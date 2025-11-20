Voluntarios y asociaciones de padres en entradas de escuelas: residentes de Charlotte se movilizan ante redadas inmigratorias

Por Por Dalia Faheid, Andy Buck y Dianne Gallagher, CNN en Español

Los bancos de la iglesia de Charlotte estaban abarrotados mientras los espectadores observaban cómo un hombre sujetaba a una mujer y un grupo con chalecos brillantes hacían sonar furiosamente sus silbatos y filmaban la interacción, coreando: “La migra está aquí”.

Otro grupo cantaba a viva voz: “This little light of mine, I’m gonna let it shine” (“Esta lucecita mía, la voy a dejar brillar”).

Entonces la multitud estalló en aplausos.

La escena fue una de varias representaciones que cientos de personas presenciaron este miércoles por la noche en la Iglesia Metodista Unida de Dilworth como parte de una capacitación sobre cómo responder a la creciente operación federal de control migratorio que ha paralizado el área de Charlotte y ha mantenido a los residentes en alerta máxima.

“Practiquemos nuestro lenguaje de silbidos”, dijo el reverendo Joel Simpson, pastor de la Primera Iglesia Metodista Unida de Taylorsville, antes de que una disonante sinfonía de silbidos llenara la iglesia.

“Vamos a denunciar las operaciones en curso en nuestra ciudad, alertar a los vecinos y recordarles nuestros derechos”, manifestó a la multitud Simpson, quien dirigió la capacitación. “Vamos a documentar y registrar las prácticas ilegales y vamos a disuadir la violencia logrando que la mayor cantidad de personas posible se una rápidamente para formar una presencia organizada”.

El plan es sencillo: los voluntarios se inscriben para turnos y reciben instrucciones de un equipo de patrulla sobre las zonas específicas de Charlotte que recorrerán en coche, alertando a la gente cuando vean actividad de control inmigratorio.

Se les recomienda hacerlo en parejas, mantener una distancia prudencial de los agentes y nunca intentar impedir físicamente la labor policial.

Esta iniciativa es solo una de las muchas lanzadas por los residentes de Charlotte para ayudar a sus vecinos inmigrantes, mientras que la administración Trump presume de más de 250 arrestos en la zona desde que comenzaron las redadas el fin de semana.

Los padres se están organizando para vigilar las entradas de las escuelas o compartir vehículo para llevar a los alumnos a clase, y los comerciantes de toda la ciudad patrullan sus barrios y cierran sus puertas para proteger a sus clientes.

En Charlotte, la gente ha estado utilizando muchas de las mismas tácticas empleadas en Chicago, como estar alerta ante posibles redadas, hacer sonar silbatos de advertencia y portar carteles que informan sobre los derechos de la población.

Se ha observado despligue de banderas de Honduras, Colombia y México adornando automóviles y colgando de casas y negocios.

Aun así, el miedo se palpa en toda la ciudad: las familias mantienen a sus hijos en casa sin ir al colegio y faltan al trabajo, preocupadas de ser blanco de agentes federales de inmigración.

Según la organización, Siembra NC, grupo de trabajadores inmigrantes, organizó el evento del miércoles en la iglesia para capacitar a voluntarios que ayuden a los inmigrantes a llegar de forma segura a la escuela y al trabajo, y a protegerlos contra violaciones constitucionales durante las redadas.

Los voluntarios se apostaron frente a las puertas de la iglesia, repartiendo silbatos de advertencia y sosteniendo carteles que decían: “Amar al prójimo es sagrado”.

Cientos de residentes han asistido a las sesiones de capacitación organizadas por el grupo para ayudar a los inmigrantes en sus desplazamientos por la ciudad, documentar y registrar las “prácticas ilegales” de los agentes y alertar sobre las actividades de las fuerzas del orden, declaró Simpson.

“Salen a la calle entre semana y dicen que así es como debemos pasar nuestro tiempo y que queremos estar en las calles y en nuestras comunidades, asegurándonos de que la gente reciba la atención necesaria”, subrayó Simpson a CNN.

Más de 1.000 personas se inscribieron para la capacitación del miércoles y algunas tuvieron que ser rechazadas, comentó el pastor.

Simpson indicó que obtuvieron “mejores prácticas” de otras comunidades que han sido blanco de la ofensiva inmigratoria de la administración, incluidas Chicago, Los Ángeles y Washington.

“La gente me dice a medida que avanza en esta formación: ‘Me siento empoderado’”, sostuvo. “‘Siento que puedo hacer algo y que hay una manera de canalizar mi amor, mi ira y mi miedo en algo que ayude a otras personas’”.

Ese fue el caso de Maria Klein, quien utilizó la capacitación como una forma de canalizar su frustración por la represión en su ciudad.

Asistió porque se preocupa por “nuestros hijos, que deberían poder ir a la escuela de forma segura, y por nuestros padres, que deberían poder ir a trabajar para alcanzar el sueño americano”. Klein, que enseña inglés como segunda lengua a adultos, asegura que muchos de sus alumnos han dejado de asistir a clase.

“Esta era una oportunidad para hacer algo realmente práctico y tener un impacto inmediato”, manifestó Klein a CNN.

“¿Qué va a pasar si llego a casa y mis padres no están?” “¿Qué significa si se llevan a mis padres?”

Estas son las preguntas que la profesora Jamie Roldán dijo a CNN que ha estado recibiendo de sus alumnos en la Academia de Idiomas Charlotte East desde que comenzaron las medidas enérgicas contra la inmigración en la ciudad.

“Les digo que voy a defendernos si alguien llama a mi puerta. Voy a defendernos con uñas y dientes, da igual. No van a entrar en mi aula y llevarse a ninguno de mis alumnos”, afirmó Roldán. “Mi aula es un espacio seguro y seguirá siéndolo”.

