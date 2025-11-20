Trump tiene un grave problema económico

Por Matt Egan, CNN

La última encuesta de Fox News muestra a una nación profundamente frustrada por las políticas económicas del hombre que fue contratado para reactivar la economía.

Un asombroso 76 % de la población tiene una visión negativa de la economía (un aumento respecto al 67 % de julio).

Además, una clara mayoría afirma que los costos de los servicios públicos (78 %), la atención médica (67 %) y la vivienda (66 %) han aumentado.

Solo el 15 % opina que las políticas del presidente Donald Trump han mejorado la situación en EE.UU., en comparación con el 46 % que cree que la han empeorado.

Finalmente, resulta significativo que esta cifra de -31 puntos sea comparable a la de -30 al final del mandato del expresidente Joe Biden.

Los datos surgen el mismo día en el que se publica un esperado informe de empleo —retrasado por el cierre parcial del Gobierno— que ofreció un resultado algo contradictorio de la situación del mercado laboral estadounidense.

La economía de EE.UU. sumó 119.000 empleos en septiembre, lo que representa un repunte inesperado en un contexto de desaceleración general de la economía. Sin embargo, la más reciente fotografía del mercado laboral estadounidense mostró que el desempleo aumentó en septiembre al nivel más alto en casi cuatro años.

Aunque los datos de septiembre han estado “en pausa” desde principios de octubre, ofrecen una fotografía crucial del mercado laboral en un momento en el que los aranceles, la inflación persistente y las tasas de interés elevadas siguen frenando la economía estadounidense.

Además, el informe del jueves podría ser el último reporte “limpio” de empleo en un par de meses, ya que el cierre del Gobierno alteró el proceso preciso de recopilación y análisis de datos durante octubre y parte de noviembre. La oficina anunció el miércoles que no se publicará un informe separado de empleo de octubre; parte de esos datos se incluirán en el informe de noviembre, previsto para el 16 de diciembre.

La información también coincide con un momento en el que los informes de ganancias de algunas de las principales empresas estadounidenses muestran señales de alerta sobre la economía, con consumidores y empresas cada vez más cautelosos con sus gastos.

Con información de Alicia Wallace, de CNN.