Los demócratas debaten cómo abordar a la nueva Marjorie Taylor Greene

Por Annie Grayer, CNN

La representante demócrata Jasmine Crockett vio a la representante republicana Marjorie Taylor Greene disculparse en la televisión nacional por su papel en la perpetuación de una retórica divisiva e inmediatamente instruyó a su personal para que averiguara si la republicana de Georgia quería trabajar con ella en un proyecto de ley que abordara la seguridad de los legisladores.

Crockett se había puesto en contacto con Greene sobre este tema poco después del asesinato de Charlie Kirk en septiembre, sin obtener respuesta. Pero ahora, tras la crítica pública de Greene al presidente Donald Trump y a su propio partido, Crockett ve aún más potencial para una alianza.

“Si se puede poner a Marjorie y a mí como colíderes en cualquier proyecto, automáticamente se consigue atención, y también se revela al público estadounidense que podemos superar estas diferencias si simplemente decidimos hacerlo”, declaró Crockett a CNN.

La relación entre ambas no es precisamente amistosa. Crockett, quien suele intercambiar insultos durante las reuniones de la Comiión de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha tachado a Greene de racista y en una ocasión se refirió a la congresista como una “rubia oxigenada, mal formada y con cuerpo de marimacho”.

Crockett afirmó que no considera a Greene una “amiga demócrata”, pero espera que puedan entablar una nueva relación profesional.

Los intentos de Crockett por encontrar puntos en común con Greene reflejan un debate más amplio dentro del Partido Demócrata sobre si deberían apoyar a Greene o si el historial de retórica ofensiva, a veces violenta, y teorías conspirativas de la congresista —a menudo dirigidas contra los demócratas— hace que la idea sea simplemente demasiado desagradable.

En conversaciones con más de una decena de legisladores y asesores demócratas, las proverbiales cicatrices de las incendiarias declaraciones pasadas de Greene siguen muy presentes y, como resultado, no hay un consenso claro sobre la mejor manera de trabajar con ella en el futuro.

La oficina de Greene declinó hacer comentarios para este artículo, pero ella hizo un llamado a la unidad en su reciente entrevista con el programa “State of the Union” de CNN.

“Creo que Estados Unidos necesita unirse y poner fin a toda la retórica tóxica y peligrosa que fomenta la división. Y yo estoy dando ejemplo, y espero que el presidente Trump pueda hacer lo mismo”, dijo Greene a Dana Bash de CNN.

En su intento por sortear el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes para forzar una votación sobre la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, los demócratas encontraron una aliada inesperada en Greene.

Aunque prácticamente todos los republicanos terminaron votando a favor de la medida, Greene fue uno de los cuatro únicos conservadores que se desmarcaron de su partido y firmaron la petición que hizo posible la votación del martes.

Esto culminó en un abrazo con el representante demócrata Ro Khanna, un importante impulsor demócrata de la iniciativa, en una rueda de prensa de gran repercusión en el Capitolio (antes desconocidos, ahora se escriben mensajes de texto) y sentó las bases para que algunos demócratas comenzaran a vislumbrar una oportunidad.

Otro ámbito que los demócratas ven como una oportunidad para trabajar juntos: el tema del aumento de los costes de la atención sanitaria y su asequibilidad.

Durante el cierre del Gobierno, Greene expresó abiertamente su frustración por cómo los precios de la atención médica para su familia se duplicarían debido a la expiración de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que eran fundamentales en el argumento de los demócratas sobre el impasse.

“¡Ni un solo republicano en el liderazgo nos habló de esto ni nos dio un plan para ayudar a los estadounidenses a lidiar con la DUPLICACIÓN de las primas de su seguro médico!”, escribió Greene en X en octubre.

Sus críticas llegaron hasta la cúpula del grupo demócrata de la Cámara de Representantes.

La segunda demócrata de mayor rango en la Cámara de Representantes, la congresista Katherine Clark, líder de la minoría, dijo estar dispuesta a trabajar con Greene para reducir el costo de la atención médica y el de vida.

“Nuestra mano siempre está extendida en un espíritu bipartidista, y trabajaremos con cualquiera que priorice las necesidades económicas de las familias en sus hogares y reduzca sus costos”, declaró Clark.

Las críticas de Greene a Israel en la guerra con Hamas también la han acercado a algunos aliados inesperados.

La representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, manifestó que a pesar del tenso historial entre ambas (Greene intentó censurar a Omar el año pasado), se acercó a Greene en el pleno de la Cámara incluso antes de la aparente ruptura política de Greene con Trump para agradecerle que se pronunciara sobre Gaza.

“En cuanto a su postura y su lucha contra el genocidio, personalmente fui a agradecérselo. Creo que es importante agradecer a quien actúa con principios”, manifestó Omar sobre su conversación con Greene hace unos meses.

La representante demócrata Pramila Jayapal incluso se ha tomado la molestia de localizar el número de teléfono móvil de Greene para agradecerle su franqueza contra Trump y el Partido Republicano y quiere proponerle colaborar en la prioridad progresista de “Medicare para todos”. Nunca pensó que haría algo así.