En medio de la “Operación La telaraña de Charlotte” –la operación de control inmigratorio en la ciudad que lleva el nombre del clásico libro infantil de 1952– más de 30.000 estudiantes faltaron a las escuelas de Charlotte-Mecklenburg el lunes, aproximadamente el 20 % de la matrícula del distrito.

“Comprendemos que los niños no estaban asistiendo a la escuela recibiendo educación ni desarrollando sus habilidades sociales, y sabemos que esto tuvo un impacto en los hogares donde los padres tuvieron que modificar sus horarios laborales”, declaró el miércoles a CNN el alcalde interino de Charlotte, Danté Anderson. “Sufrieron un impacto económico por el temor a que ocurriera algo en esas escuelas”.

El distrito emitió un comunicado el domingo por la noche afirmando que no se había registrado ninguna actividad relacionada con inmigración en sus campus y que los directivos no habían sido informados de ninguna acción inminente.

Tampoco se reportaron operativos de control inmigratorio en sus campus ni el lunes ni el martes.

David Gillespie, profesor de las escuelas de Charlotte-Mecklenburg, afirma que los pasillos y las aulas estaban prácticamente vacíos el lunes.

“No sé a cuáles de mis alumnos volveré a ver”, dijo Gillespie a la filial de CNN, WCNC. “Ya sea porque sus padres fueron detenidos o porque sus padres tienen que tomar esa desafortunada decisión sobre su seguridad: ¿vale la pena enviar a mis hijos a la escuela y ponerme en riesgo?”.

Ante el desplome de la asistencia escolar, algunos padres del distrito se están organizando para ayudar a las familias que tienen miedo de salir de sus casas.

Según informó WCNC, algunos miembros de la asociación de padres y maestros (PTA) están vigilando las entradas de la escuela durante la llegada y salida de los alumnos para alertar al personal y a las familias si ven agentes federales de inmigración.

Otros están distribuyendo folletos informativos y utilizando fondos de la PTA para ayudar a familias con problemas de inseguridad alimentaria o transporte.

“Estamos aquí para dar testimonio y ser parte de la comunidad”, dijo Amy Hawnelson, miembro de la PTA, a WCNC. “Ellos no se quedan mucho tiempo, y por eso estamos aquí”.

Otro miembro, Mike Mastry, indicó que quieren ayudar a que los estudiantes se sientan seguros en la escuela.

“Ver una cara familiar, amable y sonriente, ayuda a generar una sensación de normalidad”, apuntó Mastry a WCNC. “Cuando los niños no saben lo que está pasando, se desorientan y tienen problemas para aprender”.

Roldán dijo que los padres con estatus legal están recogiendo a los niños cuyos padres tal vez no tienen documentos legales para llevarlos a la escuela.

Gillespie afirma que está contactando a las familias para ayudar a los estudiantes a mantenerse al día con sus tareas escolares.

Las actividades extracurriculares también se han visto afectadas por la operación. OurBRIDGE, una organización que ayuda a niños inmigrantes recién llegados y a sus familias, ha suspendido sus programas extraescolares tras la actividad de la Patrulla Fronteriza en uno de sus centros, según anunció el grupo en redes sociales.

Decenas de alumnos de secundaria del distrito realizaron una huelga el martes por la mañana para protestar contra la aplicación de las leyes de inmigración en la ciudad.

Los estudiantes se reunieron alrededor del campo de fútbol americano de la secundaria East Mecklenburg. Muchos vestían de negro y portaban banderas, según muestran las fotos de la manifestación.

“El principal objetivo de los estudiantes es brindar protección y cobertura a sus compañeros estudiantes de ascendencia inmigrante”, decía un comunicado de prensa sobre la manifestación.

Bryan Li, propietario de un negocio en Charlotte, se inscribió en una sesión de capacitación ofrecida por un grupo de defensa local y ha estado patrullando la ciudad los últimos días, buscando agentes federales e informando a los grupos de defensa que alertan a la comunidad.

Li, ciudadano estadounidense nacido en Hong Kong, declaró a CNN que no podía quedarse en casa sin hacer nada.

“Cuando se produce un daño, más personas se movilizan, aprenden y se preparan para poder proteger a los más vulnerables”, declaró Li a CNN. “Charlotte permanecerá unida y protegerá a nuestra comunidad inmigrante con todo lo que tenemos”.

Mientras personas como Li patrullan la ciudad, muchos negocios han cerrado sus puertas por temor a que sus clientes se conviertan en un objetivo.

Aproximadamente la mitad de los pequeños negocios familiares con los que trabaja la organización de desarrollo comunitario CharlotteEast han cerrado sus puertas en algún momento, a pesar de que todos ellos son propiedad de ciudadanos estadounidenses, informó el martes el CEO Greg Asciutto.

“Desde un punto de vista estrictamente económico, la situación actual es bastante catastrófica”, manifestó Asciutto, comparando los cierres actuales con la primera semana de la pandemia de coronavirus en la zona.

Una panadería colombiana con 28 años de historia cerró sus puertas el sábado después de que hombres con equipo táctico persiguieran y derribaran a personas frente al local. Miembros de la comunidad se presentaron posteriormente para proteger el negocio.

Beth Clements, que estaba de pie frente a la panadería con un chaleco amarillo, llevaba tres días haciendo guardia allí.

“Voy a recorrer las calles con mi silbato y quiero ayudar a mis vecinos porque merecen protección y merecen vivir en un mundo donde no tengan miedo”, declaró Clements.

Gustavo Valdés, Taylor Romine, Priscilla Alvarez y Rebekah Riess, de CNN, contribuyeron a este informe.

