La economía de EE.UU. sumó 119.000 empleos en septiembre, pero el desempleo alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años

El esperado informe de empleo ofreció una visión mixta del mercado laboral estadounidense.

La economía sumó 119.000 empleos en septiembre, lo que representa un repunte inesperado en un contexto de desaceleración general de la economía.

Sin embargo, el informe de septiembre, largamente postergado por el cierre del Gobierno, también puso de manifiesto las persistentes debilidades del mercado laboral estadounidense: el desempleo aumentó al 4,4 %, su nivel más alto en casi cuatro años, y el modesto aumento de 22.000 empleos en agosto se revisó a una pérdida de 4.000 puestos de trabajo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este jueves.

Los economistas esperaban la creación de 50.000 empleos y una tasa de desempleo que se mantuviera en el 4,3 %, según FactSet.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