“Pero también he trabajado con mucha gente con la que no estoy de acuerdo en muchas cosas”, indicó Jayapal a CNN.

No todos los demócratas confían fácilmente en la republicana de Georgia, y algunos cuestionaron la influencia que tiene dentro de su partido para atraer a otros republicanos a la mesa de negociaciones.

Los miembros del grupo progresista conocido como “el Escuadrón”, que a menudo eran objeto de los ataques más viles de Greene, dijeron que necesitaban ver pruebas de que la trayectoria de Greene era real y no solo un truco publicitario.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez apuntó que necesita ver que las palabras de Greene sean seguidas de acciones y que es responsabilidad de Greene tender la mano para enmendar sus errores.

“Personalmente creo que nunca se le debe cerrar la puerta a una persona que desea cambiar su vida y su corazón, pero debe ser sincera y auténtica”, comentó la congresista de Nueva York. “Es su responsabilidad reparar el daño que ha causado a otras personas. No es responsabilidad de quienes ha perjudicado”.

Como candidata en 2020, Greene publicó en su página de Facebook de candidatura una imagen de sí misma sosteniendo un arma junto a imágenes de Ocasio-Cortez, Omar y la representante Rashida Tlaib, y alentó a pasar a la “ofensiva contra estos socialistas”. Facebook eliminó la foto en ese momento.

La representante Ayanna Pressley recuerda esa foto, pero dice que estaría dispuesta a trabajar con Greene si la republicana demuestra un cambio real.

“Soy una cristiana de profunda fe, así que creo firmemente en la capacidad de las personas para evolucionar, expiar sus pecados y redimirse. Y si ella está en ese camino, es extraordinario. Necesito ver acciones que respalden sus palabras”, declaró la demócrata de Massachusetts.

“Jamás quiero causar daño ni hacer nada malo a nadie”, afirmó Greene a Bash el domingo, añadiendo que ya había abordado sus comentarios de odio.

En 2021, Greene también se disculpó por sus comentarios ofensivos que comparaban las normas sobre el uso de mascarillas en el Capitolio con el Holocausto, después de visitar el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington.

La representante demócrata Becca Balint, quien presentó una resolución para censurar a Greene en 2023, argumentando que ella “avivó las llamas del racismo, el antisemitismo, el discurso de odio contra la comunidad LGBTQ, la islamofobia, el odio antiasiático, la xenofobia y otras formas de odio”, indicó que Greene deberá ser proactiva si realmente quiere lograr un cambio.

“Todos sabemos que la política suele generar alianzas inesperadas. Sin embargo, en este caso, ha sido realmente sorprendente e impactante ver su cambio de actitud respecto a su retórica agresiva. La única manera de que esto sea algo más que meras palabras vacías es que repare de verdad el daño causado a todos los colegas a quienes ha herido y puesto en peligro”, dijo Balint.

Si Greene realmente quisiera mostrar su evolución, muchos demócratas argumentaron que un buen punto de partida sería apoyar un monumento conmemorativo del Congreso para honrar a los agentes del orden público que participaron en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

El presidente del caucus demócrata, Pete Aguilar, quien anteriormente formó parte de la Comisión selecta del 6 de enero, manifestó que el hecho de que Greene haya minimizado la violencia de ese día y se haya negado a aceptar a Joe Biden como el legítimo ganador de las elecciones de 2020 le dificulta concebir la posibilidad de trabajar directamente con ella.

“Sus posturas del 6 de enero y su apoyo a la ‘Gran Mentira’ seguirán siendo un problema. No es alguien con quien yo quiera copatrocinar legislación”, afirmó Aguilar. “Pero entiendo que la gente cambie de opinión sobre ciertos temas y, si quiere colaborar con nosotros en temas de salud, la recibo con agrado”.

Parte de la estrategia de los demócratas consiste en demostrar su capacidad para perdonar a los republicanos que empiezan a lidiar con cómo será el futuro de su partido en un mundo donde Trump ya no estará en las urnas.

El representante demócrata Jamie Raskin, de Maryland, llegó a decir que el Partido Demócrata tiene un espectro lo suficientemente amplio como para que Greene pudiera formar parte de él algún día.

“Obviamente, Marjorie Taylor Greene tendría que pasar por una profunda transformación política antes de poder unirse al Partido Demócrata, pero quiero recalcar que debemos estar abiertos a muchas personas que huyen de la corrupción política y el autoritarismo del Partido Republicano”, declaró Raskin a CNN. “A diario escucho a republicanos que dicen: ‘No puedo soportarlo más’”.

Un alto asesor demócrata de la Cámara de Representantes, al ser presionado sobre la posibilidad de que Greene se convirtiera algún día en demócrata, bromeó diciendo que “los conversos son los más devotos”.

Pero incluso los demócratas que ven la capacidad de perdonar reconocen que queda un largo camino por recorrer.

“Ella tiene que hacer su propio trabajo. Está en su propio camino de vida”, sostuvo Ocasio-Cortez.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.