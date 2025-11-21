Detienen a siete escoltas por su posible relación con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Siete funcionarios que fungían como escoltas de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, fueron detenidos este viernes por su posible relación con el crimen “en comisión por omisión”, informó la Fiscalía de Michoacán en su cuenta de X.

Las personas arrestadas fueron llevadas al Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, ubicado en el municipio michoacano de Charo, donde serán presentadas ante un juez, dijo la Fiscalía.

En el operativo para detenerlos, agregó la Fiscalía, también participaron tres instituciones del Gobierno federal de México: las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional.

CNN busca saber si los detenidos ya cuentan con representación legal y cómo se declaran.

La Fiscalía de Michoacán dijo a CNN que por ahora no dará más información sobre estos hechos.

El arresto de estas personas se produce dos días después de que el miércoles se diera a conocer la detención de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Manzo, un hombre identificado por las autoridades como Jorge Armando “N”, señalado como supuesto líder de una célula delictiva local ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones delictivas más violentas de México.

Jorge Armando “N” fue detenido el martes en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, y este viernes fue ingresado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al hombre se le imputan los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

CNN busca saber si tiene representación legal y cómo se declara.

El crimen contra Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre después de una festividad local, ha generado numerosas reacciones y protestas, luego de que durante su mandato —que comenzó en septiembre de 2024— pidió apoyo a los gobiernos federal y estatal para combatir a los grupos del crimen organizado.

Tras su asesinato, el Congreso de Michoacán nombró a su viuda, Grecia Quiroz, como alcaldesa sustituta.

