy Klein, CNN

El presidente Donald Trump se reunió con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, en la Casa Blanca.

De pie en la Oficina Oval junto a Trump, el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que tuvieron “una reunión productiva” centrada en las preocupaciones de los neoyorquinos sobre el costo de vida.

“Acabamos de tener una gran reunión, una reunión realmente buena, muy productiva”, dijo Trump desde detrás del Escritorio Resolute, con Mamdani de pie a su lado.

Trump, un nativo de Nueva York, enfatizó prioridades compartidas a pesar de marcadas diferencias políticas.

“Una cosa en común, queremos que esta ciudad nuestra que amamos le vaya muy bien”, dijo el presidente. “Y lo felicité, y hablamos de algunas cosas en las que estamos muy de acuerdo, como la vivienda y la construcción de viviendas, y los precios de los alimentos. El precio del petróleo está bajando mucho”.

Trump también ofreció un gesto de buena voluntad hacia el alcalde entrante y dijo que incluso podría sorprender a los conservadores. “Creo que van a tener, con suerte, un alcalde realmente excelente”, dijo. “Cuanto mejor le vaya, más feliz estoy yo. Diré que no hay diferencia de partido”,

“Creo que, en realidad, va a sorprender a algunas personas conservadoras, y también a algunas personas muy progresistas”.

Por su parte, Mamdani dijo que agradeció la reunión con el presidente y habló de sus puntos en común.

“Agradecí la reunión con el presidente, como él dijo, fue una reunión productiva enfocada en un lugar de admiración y amor compartidos, la ciudad de Nueva York”, comenzó Mamdani.

Mamdani enfatizó “la necesidad de brindar asequibilidad a los neoyorquinos, los ocho millones y medio de personas que llaman a nuestra ciudad su hogar, que están luchando por costear la vida en la ciudad más cara de los Estados Unidos de América”.

“Hablamos sobre el alquiler, hablamos sobre los comestibles, hablamos sobre los servicios públicos. Hablamos sobre las diferentes maneras en que las personas están siendo desplazadas”, dijo Mamdani, haciendo referencia a los temas emblemáticos de su campaña para la alcaldía.

“Aprecié el tiempo con el presidente, aprecié la conversación, y espero trabajar juntos para lograr esa asequibilidad para los neoyorquinos”.

Previo a la reunión, Trump pareció adoptar un tono conciliador, elogiando la victoria de Mamdani y prediciendo una reunión “civil”.

El presidente Donald Trump dijo que él y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, resolverán sus diferencias en lo que respecta a los agentes de ICE en las ciudades.

“Creo que vamos a resolverlas,” dijo Trump cuando le preguntaron cómo reconciliarían sus creencias.

Trump ha enviado agentes de ICE y otras agencias federales a varias ciudades —incluyendo Chicago y Charlotte— como parte de la ofensiva del presidente contra la inmigración. Además, alrededor del momento en que Trump tomó el control federal de la fuerza policial de Washington y movilizó a la Guardia Nacional, mencionó la idea de considerar a la ciudad de Nueva York como siguiente.

Mamdani ha sido un crítico vocal de ICE, diciendo a CNN que no permitiría que el Departamento de Policía de Nueva York interactúe o coopere con ICE en la aplicación de la ley de inmigración civil.

El presidente dijo que durante su reunión, Mamdani habló sobre cómo “quiere tener una Nueva York segura”.

“Así que vamos a trabajar juntos. Vamos a asegurarnos de que si hay personas horribles allí, queremos sacarlas,” añadió Trump. “Creo que él quiere sacarlas quizás más que yo.”

