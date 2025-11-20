PDVSA anuncia investigación sobre incendio en una planta petrolera en Venezuela para “descartar un acto de sabotaje”

Por CNN en Español

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) dijo este jueves que abrió una investigación para determinar las causas del incendio ocurrido el miércoles en una planta de procesamiento de petróleo, ubicada en el estado Anzoátegui, para “descartar un acto de sabotaje promovido por enemigos de Venezuela”.

PDVSA informó en un comunicado, difundido en su canal de Telegram, que el incendio se produjo en el Mejorador de Petrocedeño en el Complejo Industrial José Antonio Anzóategui, en el oriente del país.

De acuerdo con la empresa estatal, cuando el incendio comenzó, “se activaron de manera inmediata las Brigadas de Emergencia de PDVSA y los Organismos de Control del estado Anzoátegui, aplicando los protocolos de seguridad industrial establecidos”.

Agregó que el incendio fue sofocado totalmente y no dejó personas heridas ni afectaciones a comunidades cercanas.

PDVSA dijo que la investigación sobre el incendio estará a cargo de un comité y no implicará “interrupción alguna de los procesos productivos de la industria, gracias a los planes de contingencia y previsión establecidos”.

El incendio ocurrió la tarde del miércoles y generó una alta columna de llamas y humo, así como la evacuación preventiva de trabajadores y la movilización de servicios de emergencia, reportaron la agencia Reuters y varios medios locales en el lugar.

No es la primera vez que ocurre una explosión en alguna instalación petrolera venezolana, sea un campo, una refinería o mejoradores de crudo pesado, que, en su mayoría, no han sido modernizados. Con frecuencia, el Gobierno argumenta que el sabotaje es la razón. Sin embargo, varios expertos apuntan a problemas de operación y mantenimiento.

CNN contactó a la Gobernación de Anzoátegui para pedir más información y está en espera de respuesta.

